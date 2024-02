Dynamo zeigt nach Schmähplakat Charakter, Mama Arslan kann nur darüber lachen!

Dresden - Die Sportgemeinschaft macht ihrem Namen alle Ehre! Nach dem hässlichen Schmähplakat der Lübecker Fans am gestrigen Samstag gegen Ahmet Arslan (29) hat sich Dynamo Dresden im Netz liebevoll hinter den Rückkehrer gestellt. Seine Mama zeigte sich derweil völlig unbeeindruckt.

Ahmet Arslan (29, l.) wurde gegen den VfB Lübeck spät eingewechselt, von den Fans seines Ex-Klubs daraufhin aber nicht gerade herzlich empfangen. © Lutz Hentschel

"Ein toller Sportler und ein noch tollerer Mensch", schrieben die Schwarz-Gelben am Sonntagmittag in den sozialen Netzwerken zu einem Bild des offensiven Mittelfeldspielers und nahmen so Bezug zu einem unschönen Zwischenfall.

Tags zuvor hatten die mitgereisten Anhänger aus Schleswig-Holstein den Ex-Lübecker während der 7:2-Gala der SGD im Rudolf-Harbig-Stadion auf drei Transparenten übel beleidigt.

"Nicht nur der Mensch, auch der Sportler. Ahmet Arslan ist ein H****sohn", stand auf den in der 83. Minute nach der Einwechslung des 29-Jährigen im Gästeblock präsentierten Bannern.

Der Drittliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison spielte im Laufe von zwei Dienstzeiten insgesamt fünf Jahre für den VfB, wechselte im Sommer 2020 aber ausgerechnet zum Erzrivalen Holstein Kiel. Das nehmen ihm die Fans an der Lohmühle augenscheinlich bis heute ziemlich übel.

Der Goalgetter wusste die Geste seines aktuellen Leih-Arbeitgebers hingegen offenbar zu schätzen und teilte den Dynamo-Post umgehend mit vier Herzen in seiner Instagram-Story.