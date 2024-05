Dynamo will das Steigerlied nicht hören: Im Sachsenpokal geht es um Ehre und Prestige!

Dresden - Das Frühjahr 2016. Dreimal erklingt im Rudolf-Harbig-Stadion das Steigerlied. Zweimal singen es die Aue-Fans, am 27. März beim 3:0 im Halbfinale des Sachsenpokals, einen Monat später am 30. April beim 1:1 in der 3. Liga und am 30. Mai Herbert Grönemeyer (68) bei seinem Konzert in Dresden, als er "Bochum" anstimmt. Am Samstag will es der Veilchen-Anhang erneut trällern.