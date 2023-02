15.02.2023 10:00 3.474 Dynamo Dresden wird 70! Wer hat noch Zeugnisse der Vereinsgründung?

Am 12. April feiert die SG Dynamo Dresden ihren 70. Geburtstag. Was genau an diesem Tag im Jahr 1953 passiert ist, ist jedoch weitgehend unbekannt.

Von Alexander Buchmann

Dresden - Am 12. April feiert die SG Dynamo Dresden ihren 70. Geburtstag und viele Fans werden mitfeiern als wäre es ihr eigener. Was genau an diesem Tag im Jahr 1953 passiert ist, ist jedoch weitgehend unbekannt. Denn außer einer Handvoll Fotos ist davon kaum etwas überliefert. Bei der Gründungsfeier: Die drei Dynamo-Spieler Kurt Fischer (v.l.n.r.), Rudolf Möbius und Karl-Heinz Duffke und der erste Vorsitzende Heinz Tülch. © Dresdner Fußball Museum "Die Gründungsversammlung fand um 8 Uhr in der Schauburg statt", sagt der Chef des Dresdner Fußballmuseums und Stadtrat Jens Genschmar (54, Freie Wähler). Mit dabei gewesen seien drei Spieler der SG Volkspolizei Dresden, die an diesem Tag in Dynamo umbenannt wurde, sowie eine Delegation der zentralen Sportvereinigung Dynamo aus Berlin, dem Dachverband aller Sportgemeinschaften der DDR-Sicherheitsorgane. Weil bei Dynamo damals nicht nur Fußball gespielt wurde, waren auch Vertreter der anderen Sportarten anwesend. Dabei wurde auch die Gründungsfahne übergeben. Dynamo Dresden Dynamo im Jahr 2023 kaum wiederzuerkennen: "Jetzt glaubt man an die eigenen Stärken" Wie die Gründung ansonsten ablief, wie lange sie dauerte und was dabei gesagt wurde, ist unbekannt. Erinnerungsstücke oder Informationen zur Dynamo-Gründung sind immer willkommen Von der Vereinsgründung gibt es nur wenige Fotos. © Dresdner Fußball Museum "Ich kenne nur fünf Fotos. Es muss aber auch eine Einladung gegeben haben und auf einem Foto sieht man ein Plakat", so der Dynamo-Experte. Volkspolizei-Oberstleutnant Heinz Tülch wurde zum ersten Vorsitzenden gewählt, Junge Pioniere haben noch Blumengrüße übergeben und zum Schluss wurde das Weltjugendlied gesungen. Ausgiebig gefeiert wurde jedenfalls nicht. Denn um 16 Uhr spielte die SG Dynamo Dresden im Heinz-Steyer-Stadion gegen Aktivist Brieske-Ost (Ergebnis 0:0). Dynamo Dresden Dynamos Arslan denkt an Erdbeben-Opfer: "Was bleibt, sind gute Taten!" Genschmar hofft, dass sich anlässlich des Jubiläums vielleicht doch jemand meldet, der als Kind oder Jugendlicher dabei war oder von Angehörigen Informationen oder Erinnerungsstücke hat. Hinweise seien immer willkommen.

Titelfoto: Dresdner Fußball Museum