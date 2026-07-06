Dynamo-Dresden-Blog: So sieht die Woche bei der SGD aus
Dresden - Die Pause ist vorbei, seit dem 25. Juni schwitzt Dynamo Dresden in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zwei Testspiele gegen unterklassige Teams sind bereits absolviert. Dabei gab es jeweils einen 14:0-Sieg gegen Budissa Bautzen und den LSV Neustadt/Spree.
Bevor es am 16. Juli ins Camp nach Österreich geht, um sich den Feinschliff für den Saisonauftakt beim 1. FC Nürnberg zu holen, steht noch ein weiteres Testspiel gegen Hessen Kassel an diesem Samstag (11. Juli, 15.30 Uhr) für die Jungs von Thomas Stamm (43) an.
In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.
6. Juli, 12.09 Uhr: So sieht die neue Woche bei Dynamo Dresden aus
Nach den beiden Testspiel-Erfolgen haben die Profis von Dynamo Dresden heute frei. Ab morgen bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm wieder auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor.
Am Dienstag um 15 Uhr dürfen die Fans wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zum öffentlichen Training vorbeischauen. Am Mittwoch steigt ab 19 Uhr der Fanabend in der Beachbar Meißen, um eine Anmeldung wird gebeten. Die beiden Neuzugänge Simon Straudi und Kaan Inanoglu stehen dabei in einem Talk mit Moderator Jens Umbreit Rede und Antwort.
Auch am Dienstag (10 Uhr) startet der Mitglieder-Vorverkauf für die Generalprobe gegen Union Berlin am 1. August (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Ab Mittwoch um 10 Uhr gehen die Tickets dann in den freien Verkauf.
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4. Juli, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden siegt wieder mit 14:0
Was im ersten Durchgang noch verhalten begonnen hatte, entwickelte sich nach dem Wechsel zum nächsten Torspektakel! Wie schon am Vortag gegen Budissa Bautzen stand auch gegen den LSV Neustadt/Spree am Ende ein 14:0 auf der Anzeigetafel.
In der zweiten Hälfte trugen sich Jonas Oehmichen (52., 82.), Niklas Hauptmann (58., 70., 78.), Nicolai Rapp (63.), Jakob Lemmer (66., 84.), Christoph Daferner (68., 79., 88.) und Aaron Riedel (87.) in die Torschützenliste ein.
Für das Team der zweiten Halbzeit bedeutet das Offensivfeuerwerk auch noch einen Sieg im internen Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, lest Ihr hier: "28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger".
4. Juli, 14.34 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Pause mit 2:0 gegen den LSV Neustadt/Spree
Nicht ganz so torreich wie am Vortag, trotzdem erfolgreich geht es in die Kabine. Die SGD führt nach Treffern von Remus (20.) und Sterner (25.) mit 2:0.
In der Halbzeitpause tauscht Thomas Stamm dann komplett durch. Damit stehen jetzt auf dem Platz: Maximus Fritzsche - Simon Straudi, Alexander Rossipal, Ahmet Muhamedbegovic, Lukas Boeder, Nicolai Rapp, Aaron Riedel, Niklas Hauptmann, Jonas Oehmichen, Jakob Lemmer, Christoph Daferner.
4. Juli, 13.01 Uhr: Nächstes Testspiel für Dynamo Dresden
Auf geht's ins nächste Testspiel für Dynamo Dresden! Heute ist die SGD zu Gast beim LSV Neustadt/Spree, Anpfiff ist um 13.30 Uhr.
Kann Schwarz-Gelb gleich das nächste Schützenfest folgen lassen? Zum ersten Mal in der noch jungen Vorbereitung darf heute Tim Schreiber ran, die Kapitänsbinde trägt Vincent Vermeij. Die restlichen neun Spieler sind Kaan Inanoglu, Brooklyn Ezeh, Nils Fröling, Robert Wagner, Jonas Sterner, Friedrich Müller, Quentin Enold, Jonas Böhmert und Niklas Remus.
3. Juli, 20.26 Uhr: Schützenfest im ersten Dynamo-Testspiel
Einstand nach Maß für Dynamo!
Im ersten Testspiel der neuen Saison zeigten sich die Schwarz-Gelben bestens aufgelegt, fertigten Oberligist Budissa Bautzen am Ende mit 14:0 ab.
Alles, was Ihr zur Partie im Stadion Müllerwiese wissen müsst, findet ihr hier: "Dynamo feiert Schützenfest: Emotionale Geste für erkrankten Bünning"
3. Juli, 18.32 Uhr: Anpfiff im Stadion Müllerwiese
Es geht los vor geschätzten 4000 Zuschauern.
2500 Karten wurden schon im Vorverkauf abgesetzt.
3. Juli, 18.04 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen Budissa Bautzen
Gleich steigt das erste Testspiel der Saison.
Dynamo ist zu Gast bei Oberligist Budissa Bautzen. Mit dieser Aufstellung geht Trainer Thomas Stamm in die Partie.
1. Juli, 13.31 Uhr: Dynamo Dresden muss für Pyro gegen Darmstadt und Elversberg blechen
Dynamo ist vom DFB zu zwei Geldstrafen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik verdonnert worden. Insgesamt muss die SGD 16.200 Euro zahlen.
In den Heimspielen am 14. Februar gegen die SV Elversberg und am 27. Februar gegen den SV Darmstadt 98 brannten im K-Block diverse bengalische Feuer. Gegen Elversberg brannten 13 Bengalos, die insgesamt 7800 Euro kosten. Gegen Darmstadt waren es 14, das kostet 8400 Euro.
Heißt im Klartext, dass eine Fackel 600 Euro an Strafe kostet. Dynamo hat den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig. (th)
1. Juli, 12.07 Uhr: Letzte Tickets vergriffen! Dynamo Dresden stoppt den Jahreskartenverkauf
Nach der Verlängerungsphase der Jahreskarten aus der Vorsaison gab es bei Dynamo Dresden am Dienstag noch wenige Jahreskarten für Mitglieder, doch auch die waren nach einer Stunde vergriffen.
Somit stoppt die SGD den Verkauf bei der Zahl von 15.000 verkauften Dauertickets. Nicht-Mitglieder haben somit gar keine Chance auf deine Dauerkarte. (th)
1. Juli, 11.13 Uhr: Dennis Duah verlässt Dynamo Dresden endgültig und wechselt in die 3. Liga
Innenverteidiger Dennis Duah (22) verlässt Dynamo Dresden endgültig. Der Abwehrspieler kam 2024 vom HSV II zur SGD, bestritt in zwei Jahren aber keine einzige Partie für die Schwarz-Gelben.
Im vergangenen Sommer wechselte Duah zunächst auf Leihbasis zu Energie Cottbus, im Winter verlieh ihn die SGD dann aber zum TSV Havelse. Mit dem Verein stieg Duah eigentlich aus der 3. Liga ab, doch aufgrund des Faktes, dass 1860 München keine Lizenz erhielt, bleibt Havelse in der Liga.
Nun wechselt Duah fest zu dem Verein. "Nach gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten die beste Entscheidung ist, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Dennis hat sich in seiner Zeit hier jederzeit vorbildlich verhalten. Trotzdem können wir ihm sportlich keine Perspektive anbieten, die seiner Vorstellung entspricht. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute", erklärte SGD-Sportchef Sören Gonther (39). (th)
30. Juni, 17.03 Uhr: Dynamos "U21" setzt auf Eigengewächse
Sieben Abgänge und fünf Neuzugänge hat die "U21" der SG Dynamo für die erste Saison in der Oberliga zu verzeichnen.
Der prominenteste Neue: Justin Schau vom FC Carl Zeiss Jena. ER absolvierte bislang insgesamt 50 Spiele in der 3. Liga sowie 136 Spiele in der Regionalliga Nordost. Der 27-Jährige spielte bereits in der "U19" für Schwarz-Gelb und soll die entstandene Lücke nach dem Abgang von Paul Milde schließen.
