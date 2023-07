Wann kommen Lemmer und Melichenko zu Dynamo zurück?

Lemmer war dagegen beim erfolgreichen Testspiel gegen den SC Paderborn überhaupt nicht zu sehen. Er schuftete nach seiner Verletzung am linken Knie, die er sich im Training zugezogen hatte, ausschließlich im Hotel.

Melichenko schrubbte nach seiner schweren Knieverletzung im Trainingslager am Walchsee immer mal wieder am Rande des Mannschaftstrainings individuelle Einheiten.

Kyrylo Melichenko (24, r.) arbeitete mit José Portela (37, l.) individuell. © Jens Maßlich

Melichenko hat wohl alle Zeit der Welt. Denn mit Claudio Kammerknecht (24) und Paul Lehmann (18) ist die Position des Rechtsverteidigers doppelt besetzt.

Schwerwiegender wiegt der Ausfall von Außenbahnspieler Lemmer, muss auch Becker zugeben: "Das tut uns total weh, weil Jakob in der Rückrunde gezeigt hat, dass er ein sehr wichtiger Spieler sein kann. Ich bin auch überzeugt, dass er nächste Saison den nächsten Schritt machen wird", so der Sportchef.

"Er kam ja oft von der Bank. Sein Ziel muss es sein, dass er bei uns ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger sein kann."

Zuvor muss er aber erst wieder richtig fit werden. Nach Ersatz hat Becker aber nicht gesucht. "Das wirft uns zurück und ist für uns schade, genauso wie für ihn. Wenn ein Spieler jetzt sechs Wochen ausfällt, sollte man sich nicht direkt überlegen, einen neuen zu holen", so der Sportchef.

"Ich will nicht ausschließen, dass wir in der Offensive noch was machen. Auf die Verletzung reagieren wir aber nicht. Jakob fällt vielleicht zwei Pflichtspiele aus, wir haben 38."