Dynamos Zahlen, Fakten und Statistiken: Das war die schwarz-gelbe Saison 2022/23!

Bei Ahmet Arslan (29, l.) stimmten die Zahlen in der abgelaufenen Saison. © Lutz Hentschel

"2017 hatte ich mit Kiel 67 Punkte und bin aufgestiegen, jetzt reichen 69 nicht. So bitter ist Fußball", sagt Dynamo-Trainer Markus Anfang (48). Weitere Fakten einer verrückten Spielzeit.

Hinrunde



Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Dynamo zeigte in der Hinserie zu selten sein wahres Leistungsvermögen. Die vielen Unentschieden - je 1:1 in Bayreuth und Essen sowie daheim gegen Ingolstadt, Meppen und Freiburg schmerzten. Dazu kam ein 0:0 gegen Zwickau.

Rückrunde

13 Siege, drei Remis und drei Niederlagen - besser geht es fast nicht. Und trotzdem waren die Niederlagen daheim gegen Bayreuth, in Saarbrücken und Meppen leichtfertig. Hinter den punktgleichen Osnabrückern war die SGD zweitbestes Rückrundenteam.

Heimbilanz

Nur 35 Punkte von möglichen 57 in den eigenen vier Wänden waren am Ende zu wenig. Zum Vergleich: Mannheim holte 46. Dresden gewann nur zehn Partien daheim, wurde erst zum Schluss zur Heimmacht mit vier Siegen am Stück, drei davon endeten 2:1.

Auswärtsbilanz

Hier reichte es zu Platz zwei hinter Elversberg, der SV holte wie Dynamo 34 Zähler. Auswärts trat Dresden oft beherzter auf.