Der 31-Jährige und die SGD trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen. Maximus Fritzsche, Nick Birnstein, Marc Fischer und Niklas Remus rücken aus der "U19" auf. (nahro)
29. Juni, 22.03 Uhr: Jan-Hendrik Marx wechselt in die Regionalliga
Jan-Hendrik Marx hat einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest.
Der gebürtige Hesse spielte bereits von 2016 bis 2019 in der ersten Mannschaft der Kickers. "Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes zurückzukommen zum OFC, ich hatte hier eine lange und wirklich schöne Zeit mit tollen Erinnerungen", erklärt der Verteidiger.
In Dresden lief sein Vertrag zum Saisonende aus, in der vergangenen Zweitligasaison kam er auf drei Einsätze für die SGD.
28. Juni, 17.18 Uhr: Eigengewächs Paul Lehmann verlässt Dresden endgültig
Nach zwei Leihstationen und nur sechs Kurzeinsätzen für die Profis verlässt Paul Lehmann (21) Dynamo dauerhaft.
Der gebürtige Dresdner wechselst fest und gegen eine Ablöse zum SC Verl, zu dem er diese Saison ohnehin ausgeliehen war (14 Einsätze). Die SGD besitzt nach TAG24-Infos eine Rückkaufoption.
"Paul hatte aufgrund kleinerer Verletzungen in der Saison noch nicht die erhoffte Spielpraxis sammeln können, die er für seine weitere Entwicklung benötigt. Nach intensiven Gesprächen sind wir von beiden Seiten zum Entschluss gekommen, dass für Paul ein dauerhafter Tapetenwechsel die richtige Entscheidung sein kann", so SGD-Sportchef Sören Gonther (39).
25. Juni, 16.36 Uhr: Erstes Dynamo-Training abgeschlossen
Die erste Trainingseinheit ist vorbei.
Insgesamt waren 1200 Fans in Weinböhla mit dabei. Am Freitag geht es für die Profis normal im Trainingszentrum weiter.
25. Juni, 15.18 Uhr: Jetzt geht es los in Weinböhla! Dynamo startet mit acht Neuen ins Training
Jetzt geht es los in Weinböhla. Die SGD hat acht Neuzugänge auf dem Rasen zum Trainingsauftakt. Es fehlen lediglich Neuzugang Kenneth Schmidt (Reha nach Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Lars Bünning (fehlt auf noch unbestimmte Zeit nach Hirnblutung).
25. Juni, 14.42 Uhr: Glutofen Weinböhla! Gleich wird es beim Trainingsauftakt von Dynamo Dresden richtig heiß
Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Weinböhla ist kurz vorm Trainingsauftakt schon gut besucht. Weit mehr als 1000 Dynamo-Fans jeden Alters sind da. Und die schwitzen. Das Thermometer auf dem Rasen zeigt 43,1 Grad an. (nahro)
25. Juni, 13.12 Uhr: Tony Menzel wird zu Rot-Weiss Essen verliehen
Dynamos Riesentalent Tony Menzel (21) wird in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen verliehen. Das teilte die SGD am Donnerstag kurz vor dem offiziellen Trainingsstart mit. Der gebürtige Dresdner besitzt bei den Schwarz-Gelben noch einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
"Tony war bereits frühzeitig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mehr Spielzeit für sich zu schaffen. Gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass die 3. Liga ihm hierfür eine große Chance bieten kann. Mit Rot-Weiss Essen schließt er sich einem ambitionierten Traditionsverein an und kann dort spielerisch und, aufgrund der Erwartungshaltungen im Umfeld, auch persönlich wichtige Erfahrungen für seinen weiteren Weg sammeln. Wir werden die Saison aufmerksam beobachten und freuen uns schon jetzt, ihn im kommenden Sommer wieder in Dresden zu begrüßen", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
"Ich habe große Vorfreude auf Rot-Weiss Essen. Der Verein ist ein absoluter Traditionsklub mit leidenschaftlichen Fans. Ich habe im Oktober 2023 hier an der Hafenstraße mein Profidebüt gegeben und konnte damals schon die Wucht des Stadions erleben – genau darauf freue ich mich nun besonders. Ich verlasse nun erstmals Dresden und will in Essen meine Stärken einbringen, mich hier persönlich und fußballerisch weiterentwickeln und mit der Mannschaft alles geben", sagte Menzel bei seiner Vorstellung in Essen.
24. Juni, 16.29 Uhr: Erste Pokalrunde zeitgenau angesetzt
In rund zwei Monaten startet die erste Runde des DFB-Pokals. Jetzt steht fest, wann genau Dynamo Dresden gegen den SV Westfalia Rhynern antreten muss.
Wie der DFB am Mittwoch bekannt gab, wird das Spiel zwischen dem Zweitligist und dem Regionalliga-Aufsteiger am Sonntag, dem 23. August, um 15.30 Uhr ausgetragen.
Die Partie findet allerdings nicht im Stadion des Hammer Stadtbezirksvereins statt, sondern wird ins nahe Preußenstadion nach Münster verlegt. Dort finden rund 15.000 Zuschauer Platz. (ar)
23. Juni, 21.39 Uhr: Tobias Raschl soll vor einem Wechsel zur SGD stehen
Sechs Neuzugänge hat Dynamo bereits unter Dach und Fach gebracht.
Die Personalplanungen sind damit noch lange nicht abgeschlossen. Wie Bild schreibt, soll Tobias Raschl vor einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben stehen. Der in den Jugendteams von Borussia Dortmund ausgebildete Mittelfeldspieler schaffte den Durchbruch im Profifußball bei der SpVgg Greuther Fürth, hat jedoch zwei Jahre mit wenig Spielzeit beim 1. FC Kaisersalutern hinter sich. In der Rückrunde der Saison 2025/26 war er nach Münster transferiert worden, wurde dort allerdings durch eine Sprunggelenksverletzung ausgebremst. Raschl fühlt sich in der Mittelfeldzentrale am wohlsten, kann jedoch flexibel eingesetzt werden. (mg)
23. Juni, 15.41 Uhr: Vinko Sapina verlässt Dynamo Dresden
Heute geht es bei Dynamo Dresden personell rund! Mit Vinko Sapina verlässt ein Aufstiegsheld die SGD und wechselt nach zwei Jahren zum Drittligisten FC Ingolstadt, wie Schwarz-Gelb am Dienstagnachmittag bekannt gab.
In der Aufstiegssaison hatte Sapina unter Trainer Thomas Stamm noch eine zentrale Rolle gespielt, spätestens seit der Ankunft von Robert Wagner war er allerdings außen vor und stand über weite Teile der Rückrunde nicht einmal mehr im Kader. Böses Blut herrscht deshalb aber nicht, betonte der 30-Jährige selbst in einem Abschiedspost bei Instagram.
"Nach zwei unglaublichen Jahren ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. [...] Es ist mir eine Ehre für diesen Verein gespielt zu haben. Es ist mir eine Ehre mit euch den Aufstieg in die 2. Liga und später den Klassenerhalt gefeiert zu haben", schrieb Sapina: "Noch etwas: die Rückrunde zuletzt war nochmal sehr besonders, ich hoffe ihr macht genau so weiter und ich wünsche euch von Herzen nur das Beste!!!" (ar)
23. Juni, 13.35 Uhr: Rückkehr von Toni Leistner zu Dynamo Dresden geplatzt
Die Rückkehr vom gebürtigen Dresdner Toni Leistner (35) zu Dynamo ist geplatzt. Wie TAG24 exklusiv erfuhr, fanden beide Seiten nicht zueinander.
Sportchef Sören Gonther und auch Trainer Thomas Stamm (43) führten Gespräche mit dem Abwehrspieler, doch über seine Rolle wurde man sich nicht einig. Leistner wäre ablösefrei zu haben gewesen, nachdem Hertha BSC seinen auslaufenden Vertag nicht verlängert hatte. (th)
23. Juni, 13.33 Uhr: Marlon Faß wird erneut verliehen
Dynamo Dresden hat Marlon Faß (20) erneut verliehen. Dieses Mal geht es für den Nachwuchsstürmer in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, wo er weiter Spielpraxis sammeln soll.
