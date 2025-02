Dynamo will zurück in die Erfolgsspur: Mit "Mut und Überzeugung" auf Löwen-Jagd

Gegen 21.30 Uhr am Sonntag will Thomas Stamm (41) freudig ins Publikum winken. Passiert das, wird Dresden sein Heimspiel gewonnen haben. © Lutz Hentschel

Ohne seine Spieler in Schutz nehmen zu wollen, äußerte er sich schon nach der Pleite in Schwaben sehr selbstkritisch. Er müsse sich auch selbst hinterfragen, ob er in der Vorbereitung alles richtig gemacht habe.

"Wenn sieben oder acht Spieler an diesem Tag nicht so performen wie gewünscht, dann muss ich das einfach tun", sagte Stamm. In der Analyse der Partie erklärte er, dass er im Nachgang einiges anders machen würde.

Er hatte zum Beispiel vor den VfB-Bubis eindringlich gewarnt. "Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen", sagte er. Möglicherweise waren seine Jungs daher verkrampfter als gedacht.

Dass die Basics komplett gefehlt hätten, das verneinte er. "Wir hatten schon deutlich schlechtere Laufwerte zum Beispiel, deutlich weniger Sprints", so der 41-Jährige. Was gefehlt habe, wären "Mut und Überzeugung" gewesen.

"Wenn ich das Tor zum 2:1 gegen den Schacht sehe, wie wir mit Tempo über die Außen gespielt, einen sauberen Pass gespielt und den Treffer erzielt haben. Da hatten wir das. In Großaspach hatten wir zig solcher Szenen, hatten Räume. Da haben Mut und Überzeugung gefehlt", schaute er noch einmal auf die letzten beiden Partien zurück.