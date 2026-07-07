Besondere Aktion! Was Dynamo mit den Bünning-Trikots vorhat
Dresden - Die tolle Ärmelgeste der Dynamos für Lars Bünning (28) kam überall super an. In Bautzen und in Neustadt/Spree trugen die Spieler das Konterfei ihres schwer erkrankten Mitspielers auf dem rechten Arm. Darunter steht "Gemeinsam kämpfen!" Das wird auch bis zum Ende der Vorbereitung so bleiben, ehe der Zweitliga-Button dort wieder Platz nimmt. Zu kaufen gibt es die Leibchen so allerdings nicht.
"Das ist nicht geplant. Das soll exklusiv bleiben", sagt Fanshop-Geschäftsführer Felix Lorenz auf TAG24-Nachfrage. Er hat aber noch ein Bonbon für die Fans, die sich diese Rarität sichern wollen.
"Nach der Vorbereitung wollen wir die Trikotsätze für einen guten Zweck versteigern." Dann können die Dynamo-Anhänger zuschlagen. Unglaublich viele hatten zuvor nachgefragt, ob sie das Trikot kaufen können. Das zeigt dieses große Gemeinschaftsgefühl in diesem Verein.
Die Idee mit dem Ärmel kam aus der Mannschaft. "Das kam in der Tat aus der Gruppe heraus", so Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43): "Das ist für uns selbstverständlich, für uns geht es um Zusammenhalt, um Geschlossenheit. Wir stehen voll hinter 'Latzo'. Das haben wir immer gesagt. Volle Unterstützung, das weiß er auch. Und dann kann man so vielleicht das eine oder andere gute Gefühl eben dann auch von anderer Stelle so ein bisschen vermitteln."
Die Mannschaft denkt täglich an Bünning, der nach seiner Hirnblutung vor mehr als einem Monat in einer Hamburger Rehaklinik liegt.
Starker Dynamo-Rückhalt für Lars Bünning
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"Ich bin mit ihm im Austausch, wir alle sind mit den Gedanken bei ihm. Viel mehr können wir aber auch nicht sagen, weil wir gar nicht so viel wissen", erklärt auch Jonas Sterner (24). Ihm geht die Erkrankung nah, das war bei seinen Worten zu spüren. Und so haben eben die Mannschaft und der Verein eine Idee gesucht, um ihre Gedanken an ihn sichtbar zu machen.
"Wir hoffen, er bekommt das mit. Jetzt in dem Moment vielleicht oder erst in ein, zwei Tagen. Es geht einfach auch darum, dieses Gemeinschaftsgefühl einfach noch mal einen Tick mehr zu stärken. Aber viel, viel wichtiger ist, dass wir das nicht nur so nach außen tragen, sondern auch leben. Und da sind alle Jungs mit drin, wie auch vom Staff. Der Zusammenhalt intern ist überragend", erklärt Stamm.
Das nächste Mal werden die Profis das spezielle Trikot am Samstag in Großenhain tragen. Dann geht es um 15.30 Uhr auf der Jahnkampfbahn gegen Regionalligist Hessen Kassel.
Titelfoto: Dennis Hetzschold