"Wir waren mit Marlon bereits frühzeitig im Austausch darüber, dass für ihn der Sprung in die 2. Bundesliga womöglich noch zu früh sein kann. Gerade in seinem Alter ist es wichtig, dass man über ausreichende Spielpraxis die nächsten Schritte gehen kann. Nach seinem ersten Jahr im Herrenbereich in der Regionalliga kann er sich jetzt eine Liga weiter oben auf noch höherem Niveau beweisen. Wir sind überzeugt, dass dieses Jahr ihm in seiner Entwicklung sehr helfen kann", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.
Schon in der vergangenen Saison war Faß unmittelbar nach seiner Verpflichtung von der TSG Hoffenheim II zu den Stuttgarter Kickers in die Regionalliga Südwest verliehen worden. (ar)
23. Juni, 12.21 Uhr: Heute schon Medizincheck? Dynamo soll neuen Innenverteidiger verpflichten
Zwei Tage vor dem Trainingsstart geht es bei Dynamo Dresden weiterhin rund: Mit Ahmet Muhamedbegovic (27) soll ein neuer Innenverteidiger bereits zum Medizincheck in Elbflorenz weilen. Das berichtet Sky Sport Austria.
Der Österreicher spielte zuletzt drei Jahre in Slowenien bei NK Olimpija Ljubljana, sein Vertrag dort endete bereits am 31. Mai 2026. Damit ist der 1,86 Meter große Mann ablösefrei zu haben.
Der ehemalige U16-Nationalspieler des ÖFB verließ 2021 sein Heimatland in Richtung Slowakei, wo er zwei Saisons bei DAC Dunajska Streda spielte und dann nach Ljubljana wechselte.
Der 27-Jährige bringt die Erfahrung von 37 Spielen auf internationaler Ebene in der Qualifikation zur Champions League und der Europa Legaue sowie Einsätze in der Conference League mit. (th)
22. Juni, 10.59 Uhr: Dynamo Dresden kauft wohl Robert Wagner
Die Rückholaktion ist offenbar geglückt! Wie TAG24 bereits berichtete, soll Dynamo Dresden nach langen Verhandlungen unmittelbar vor der Verpflichtung von Robert Wagner (22) stehen.
Wie die Sächsische Zeitung und Bild übereinstimmend berichten, sollen sich die SGD und der SC Freiburg, von dem Wagner in der vergangenen Rückrunde bereits ausgeliehen war, allerdings auf einen festen Transfer anstatt einer weiteren Leihe geeinigt haben, der Wechsel sei in trockenen Tüchern und soll im Laufe der Woche bekannt gegeben werden.
Der Mittelfeldspieler hatte sich in den vergangenen Monaten in die Herzen der Dynamo-Fans gespielt und mit starken Leistungen entscheidend zum Klassenerhalt beigetragen. (ar)
19. Juni, 19.38 Uhr: Vaterfreuden bei Nils Fröling!
Süße Nachrichten bei Nils Fröling (26)! Der Dynamo-Kicker und seine Ehefrau Hanna freuen sich über die Geburt ihres Sohnes.
Am Freitag postete der 26-Jährige lediglich ein Foto des niedlichen Sprösslings und verriet dazu seinen Namen: Floke.
Mitte Februar hatte das Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben, zu einem Bild mit Babybauch schrieb Hanna damals: "Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleiner." - Jetzt ist es also bereits so weit.
Für den in Dallas geborenen Offensivmann wird das private Glück damit immer größer. Erst im Juni 2025 gaben Nils und Hanna sich nämlich vor malerischer Kulisse auf dem Landgut Rosenhanska in seiner Heimat Schweden das Jawort.
Zum Nachwuchs gratulierten in den Kommentaren unter anderem Aljaz Casar, David Kubatta und Kofi Amoako. (fm)
19. Juni, 16.27 Uhr: Sascha Risch verabschiedet sich von Dynamo Dresden
Einen Tag nach seinem fixen Wechsel zu Fortuna Düsseldorf hat sich Sascha Risch in den sozialen Netzwerken mit rührenden Worten von der SGD und der Stadt Dresden verabschiedet.
Er habe zwei tolle Jahre mit dem Aufstieg sowie dem anschließenden Klassenerhalt krönen können und sich von Beginn an mit seiner Familie an der Elbe wohlgefühlt.
"Dresden wird für uns immer etwas Besonderes bleiben. Unsere Tochter wurde hier geboren und deshalb werden wir immer eine besondere Verbindung zu dieser Stadt haben", so der 26-Jährige. (fm)
19. Juni, 11.05 Uhr: Dynamo Dresden stellt neues Torwarttrikot vor
Dynamo hat das neue Torwarttrikot für die kommende Saison 2026/27 rausgehauen, setzt dabei klar auf Wiedererkennung.
Zusammen mit Ausrüster Jako wurde ein Design kreiert, das SGD-Fans sofort bekannt vorkommen dürfte: Inspiriert vom schrill-bunten Fischerhut, den Chefcoach Thomas Stamm (43) inmitten der Aufstiegsparty im Sommer 2025 getragen hatte, zeigt sich das neue Nicki im selbigen Muster, allerdings in einer Farbgebung aus Schwarz, Gelb, Weinrot und Weiß.
Dazu kommen "verschiedene Designelemente der 1990er Jahre", wie die Dynamos am Freitagvormittag auf ihrer Website mitteilten.
Im Nacken ist zudem das Gründungsjahr der Sportgemeinschaft platziert, im Innennacken findet sich wie schon in den vergangenen Jahren das Motto "LOVE DYNAMO - HATE RACISM".
Für 89,99 Euro ist das neue Trikot zu haben, die Kindergrößen kosten 20 Euro weniger. (Ivo)
19. Juni, 11 Uhr: Claudio Kammerknechts Wechsel in die 3. Liga perfekt
Dieser Wechsel hatte sich angebahnt! Claudio Kammerknecht (26) heuert bei Waldhof Mannheim an. Einen Tag nach der Vorstellung von Neu-Trainer Rui Mota (47) hat der Drittligist den Dynamo-Verteidiger präsentiert.
"Ich bin sehr glücklich, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof unterschreiben zu können. Nach vier Jahren in Dresden ist diese Aufgabe in Mannheim für mich besonders reizvoll. In den Gesprächen hat man gespürt, dass sich hier etwas entwickelt. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein", so Kammerknecht.
Sein Abschied war nach vier Jahren Dynamo und 118 Pflichtspielen Ende Mai offiziell geworden. (luks)
18. Juni, 15.50 Uhr: Sascha Risch unterschreibt bei Zweitliga-Absteiger
Sascha Risch hat nach seinem Vertragsende bei Dynamo Dresden einen neuen Verein gefunden: Der Linksverteidiger hat bei Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf für zwei Jahre unterschrieben.
"Ich habe nicht lange überlegen müssen, um diesen Schritt zu gehen. Die Gespräche mit Samir Arabi und Alexander Ende waren extrem wertschätzend. Die Fortuna hat eine riesige Tradition und einen großen Namen. Ich bin sehr froh, hier sein zu können und für diesen Club spielen zu dürfen", erklärt Risch in der Düsseldorfer Pressemitteilung.
Risch war im Spätsommer 2024 nach Dresden gekommen und hatte am Dynamo-Aufstieg 2025 wesentlichen Anteil. Insgesamt absolvierte der gebürtige Emmendinger 37 Pflichtspiele für die SGD. (luks)
18. Juni, 12.25 Uhr: Neuzugang Nicolai Rapp in den Startlöchern: Heute Medizincheck, morgen Unterschrift?
Dass Nicolai Rapp (29) ein Neuzugang bei Dynamo Dresden sein soll, steht schon eine Weile fest, jetzt wird es offenbar konkreter.
Der Defensivmann vom Karlsruher SC soll sich heute zum Medizincheck in Elbflorenz befinden, morgen soll die Unterschrift über die Bühne gehen, das berichtet Sky Sport.
