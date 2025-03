Dynamo wackelt vom Punkt, aber Chefcoach Stamm sieht kein Elfer-Problem

Dynamo-Coach Thomas Stamm (42) überlässt es den Spielern, wer die Elfmeter schießt. © Lutz Hentschel

Sieben Elfmeter hat die SGD in dieser Saison bereits zugesprochen bekommen, rechnerisch quasi alle 3,7 Spiele. Die ersten fünf wurden allesamt souverän von Stefan Kutschke (3) und Christoph Daferner (2) verwandelt. Doch Daferner - immerhin mit 15 Treffern bester Torschütze der 3. Liga - verschoss Elfmeter Nummer sechs Anfang Februar im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue.

Zwei Heimspiele später, bei Elfer Nummer sieben, trat Daferner nicht an. Lag's am Scheitern zuletzt im Derby? "Was heißt, ich wollte nicht? Nach dem Aue-Spiel war die Situation halt so. Ich mache Mika keinen Vorwurf. Der Junge hätte es sich verdient gehabt, weil er wichtig ist für die Mannschaft", zeigte sich Daferner mannschaftsdienlich.

Lars Bünning war gefoult worden, Mika Baur schnappte sich das Leder, schoss den Strafstoß aber richtig schlecht. Bekommt Dynamo jetzt ein Problem vom Punkt?

"Fußball ist Fußball. Es gibt Mannschaften mit einer ganz anderen Quote. Da geht es um Überzeugung. Solange ich im Training sehe, dass sie da eine Überzeugung haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wieder einer reingeht", erklärt SGD-Coach Thomas Stamm.

"Ich hatte das Gefühl, da ist Überzeugung drin, wie Mika anläuft. Die Körpersprache war gut. Das nächste Mal einfach wieder den Ball nehmen oder auch 'Dafi'. Die Qualität haben wir!"