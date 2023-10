Wieder 30.000 Fans im Dynamo-Stadion! "Das ist nicht selbstverständlich"

Dresden - 1,03 Millionen! So viele Fans strömten in den bisherigen 108 Spielen in die 20 Drittliga-Stadien. Das ist Rekord. Allein Dynamo Dresden lockte zu den bisherigen fünf Heimspielen über 145.000 Fans an, was einen Schnitt von 29.092 bedeutet. Damit sind die Schwarz-Gelben mit großem Vorsprung der Zuschauerkrösus – und lassen mit diesem Wert selbst sechs Erst- und zehn Zweitligisten hinter sich.