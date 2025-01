Noch am selben Tag! 1860 München präsentiert neuen Trainer

Eine leichte Aufgabe hat er bei den Münchnern allerdings nicht vor sich: Der Drittligist verlor die letzten drei Spiele in Folge, insgesamt gab es nur einen Sieg aus den letzten sechs Spielen.

"Ich habe mich bereits umfassend mit den Löwen und der Mannschaft auseinandergesetzt. In den kommenden Tagen gilt es intensiv zu arbeiten, um das Team in der Kürze der Zeit bestmöglich auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II vorzubereiten", sagte der einstige Zweitliga-Kicker. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860 München."

Christian Werner (43) ist von den Fähigkeiten seines neuen Trainers überzeugt. © Felix Hörhager/dpa

In München hat man aber Vertrauen in die Fähigkeiten des 48-Jährigen, der in seiner Laufbahn bereits unter anderem den Chemnitzer FC und Waldhof Mannheim trainierte und zuletzt bei Hansa Rostock unter Vertrag stand. Seit März 2023 war der gebürtige Bonner allerdings vereinslos.

"Patrick ist ein ehrgeiziger und sehr akribischer Trainer mit einer klaren Spielphilosophie", lobte 1860-Sportgeschäftsführer Christian Werner (43) seinen neuen Coach.

"In Mannheim ist es ihm gelungen, viel aus der Mannschaft herauszuholen und die anvisierten Ziele zu übertreffen. Ich bin davon überzeugt, dass ihm dies auch mit unseren Spielern gelingt, und wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Ich wünsche ihm viel Erfolg für diese Aufgabe."

Am Samstag soll Glöckner die Löwen gegen Stuttgart wieder in die Erfolgsspur führen, bevor er dann nur eine Woche später gegen Viktoria Köln auf einen weiteren Ex-Klub trifft.