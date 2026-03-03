Dynamo erstmals seit 89 Tagen nicht auf Abstiegsplatz! Da schwärmt sogar der Gegner
Dresden - Das geht doch runter wie Öl! Bevor Florian Kohfeldt (43) sich über den Schiedsrichter bitterlich (aber immer sachlich) beschwerte, war es dem Coach vom SV Darmstadt 98 wichtig, jede Menge warme Worte in Richtung Dynamo Dresden zu verlieren. Und die waren so was von verdient!
"Es war in dem Stadion, wie ich es mir erhofft habe. Ich liebe es, hier zu spielen. Das war ein super toller Flutlichtabend", lobte er die Stimmung im mit 30.460 Fans besetzten Rudolf-Harbig-Stadion.
Er setzte fort: "Glückwunsch an Dynamo und an dich, Thomas, für eine Mannschaft, vor der ich vor dem Spiel großen Respekt hatte, vor der ich immer noch sehr großen Respekt habe. Weil sie eine Art und Weise an den Tag legt, Fußball zu spielen, wie er im Abstiegskampf der zweiten Liga und auch in der ersten Liga nicht üblich ist. So Fußball zu spielen, das Feld so groß zu machen, so Ballbesitz zu spielen, es dem Gegner so schwer zu machen, auch unter Druck rauszuspielen: Das verdient Anerkennung und verdient Punkte."
Und die holen sie sich selbst! Zwölf sind es nach sieben Rückrunden-Partien, Dynamo gehört in 2026 zu den Top fünf im Unterhaus.
In der Gesamtrechnung steht aufgrund der schwachen Hinrunde aber "nur" Platz 14. Aber der tut trotzdem richtig gut!
Dynamo Dresden: Robert Wagner weiß, dass die SGD jetzt erst recht Gas geben muss
Erstmals seit dem 14. Spieltag (Platz 15) steht Schwarz-Gelb nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Und das, obwohl die letzten vier Partien allesamt gegen Aufstiegsaspiranten bestritten werden mussten.
"Für den Kopf ist es unfassbar wichtig, mal da unten rauszukommen. Mit einem Heimsieg ein Ausrufezeichen gesetzt. Aber wir müssen trotzdem klar bleiben, die Saison ist noch lange nicht vorbei und ich denke, jetzt müssen wir erst recht Gas geben", findet Robert Wagner (22).
Kollege Vincent Vermeij (31) schaut "nicht so oft auf die Tabelle". Doch auch der Stürmer muss zugeben, dass Dynamos starke Leistungen der vergangenen Wochen samt Belohnung einfach mal richtig guttun: "Das kann man schon sagen. Wichtig ist halt, dass wir noch ein paar Siege brauchen, damit wir ein bisschen Raum kriegen. Wir arbeiten genauso weiter. Und dann bin ich mir sicher, dass wir auch noch ein paar Dreier haben werden."
Trotz aller Freude sah Coach Thomas Stamm (43) nach dem 3:1-Erfolg gegen Darmstadt aber auch noch einen Punkt zur Selbstkritik. "Wir hätten nach dem 3:0 im 4-4-1 bleiben müssen. Das war eine taktisch falsche Entscheidung von mir. Ich glaube, dann kommt es hintenheraus nicht mehr zu dieser Dynamik, wie sie dann zustande kam", so der Schweizer.
Es blieb eine Randnotiz. Denn diese Mannschaft macht aktuell so richtig Spaß.
