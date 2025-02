Pyro-Chaos überschattet Ost-Derby: Dynamo verliert in Rostock

Fortsetzung des Artikels laden

9.42 Uhr: Hier läuft das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock im TV

Der Derby-Kracher wird wie immer vom Pay-TV-Sender Magenta Sport gezeigt. Dort startet die Übertragung bereits 13.45 Uhr. Wer kein Abo beim kostenpflichtigen Anbieter hat, kann das Match heute aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen verfolgen. Der MDR und NDR übertragen die Partie beide im Fernsehen sowie in ihren Mediatheken. Los geht es jeweils pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr. Dazu bleibt Ihr in unserem Liveticker natürlich stets bestens informiert!

Das Ost-Derby zwischen Dynamo und Hansa läuft heute nicht nur bei Magenta Sport, sondern auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. © Robert Michael/dpa

9.27 Uhr: Thomas Stamm sieht Klatsche für Hansa Rostock nicht als Vorteil

Für SGD-Coach Thomas Stamm (42) ist die 0:5-Pleite der Rostocker gegen Waldhof kein Vorteil für seine Mannschaft - eher im Gegenteil. "Wenn man das Spiel in Mannheim sieht, hatte Rostock, obwohl sie kein gutes Spiel gemacht haben, Möglichkeiten, um ranzukommen", sagte der Schweizer auf der abschließenden Pressekonferenz. "Es zeigt, wie eng die 3. Liga in dieser Saison ist. Man wünscht sich so ein deutliches Ergebnis natürlich nicht zwingend vor so einem Spiel, weil sie von Beginn an sehr wach und fokussiert sein werden, aber wir wollen an unseren Dingen arbeiten und anknüpfen."

Thomas Stamm (42) ist gegen die Kogge auf der Hut. © Lutz Hentschel

9.11 Uhr: Hansa-Trainer Daniel Brinkmann wünscht Dynamo Dresden "die Pest"

FCH-Coach Daniel Brinkmann (39) hat seine Mannschaft mit deutlichen Worten auf eines der wohl hitzigsten Duelle in der Bundesrepublik eingestimmt. "Eigentlich wünscht man dem Erzfeind - wenn man das so sagen darf, ohne es böse zu meinen - irgendwo immer die Pest. Aber man ist auch traurig, wenn man sie nicht in der Liga hat, weil die Spiele dann fehlen", sagte der Ex-Profi. "Wen das Spiel nicht packt, der muss die Sachen packen und aufhören mit Fußball."

Daniel Brinkmann (39) spielte selbst unter anderem für Arminia Bielefeld und Energie Cottbus. Den Lausitzern kann er heute Schützenhilfe im Kampf um die Meisterschaft leisten. © Friso Gentsch/dpa

8.57 Uhr: Große Herausforderung für die Polizei zum Ost-Derby

Für die Einsatzkräfte wird das Ost-Derby am Samstag ein kompliziertes Unterfangen. Das Match wurde nicht nur als Hochrisikospiel eingestuft, daneben gibt es noch weitere Brandherde. Zeitgleich findet am Vortag der Bundestagswahl nämlich eine AfD-Kundgebung sowie eine entsprechende Gegendemonstration in der Hansestadt statt. Doch damit nicht genug: Wegen Oberleitungsarbeiten am Rostocker Hauptbahnhof können einige Verbindungen derzeit nicht bedient werden, die rund 2000 Auswärtsfans aus Dresden werden also überwiegend im Auto anreisen, was die Organisation für die Polizei zusätzlich erschwert.

Das brisante Prestigeduell zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden wird am Samstag von einem massiven Polizei-Aufgebot begleitet. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

8.42 Uhr: Hansa Rostock kassiert herben Dämpfer

Die Kogge hat in der laufenden Spielzeit bereits ein Wechselbad der Gefühle hinter sich. Nach dem völlig verkorksten Saisonstart mit nur zehn Punkten aus elf Partien und Platz 18 trennte sich der Zweitliga-Absteiger im Oktober von Coach Bernd Hollerbach (55) - mit Erfolg. Nachfolger Daniel Brinkmann (39) brachte das Schiff wieder auf Kurs, holte acht Siege in 13 Partien und führte den FCH mit aktuell Rang 8 wieder in sonnigere Gefilde. Wenn Rostock aber verliert, dann gern richtig. Ende Januar setzte es eine 1:4-Pleite gegen Wiesbaden, vergangenes Wochenende eine 0:5-Klatsche in Mannheim. Anschließend hat Brinkmann seine Mannschaft rund gemacht: "Bei allem Respekt, Du kannst hier nicht 0:5 verlieren", so der 39-Jährige. "Das ist einfach ganz schlecht, was wir da abgeliefert haben, von der Passqualität, von der Selbstsicherheit."

Im vergangenen September trennten sich Dynamo und die Kogge im RHS mit einem 1:1-Remis. © Lutz Hentschel

8.23 Uhr: Die Ausgangslage bei Dynamo Dresden

Beim Kantersieg gegen die Löwen hat sich Dynamo den Frust des kleinen sportlichen Tals von der Seele geschossen - und sich auch etwas Luft in der Tabelle verschafft. Zuvor gelang nur ein Sieg aus vier Drittliga-Partien, den gab es allerdings im Derby gegen Erzgebirge Aue. Jetzt gilt es, mal wieder eine Siegesserie zu starten, um im Aufstiegsrennen die Nerven zu schonen. Nach dem Schacht folgte nämlich die große Enttäuschung beim VfB Stuttgart II. Dem vorletzten Erfolg in Unterhaching (3:0) schloss sich eine 2:3-Pleite gegen Viktoria Köln an. Daher hat Tabellenführer Energie Cottbus im Moment auch drei Zähler Vorsprung, die SGD kann mit einem Sieg aber trotzdem an die Spitze springen, wenn die Lausitzer am Sonntag (13.30 Uhr) wiederum in Großaspach patzen. Da Saarbrücken vergangene Woche in Unterhaching ausgerutscht ist, beträgt der Abstand zum Relegationsrang aktuell jedoch immerhin schon vier Punkte.

8 Uhr: Dynamo Dresden bei Hansa Rostock im Liveticker