Demnach erhält Rapp bei den Schwarz-Gelben einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029. Er kann auf der Sechserposition spielen, vor allem aber auch in der Innenverteidigung. (th)
16. Juni, 7.40 Uhr: Dynamo Dresden wohl an Vladimir Lucic dran
Verstärkung im Anflug? Dynamo bemüht sich offenbar um Vladimir Lucic (23).
Laut dem Online-Portal "Mozzart Sport" soll der 23-Jährige vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad nach Dresden ausgeliehen werden. Die SGD habe sich demnach schon bereit erklärt, 300.000 Euro als Leihgebühr zu zahlen.
Im Falle einer festen Verpflichtung würde für die Dresdner noch eine Summe von rund 2,5 Millionen Euro fällig, um den variabel im Angriff einsetzbaren Flügelspieler langfristig zu binden.
Wie konkret die Verhandlungen inzwischen sind, lässt sich momentan nicht sagen. Fest steht allerdings schon jetzt, dass sich die Schwarz-Gelben mit ihm ein echtes Top-Talent an Land ziehen würden, das schon ordentliche Erfolge vorweisen kann.
Lucic, dessen Vertrag in Belgrad zum Ende der Saison 2026/27 ausläuft, feierte mit dem Hauptstadt-Klub nämlich schon zweimal das Double aus Meisterschaft und Pokal, bringt außerdem internationale Erfahrung mit. In der vergangenen Saison kam der beidfüßig starke Offensivmann auf drei Einsätze in der Europa League.
Wettbewerbsübergreifend absolvierte der 1,87 Meter große Kicker insgesamt 32 Partien, wurde jedoch häufig nur eingewechselt. (Ivo)
15. Juni, 20.48 Uhr: Ex-Dynamo-Torwart Kevin Broll hat einen neuen Klub
Neue Aufgabe für Kevin Broll (30)! Lediglich ein halbes Jahr blieb der frühere Stammkeeper der SG Dynamo beim SV Wehen Wiesbaden, jetzt wechselt er innerhalb der 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken ins Saarland.
Nach seiner zweiten Amtszeit in Dresden und einem Auslandsjahr auf Zypern schloss sich der gebürtige Mannheimer erst im Winter dem SVWW an, wo er den verletzten Stammkeeper Florian Stritzel (32) ersetzen sollte. Allerdings musste sich Broll hinter Talent Noah Brdar (20) anstellen und schaffte es nach der Rückkehr von Stritzel nicht einmal mehr in den Kader der Hessen.
Auch beim FCS ist für ihn eine Rolle in der zweiten Reihe hinter Matteo Bignetti (22) angedacht, der von Sturm Graz an den Ludwigspark wechselt.
Trotzdem freut sich Broll auf die neue Herausforderung im Saarland: "Für mich geht es darum, meine Erfahrung einzubringen, jeden Tag alles für das Team zu geben und gemeinsam erfolgreich zu sein", wird der 30-Jährige in der Vereinsmitteilung zitiert. (fm)
13. Juni, 16.57 Uhr: U21 feiert Meisterschaft in der Sachsenliga und steigt in die Oberliga auf
Die U21-Mannschaft von Dynamo Dresden hat sich am Samstag einen Spieltag vor Ende der Saison den Meistertitel in der Sachsenliga gesichert und damit den Aufstieg in die Oberliga Süd perfekt gemacht.
Mit einem 2:1-Sieg gegen den Reichenbacher FC erreichte das Team von Trainer Sebastian König sein Ziel vorzeitig. Rick Wuchrer hatte das Team im Sportpark Ostra mit 1:0 in Führung gebracht (27. Minute), Reichenbach kam in der zweiten Hälfte durch Manuel Strobl (48.) zum Ausgleich.
Spät erzielte Arne Seemann in der 86. Minute den viel umjubelten Siegtreffer, der am Ende Team und Fans feiern ließ. (th)
12. Juni, 14.44 Uhr: Dynamo Dresden kämpft weiter und zieht vors DFB-Bundesgericht
Dynamo Dresden wird weiter kämpfen und das durch das DFB-Sportgericht bestätigte Urteil zu den Ausschreitungen gegen Hertha BSC nicht hinnehmen. Der Verein legt Berufung ein.
Wie der Klub am Freitag mitteilte, zieht die SGD damit jetzt vors DFB-Bundesgericht. "Nach Rücksprache mit den Gremien haben wir uns bewusst für diesen Schritt entschieden. Die Verfahrensweise der Verhandlung in Frankfurt entsprach nicht dem, was wir uns als Verein erhofft hatten. Wir sind zuversichtlich, vor dem DFB-Bundesgericht in einer neuen Verhandlungsrunde eine bessere Möglichkeit zu erhalten, Gehör für unsere Argumente zu finden“, erklärte Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) in einer Stellungnahme des Vereins.
Vor exakt einer Woche waren er und Dynamos anwaltliche Vertretung am DFB-Campus in einer mündlichen Verhandlung vor dem Sportgericht zunächst im Versuch, die Strafe abzumildern, gescheitert. Direkt im Anschluss hatte Zimmermann bereits in Aussicht gestellt, dass die SGD den Gang vor das Bundesgericht anstrebt, die Gremien bestätigten diese Intention nun.
Ursprünglich war Dynamo Dresden im Einzelrichterverfahren nach den Vorkommnissen im Heimspiel gegen Hertha BSC am 4. April zu einem Zuschauerteilausschluss (Blocksperre des gesamten K-Blocks) beim ersten Heimspiel der neuen Saison sowie einem Zuschauerteilausschluss auf Bewährung bis zum 30. Juni 2027 verurteilt wurde. Die Strafe beinhaltet zudem die Zahlung von 91.200 Euro. Das hatte der DFB am 21. Mai verkündet.
Zeitgleich hatten die Sachsen kommuniziert, dass sie gegen das Urteil Einspruch einlegen werden. Das tun sie nun wieder. (th)
12. Juni, 12.28 Uhr: Dynamo-Pokalspiel im Preußenstadion
Für Dynamo geht es Ende August in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den SV Westfalia Rhynern. Die Partie wird jedoch nicht im mit nur etwa 2500 fassenden Sportpark des Regionalligisten ausgetragen.
Stattdessen wurde das Preußenstadion des SC Preußen Münster als Spielort festgelegt, wie die Schwarz-Gelben selbst am heutigen Freitagmittag bestätigten.
So lassen sich Engpässe bei der Kapazität vermeiden, Gäste-Anhänger aus Dresden hätten genügen Platz. Gleichzeitig ist aber auch für die nötige Sicherheit gesorgt. (Ivo)
9. Juni, 18 Uhr: Löwe-Aus bei Dynamo Dresden
Das war's! Nach insgesamt rund 16 Jahren geht für Justin Löwe (27) das Kapitel bei Dynamo zu Ende.
Wie die Schwarz-Gelben am Dienstagnachmittag auf ihrer offiziellen Website bekannt gaben, wurde die Zusammenarbeit mit dem Teammanager beendet. Nach gemeinsamen Gesprächen soll es demnach zu keiner Einigung für eine weitere Zusammenarbeit gekommen sein, weshalb man sich für eine Trennung entschied.
"Wir haben Leo einen gemeinsamen Weg aufgezeigt, um ihn auch weiterhin bei Dynamo einzubinden. Leider hat er uns darüber informiert, dieses Angebot nicht wahrzunehmen und stattdessen einen alternativen beruflichen Pfad einzuschlagen", äußerte sich SGD-Boss Sören Gonther (39) zum Abschied von Löwe, dessen Posten fortan Martin Börner übernimmt.
2010 war Löwe nach Dresden zu den SGD-Junioren gestoßen, schaffte sieben Jahre später den Sprung in den Profikader. Im Sommer 2022 beendete der gebürtige Brandenburger seine aktive Laufbahn, übernahm anschließend das Amt des Teammanagers. (Ivo)
9. Juni, 7.24 Uhr: Dynamo Dresden wohl an Tim Breithaupt vom FC Augsburg interessiert
Offenbar hat Dynamo Dresden die Fühler nach Tim Breithaupt (24) vom FC Augsburg ausgestreckt. Das berichtet Transfer-Experte Florian Plettenberg. Demnach hat aber nicht nur die SGD ein Auge auf den defensiven Mittelfeldspieler geworfen.
Der gebürtige Offenburger, der beim SC Freiburg und dem KSC ausgebildet wurde, steht zwar seit 2023 beim Bundesligisten unter Vertrag, war aber in den vergangenen beiden Spielzeiten in die 2. Bundesliga ausgeliehen.
Zunächst spielte er beim 1. FC Kaiserslautern, vergangene Saison bei Fortuna Düsseldorf, stieg mit den Rheinländern in die 3. Liga ab. Breithaupt ist auf der Sechser-Position zu Hause, absolvierte für die U21-Auswahl drei Spiele.
Zum Bundesliga-Debüt kam er in seiner Zeit bei Augsburg am 19. August 2023, wo er für eine Minute im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach eingewechselt wurde. Seitdem brachte er es auf insgesamt 18 Einsätze. Beim FCA besitzt der 24-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
Laut Plettenberg strebt Dynamo aber womöglich keine Leihe, sondern ein Kaufgeschäft an. Der Marktwert von Breithaupt beläuft sich aktuell auf 800.000 Euro. (th)
5. Juni, 17.07 Uhr: So lief das Verfahren ab
Die Enttäuschung bei der SGD ist groß, doch wieso eigentlich?
Weitere Einblicke in das mündliche Verfahren findet Ihr in unserem Artikel: "Strafe bleibt! Dynamo will jetzt vors Bundesgericht ziehen".
5. Juni, 15.50 Uhr: Stephan Zimmermann ist enttäuscht von Urteil und Verfahrensführung
Stephan Zimmermann äußerte sich unmittelbar nach dem Urteil gegenüber TAG24:
"Ja, ein Stück weit enttäuscht, dass das Urteil genau so gesprochen wurde, wie es schon im Strafantrag bzw. vom Kontrollausschuss gesprochen wurde. Auch etwas enttäuscht über die Verfahrensführung heute. Wir hätten uns schon gewünscht, dass unsere Argumente heute mehr gehört werden, und werden jetzt ganz genau prüfen, ob wir Rechtsmittel prüfen und wie wir weiter fortfahren. Wir haben da jetzt nochmal eine einwöchige Frist erhalten und halten uns jetzt alles offen", so der SGD-Boss.
Kommt auch der Gang vors Bundesgericht infrage? "Das ist aus jetziger Sicht wahrscheinlich, aber wir werden das nochmal genau überprüfen", sagte Zimmermann.
5. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresden hat mit Einspruch keinen Erfolg
Das Urteil des DFB-Sportgerichts ist gefallen - und der Einspruch der SGD damit abgeschmettert!
An der Höhe der bereits verhängten Geldstrafe ändert sich nichts, es bleibt bei 91.200 Euro. Zudem konnte Schwarz-Gelb auch am Teilausschluss nicht rütteln. Bei zwei Heimspielen müssen die K-Blöcke geschlossen bleiben, wobei eine Partie zur Bewährung ausgesetzt ist. Die Bewährungszeit läuft bis zum 30. Juni 2027.
Die Auflage für Hertha und Dynamo, das Gästekontingent in den nächsten beiden direkten Duellen um die Hälfte zu reduzieren und alle Gästetickets zu personalisieren, bleibt ebenfalls bestehen.
5. Juni, 12.32 Uhr: Stephan Zimmermann ist beim Sportgericht in Frankfurt angekommen
Mittlerweile ist Dynamos Finanzgeschäftsführer Stephan Zimmermann (39) in den Räumlichkeiten des DFB eingetroffen.
Gleich wird er dem vorsitzenden Richter Stephan Oberholz (62) den Einspruch der Sportgemeinschaft erklären, Fred Kreitlow vertritt als Mitglied des Kontrollausschusses den DFB.
"Wir wollen all unsere Argumente, die wir in der Stellungnahme bereits sehr detailliert vorgetragen haben, noch einmal erläutern. Denn aus dem Strafantrag, so wie er uns vorgelegt wurde, sehen wir einige Punkte nicht berücksichtigt", hatte Zimmermann im Vorfeld gesagt.
5. Juni, 11.59 Uhr: Hat Dynamo Dresden heute vor dem DFB-Sportgericht Erfolg?
Um 12.30 Uhr beginnt die mündliche Verhandlung bezüglich der Strafe zu den Zwischenfällen beim Spiel der SGD gegen Hertha vor dem DFB-Sportgericht in Frankfurt.
Dynamos Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) will sich vor allem gegen die "Kollektivstrafe", also den Zuschauer-Teilausschluss des K-Blocks, wehren.
Wir sind für Euch vor Ort und werden Euch über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten.
2. Juni, 22.21 Uhr: Termin für Verhandlung vorm Sportgericht steht fest
Die mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht aufgrund der Vorfälle beim Spiel zwischen Dynamo und Hertha findet am Freitag, den 5. Juni, ab 12.30 Uhr in Frankfurt statt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mitteilte.
Die Sportgemeinschaft war in erster Instanz vom DFB bereits zu einer Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro sowie einem Zuschauer-Teilausschluss im K-Block bei zwei Heimspielen, wobei eine Partie zur Bewährung ausgesetzt wurde, verdonnert worden.
Allerdings hatte Dresden gegen das Urteil sofort seinen Einspruch angekündigt und schließlich eingelegt, wodurch jetzt laut Statuten eine mündliche Verhandlung nötig wird. Vor dem vollbesetzten Sportgericht wolle man "Gehör finden", erklärte Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) anschließend.
2. Juni, 19.16 Uhr: An diesem Tag steht der Spielplan für die neue Saison
Wie die DFL bekannt gegeben hat, sollen die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Bundesliga am 2. Juli veröffentlicht werden.
Dann wissen die SGD-Fans zumindest, an welchem Spieltag es gegen welchen Gegner geht. Die genauen Termine und Anstoßzeiten gibt es dann erst im Laufe der Saison.
Einige Eckdaten stehen aber bereits fest: Der Startschuss in Liga zwei fällt am 7. August mit einem Freitagsspiel, das Oberhaus zieht am 28. August nach.
Die Spielpläne werden übrigens seit mehreren Jahren mit einer speziellen Software erstellt, damit möglichst viele Vorgaben berücksichtigt werden können.
29. Mai, 15.04 Uhr: Paul Wagner heuert bei Hannover 96 an
Ende April tauschte Dynamo die Kaderplaner aus, Stephan Engels (35) ersetzte dabei Paul Wagner (27). Nun hat der gebürtige Großenhainer einen neuen Job: Mit Ralf Becker (55) holt ihn ein anderer Ex-Dresdner zu Hannover 96.
Dort heuert er in ähnlicher Funktion wie zuletzt an der Elbe als Leiter Kaderplanung und Scouting an, er soll den Bereich "strategisch und modern" aufstellen, wie es in der Mitteilung der Niedersachsen heißt. "Mit Paul Wagner gewinnen wir einen Fachmann im Bereich Kaderplanung, Scouting und Spieleranalyse für Hannover 96. Er war unsere Wunschlösung für diese Position, weil er genau in das Profil passt, das wir für seine Rolle definiert hatten", so Becker.
Wagner war bereits seit 2020 zunächst als Koordinator der Datenanalyse bei der SGD tätig und dürfte Becker aus dieser Zeit noch bestens kennen. Kurz nach dem Aus des früheren Sport-Geschäftsführers in der sächsischen Landeshauptstadt wurde der damals gerade einmal 25-Jährige im April 2024 zum Kaderplaner befördert und besetzte so die seit dem Abschied von Kristian Walter (41) vakante Stelle.
Bei Dynamo bastelte der studierte Sportmanager am Kader für den Aufstieg und späteren Klassenerhalt mit, weshalb die Sportgemeinschaft auch eigentlich gern mit Wagner weitergemacht hätte. Allerdings stand dieser für eine "weitere Zusammenarbeit nicht zur Verfügung", wie es vor rund zwei Monaten in der Mitteilung hieß. Sören Gonther (39) erklärte außerdem, dass "abweichende inhaltlich-fachliche Vorstellungen" gegeben habe.
27. Mai: Sascha Risch muss Dynamo Dresden verlassen
Was TAG24 bereits exklusiv berichtet hatte, bestätigt Dynamo Dresden nun offiziell: Linksverteidiger Sascha Risch (26) muss den Verein verlassen. Der Klub hat sich entschieden, sich auf der Position neu aufzustellen. Im Anflug soll Brooklyn Ezeh (24) von Hannover 96 sein.
"Wir hatten uns bewusst gegen eine Verabschiedung von Sascha nach dem letzten Saisonspiel entschieden, da wir zu diesem Zeitpunkt noch in Gesprächen mit ihm und der Beraterseite waren, um einen möglichen weiteren gemeinsamen Weg zu besprechen. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um uns auf dieser Position anderweitig aufzustellen und somit zukünftig getrennte Wege zu gehen", begründete Sportboss Sören Gonther (39) die Entscheidung der SGD.
Risch kam im Sommer 2024 vom SSV Ulm an die Elbe und war ein ganz wesentlicher Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In 25 Spielen gab er sechs Torvorlagen.
Nach dem Aufstieg verstärkte sich Dynamo mit Alexander Rossipal (29) auf der Position, erhöhte den Konkurrenzkampf damit. Trotzdem stand Risch ab dem zweiten Spieltag als Stammspieler auf dem Platz, enttäuschte dabei nicht. Rossipal zog sich dann eine Bauchmuskelverletzung zu und fiel bis Oktober aus. Risch war aber ebenfalls vom Pech verfolgt, als er sich beim Heimspiel gegen den KSC am 4. Oktober eine Schultereckgelenkssprengung zuzog.
Danach hatte er seinen Stammplatz verloren und bekam auch nie wieder die Gelegenheit, von Beginn an zu spielen, wurde im Februar in Hannover und im Rückspiel in Karlsruhe nur eingewechselt. Ansonsten saß er auf der Bank oder der Tribüne. Für ihn ein ganz bitteres Ende in Dresden, wo er immer Leistung zeigte.
"Sascha war jederzeit ein wichtiger Teil der Mannschaft und ist sowohl auf als auch neben dem Platz mit vollem Einsatz für Dynamo dabei gewesen. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg sowohl privat als auch sportlich alles Gute", so Gonther weiter.
Risch wird Dresden vor allem privat verbunden bleiben. Hier heiratete er im April 2025 eine Frau Damaris, zudem wurde im Sommer 2025 die gemeinsame Tochter in Elbflorenz geboren.
19. Mai, 15.10 Uhr: Ulf Kirsten legt Amt bei Dynamo Dresden nieder
Ehrenspielführer Ulf Kirsten legt sein Amt als Markenbotschafter bei Dynamo Dresden auf eigenen Wunsch hin nieder. Er habe den Vereins-Verantwortlichen mitgeteilt, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen, teilte die SGD am Dienstag mit.
"Wir bedauern die Entscheidung von Ulf, können jedoch gleichzeitig seine Beweggründe auch nachvollziehen", sagte Geschäftsführer Stephan Zimmermann: "Trotz der Entfernung seines Wohnortes nach Dresden hat er sich in den zurückliegenden Jahren in großer Regelmäßigkeit auf den Weg gemacht, um unseren Verein zu unterstützen und positiv zu repräsentieren. Wir bedanken uns bei ihm und freuen uns trotzdem, dass wir auch zukünftig auf den einen oder anderen Auftritt unserer Vereinslegende zählen können."
Kirsten war von der Jugend an bis 1990 mehr als zehn Jahre lang im Dynamo-Trikot aufgelaufen und hatte in dieser Zeit zwei DDR-Meisterschaften sowie dreimal den FDGB-Pokal gewonnen. Als Markenbotschafter der SGD hatte der 60-Jährige seit März 2025 fungiert, zuvor war er als sportlicher Berater im Verein tätig gewesen.
15. Mai, 13.47 Uhr: Personal-Update vor Heimspiel gegen Kiel
SGD-Chefcoach Stamm muss im Heimspiel gegen Kiel am Sonntagnachmittag neben den Langzeit-Verletzten Grill, Bethke und Sapina auch auf Julian Pauli verzichten.
Die Defensivstütze hat weiterhin mit muskulären Problemen zu kämpfen, fällt somit aus.
Erfreuliche Neuigkeiten aus dem Lager der Schwarz-Gelben gibt es dennoch zu vermelden: Sapina kämpft sich nämlich zurück aufs Grün, macht inzwischen wieder Teile des Trainings mit.
15. Mai, 13.43 Uhr: Gonther zu Wechselgerüchten um Amoako
"Es ist natürlich klar, dass ich seit Winter im Hinterkopf habe, dass es dazu kommen kann und dementsprechend wir uns natürlich auf sowas auch vorbereiten. Aber wie gesagt, Stand jetzt habe ich aus Hamburg beispielsweise nichts gehört."
15. Mai, 13.40 Uhr: Stamm über den bevorstehenden Kiel-Showdown
"Ich glaube nur - und da macht es keinen Sinn, jetzt besondere Dinge zu tun, sondern viele Dinge, die letzten Wochen, die uns ein gutes Gefühl gegeben haben, weil da auch viele Dinge wichtig gemacht haben, an denen festzuhalten, glaube ich, ist einfach wichtig."
15. Mai, 13.37 Uhr: Das sagt Gonther zur Zukunft der SGD-Leihspieler
"Man darf nicht immer die Laufzeiten auf Transfermarkt.de auf jeden Fall glauben. Ich glaube, mal den einen oder anderen genannt, der keinen auslaufenden Vertrag hat. Aber wie du richtig gesagt hast, sind das Spieler, bei denen die Entscheidung noch nicht gefallen ist, bei denen wir in Gesprächen sind und dementsprechend auch niemanden hier verabschiedet."
15. Mai, 13.28 Uhr: Dynamo-Medienrunde mit Stamm und Gonther
Vor dem Zweitliga-Showdown gegen Holstein Kiel (Sonntag, 15.30 Uhr) lädt Dynamo heute mit Chefcoach Stamm und Sport-Geschäftsführer Gonther zur Medienrunde.
Wir berichten live, fassen für Euch die wichtigsten Aussagen hier in unserem Blog zusammen.
15. Mai, 12 Uhr: Dynamo Dresden verabschiedet Leihspieler, Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx
Kurz vor dem letzten Spieltag hat Dynamo Dresden offiziell seine sieben Leihspieler verabschiedet. Konrad Faber, Julian Pauli, Thomas Keller, Robert Wagner, Ben Bobzien, Jonas Sterner und Jason Ceka kehren (zumindest vorerst) zu ihren Stammvereinen zurück.
Außerdem verkündete die SGD den Abschied von Claudio Kammerknecht und Jan-Hendrik Marx, deren auslaufende Verträge nicht verlängert wurden. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass mit anderen Spielern hinter den Kulissen bereits verlängert wurde?
10. Mai, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden muss weiter um Klassenerhalt zittern
Durch die 1:2-Niederlage gegen Eintracht Braunschweig verpasste Dynamo Dresden am Samstag den sicheren Klassenerhalt. Eine zweite Chance gab es am Sonntag - aber die Konkurrenz spielte nicht mit.
Da Fortuna Düsseldorf nämlich überraschend Aufstiegskandidat SV Elversberg die Tour vermasselte und mit 3:1 (2:0) besiegte, rückt auch das Team von Alexander Ende wie am Vortag bereits Braunschweig bis auf einen Punkt an die SGD ran.
Eine gute Nachricht gibt es aber: Da Greuther Fürth parallel in Überzahl gegen Hertha BSC verlor und weiterhin bei 34 Punkten steht, kann Schwarz-Gelb (38) am letzten Spieltag maximal noch auf den Relegationsplatz abrutschen, den aktuell Arminia Bielefeld (36) innehat. Preußen Münster (30) ist als Tabellenletzter bereits sicher abgestiegen.
7. Mai, 11.42 Uhr: Ex-Dynamo-Stürmer Philipp Hosiner beendet seine Karriere
Nicht nur Stefan Kutschke (37) hängt seine Fußballschuhe nach der laufenden Saison an den Nagel, auch ein ehemaliger Dynamo-Stürmer verabschiedet sich von der Profi-Bühne: Philipp Hosiner (36).
Der fünffache österreichische Nationalspieler wechselte im Sommer 2020 vom Chemnitzer FC an die Elbe und ballerte die SGD anschließend unter Coach Alexander Schmidt mit zehn Treffern und neun Vorlagen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga sowie zur Drittliga-Meisterschaft. Im Unterhaus kam der spielstarke Goalgetter dann aber kaum noch zum Zug, weshalb er im Januar 2022 zu den Kickers Offenbach abwanderte.
Nach anderthalb Jahren in der Regionalliga Südwest ging es für den Ösi zurück in die Heimat zu Austria Wien, wo er bereits von 2012 bis 2014 kickte und fortan in der zweiten Mannschaft seine Erfahrung an die Jugend der Violetten weitergeben sollte. Das tat er eindrucksvoll, hievte die "Young Violets" sogar mit 21 Treffern zurück in die Zweitklassigkeit. Dem Hauptstadtklub bleibt er auch künftig erhalten, denn der 36-Jährige wird neuer Individualtrainer für die Offensivspieler der Austria-Akademie.
Zurückblicken kann der Wandervogel auf eine bewegte Karriere: Hierzulande war Hosiner auch für den SV Sandhausen, den 1. FC Köln und Union Berlin am Ball, zudem kickte er für Stade Rennes in Frankreich und Sturm Graz, Admira Wacker sowie den First Vienna FC in Österreich.
5. Mai, 15.46 Uhr: Dynamo-Training ohne Julian Pauli, aber mit Lennart Grill
Öffentliches Training bei Dynamo - ohne Julian Pauli: Die Abwehr-Stütze, die kurz vor dem Anpfiff gegen K'lautern passen musste, fehlt wegen muskulärer Probleme.
Ebenso nicht dabei ist Vinko Sapina (der weiterhin mit Rückenproblemen zu kämpfen hat). Elias Bethke spult Laufeinheit ab, Lennart Grill trainiert weiter individuell, alle übrigen Kicker sind an Bord.
2. Mai, 17.02 Uhr: Dennis Duah steigt mit dem TSV Havelse aus der 3. Liga ab
Bitterer Samstag für SGD-Leihgabe Dennis Duah (22)! Der Innenverteidiger ist mit dem TSV Havelse aus der 3. Liga abgestiegen.
Mit einer 0:4-Pleite beim SC Verl ist der Klassenerhalt für die Niedersachsen bei acht Zählern Abstand zum rettenden Ufer zwei Spieltage für Schluss jetzt auch rechnerisch nicht mehr möglich. Duah war in der Hinserie der laufenden Saison noch an Aufstiegsaspirant Energie Cottbus ausgeliehen, kam in der Lausitz allerdings kaum zum Zug. Daher brach Dynamo das Geschäft im Winter vorzeitig ab und schickte den 22-Jährigen stattdessen nach Havelse.
Beim TSV sammelte Duah mit 13 Ligaeinsätzen endlich Spielpraxis und etablierte sich im starken Schlussspurt sogar als Stammkraft. Letztlich reichten die drei Siege aus den vergangenen fünf Partien aber nicht mehr zum Verbleib.
Der Vertrag des jungen Abwehrmannes an der Elbe läuft noch bis 2027.
30. April, 14.51 Uhr: SGD-Coach Stamm kann gegen Lautern auf nahezu alle Spieler zurückgreifen
"Manchmal ist von der Tagesform abhängig und es wird vom Gegner kaltschnäuzig ausgenutzt", sagt Thomas Stamm rückblickend auf Dynamo Dresdens klare Niederlage in Düsseldorf vor fast einer Woche. Dort machte der SGD-Coach vor allem die Defensivleistung als "nicht ausreichend" aus - anders als in den vielen Rückrundenpartien zuvor.
Gegen Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) erwartet der Schweizer aber wieder eine deutliche Leistungssteigerung, auch weil die Woche wieder konzentriert gearbeitet wurde und weil er die zwei Heimspiele bei noch drei ausstehenden Partien durchaus als Vorteil im Abstiegskampf sieht. Außerdem geht - Stand Donnerstagmittag - keiner mehr angeschlagen in die Partie.
Vor einer Woche waren Tim Schreiber (24) und Thomas Keller (26) noch fraglich, beide spielten. Gegen die Roten Teufel aber fehlen nur die üblichen Dauerkandidaten: Lennart Grill (27), Elias Bethke (23) und Vinko Sapina (30).
29. April, 12.37 Uhr: Dynamo Dresden stattet Torhüter-Juwel Maximus Fritzsche mit Fördervertrag aus
Dynamo Dresden hat sein größtes Torhüter-Juwel Maximus Fritzsche (17) mit einem weiteren Vertrag ausgestattet. Wie die SGD am Mittwoch mitteilte, absolviert er bereits jetzt regelmäßig Einheiten bei den Profis, war auch im Winter mit im Trainingslager in der Türkei.
Vor Kurzem hätte er es sogar das erste Mal nach den Ausfällen von Tim Schreiber (24), Elias Bethke (23) und Lennart Grill (27) in den Profikader schaffen können, war aber aufgrund einer Roten Karte gesperrt.
Fritzsche ist gebürtiger Dresdner und kam über den SG Dölzschen und Soccer for Kids zu Dynamo und hält aktuell in der U19. Er verfügt mit 2,03 Metern über ein Gardemaß für einen Torhüter, besitzt seit 2025 einen Nachwuchsvertrag bei der SGD.
"Maxi ist bereits seit vielen Jahren Teil unserer Nachwuchs Akademie und hat sich im Juniorenbereich schrittweise entwickeln können. Dank seiner Körpergröße besticht er im Tor mit viel Präsenz. Wir trauen ihm zu, dass er diese körperlichen Voraussetzungen gepaart mit dem modernen Torwartspiel am Fuß in den kommenden Jahren seiner Entwicklung perfektionieren kann. Deshalb freuen wir uns, ihn mit unseren Trainerteams weiter bei Dynamo begleiten zu können und so nach und nach den Schritt in den Profibereich zu meistern", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
28. April, 16.38 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Sapina und Sterner
Bei bestem Frühlingswetter bittet Thomas Stamm sein Team zum öffentlichen Training und hat dabei gleich Grund zur Freude: Fast alle Spieler sind fit, er kann aus dem Vollen schöpfen.
Lediglich Elias Bethke muss komplett passen, Vinko Sapina steht zumindest wieder für individuelles Training auf dem Platz. Auch Jonas Sterner ist nach dem Schreck gegen Fortuna Düsseldorf, als er nach der Partie ins Krankenhaus gebracht werden musste, wieder mit dabei. Zwar beendete er die Einheit frühzeitig, kündigte aber an, ab Mittwoch wieder voll zu trainieren.
26. April, 15.36 Uhr: Krimi im Abstiegskampf: So hat die Konkurrenz von Dynamo Dresden gespielt
Nach der Niederlage von Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf und den Siegen von Kiel und Bielefeld am Samstag, ist die Tabelle am Sonntag nicht noch enger zusammengerutscht.
Das lag daran, dass mit dem 1. FC Magdeburg und der SpVgg Greuther Fürth zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf verloren haben.
Trotzdem hat die SGD Boden im Vergleich zur Vorwoche verloren. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Pünktchen, vergangene Woche waren es vier. Doch die Schwarz-Gelben wissen, dass sie noch drei Spiele lang Vollgas geben müssen, Trainer Thomas Stamm betont dies seit Monaten.
Die Ergebnisse vom 31. Spieltag im Überblick:
Freitag:
Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 3:1
1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 0:2
Samstag:
Karlsruher SC - Hannover 96 1:3
Hertha BSC - Holstein Kiel 0:1
Preußen Münster - Arminia Bielefeld 2:3
SV Darmstadt 98 - SV Elversberg 3:3
Sonntag:
VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 2:1
SV Paderborn - Schalke 04 2:3
1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 1:0
25. April, 11.26 Uhr: So geht es Dynamo Dresdens Spieler Jonas Sterner nach dem Foul von Cedric Itten
Nachdem Cedric Itten (29) ihm die Hand ins Gesicht geschlagen hatte, musste Dynamo Dresdens Verteidiger Jonas Sterner (23) nach der 1:3-Niederlage in Düsseldorf ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach eingehenden Untersuchungen gab es noch am Abend Entwarnung. Wie die SGD auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat sich Sterner glücklicherweise nicht schwer verletzt und konnte die Klinik noch am Freitagabend wieder verlassen.
Der SGD-Bus war da schon in Richtung Dresden losgerollt, weshalb Sterner mit dem Auto in die sächsische Landeshauptstadt gefahren wurde. Bleibt für Dynamo zu hoffen, dass Sterner bis Samstag wieder einsatzfähig ist. Mit Konrad Faber stünde aber auch adäquater Ersatz parat.
24. April, 22 Uhr: Dynamo Dresden erleidet Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt
Mit der bitteren 1:3 (0:2)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf hat Dynamo Dresden einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten.
Alle Infos könnte Ihr in unseren Artikeln zum Spieltag erfahren:
Herber Rückschlag im Abstiegskampf! Dynamo verliert in Düsseldorf und rutscht wieder tief rein
Dynamo-Noten gegen Düsseldorf: Zweimal die Fünf! Glänzen kann bei SGD-Rückschlag keiner
Dynamo-Trainer sieht "klare Tätlichkeit": Jonas Sterner im Krankenhaus
Enttäuschter Vermeij gibt die Richtung vor: "Mund abwischen, weitermachen"
23. April, 11.00 Uhr: Drei Ausfälle bei Dynamo Dresden, bei zwei Spielern besteht Hoffnung
Nur die drei üblichen Namen wurden zunächst genannt, als es darum ging, wer nicht für Dynamo Dresden am Freitagabend (18.30 Uhr) in Düsseldorf die nächsten drei Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga mit einfahren kann. Sind Tim Schreiber und Thomas Keller also wieder fit? Ein klares Vielleicht!
Elias Bethke, Lennart Grill und Vinko Sapina fehlen noch immer, werden wohl auch in den restlichen vier Partien nicht mehr eingreifen können. Stammkeeper Schreiber und Innenverteidiger Keller aber schon.
Beide wurden dann doch noch als "fraglich" deklariert, haben die Woche aber voll mittrainiert. Ob sie spielen, soll eher eine "perspektivische" Entscheidung werden, so Thomas Stamm. „Es gibt nicht nur dieses eine wichtige Spiel, es gibt noch vier. Wenn sie bei einhundert Prozent sind, sind sie dabei“, erklärt Dynamos Coach.
Wenn die Eurowings-Maschine heute um 17 Uhr vom Flughafen Dresden abhebt, werden beide mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dabei sein. Alles Weitere wird der Spielberichtsbogen eine Stunde vor Anpfiff zeigen.
21. April, 17.55 Uhr: Ex-Dynamo Philipp Zeiger beendet seine Karriere
Nach gut 500 Pflichtspielen ist Schluss! Der gebürtige Dresdner und frühere Jungprofi von Dynamo Philipp Zeiger (35) beendet im Sommer seine Karriere. Dies teilte sein aktueller Verein, der SV Babelsberg 03, am Dienstag mit.
Der großgewachsene Abwehrhüne (1,94 Meter) wurde beim FV Dresden Nord ausgebildet und schaffte 2008 den Sprung zu den SGD-Profis.
2010 verließ er die Dynamos Richtung VFC Plauen und startete eine langjährige Regionalliga-Laufbahn mit 360 Partien in der vierten Spielklasse für den Halleschen FC, Rot-Weiss Essen, die VSG Altglienicke und zuletzt die Filmstädter.
21. April, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden erhält Lizenzen für 2. Bundesliga und 3. Liga
Dynamo Dresden hat von der DFL die Lizenz für die Teilnahme an der 2. Bundesliga in der kommenden Saison erhalten. Dabei erfüllte die SGD alle Zulassungsvoraussetzungen, sodass die Lizenz ohne Bedingungen erteilt wurde.
"Wir können stolz darauf sein, erneut die Lizenz ohne Bedingungen erhalten zu haben und somit fest für die kommende Spielzeit planen zu können. Besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Eigenleistung in diesen anspruchsvollen Zeiten, ist dieses Ergebnis für uns als Verein sehr hoch einzuschätzen", sagte Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann.
Zwar gebe es "wenige Auflagen, die wir infrastrukturell oder personell nachbessern müssen", diese schmälerten aber nicht die geleistete Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Spielertrieb ermöglichten, betonte Zimmermann und bedankte sich bei allen Beteiligten.
Parallel dazu beantragte Schwarz-Gelb für den Abstiegsfall auch die Lizenz für die 3. Liga, die vom DFB ebenfalls ohne Bedingungen erteilt wurde.
20. April, 13.50 Uhr: Vorverkauf für das Dynamo-Match in Braunschweig
Aufgepasst, Fans: Am kommenden Mittwochvormittag startet bei Dynamo der Ticket-Vorverkauf zum letzten Auswärtsspiel der Saison.
Wie die SGD via Website und Instagram bekannt gab, werden ausschließlich Vereinsmitglieder dann ab 10 Uhr die Chance bekommen, sich Karten für das Match am vorletzten Spieltag bei Keller-Konkurrent Eintracht Braunschweig (9. Mai, Anstoß 13 Uhr) zu sichern.
19. April, 11 Uhr: Was macht die Konkurrenz im Abstiegskampf?
Dynamo Dresden feierte am Samstag einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum und steht jetzt mit 35 Punkten auf dem elften Rang. Wie wichtig der Heimdreier war, zeigt der Blick auf die anderen Plätze: Von den anderen "Kellerkindern", die am Wochenende bisher im Einsatz waren, verlor nur Fortuna Düsseldorf mit 0:2 gegen den direkten Konkurrenten aus Magdeburg.
Bereits am Freitagabend hatte Holstein Kiel den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 geschlagen, Arminia Bielefeld holte durch das 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg immerhin einen Punkt.
Am Sonntag sind dann noch die aktuell letztplatzierten drei Klubs im Einsatz, und alle müssen bei Topteams ran: Eintracht Braunschweig (30 Punkte) empfängt Hertha BSC, Greuther Fürth (30) Darmstadt 98 und Schlusslicht Preußen Münster (28) ist bei Schalke 04 zu Gast.
Für Dynamo bedeutet das: Sollte keiner dieser Mannschaften der Coup gelingen, wächst der Vorsprung auf den Relegationsplatz zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison auf fünf Zähler an. Doch auch ohne Überraschungen bleibt die Situation im Tabellenkeller spannend, besonders, weil an den restlichen vier Spieltagen noch zahlreiche Konkurrenten direkt gegeneinander spielen.
16. April, 14.50 Uhr: Dynamo Dresden droht Ausfall von drei Spielern
Es gibt Dinge über Thomas Stamm, die wissen nur wenige. Eine Sache zum Beispiel, die hat Dynamos Coach nur seinen Co-Trainern anvertraut.
Der Schweizer hat sich zur Winterpause ein Punkteziel gesetzt, das er aber nicht kommunizieren will. "Ob die Zahl am Ende kommt oder nicht, ist nicht entscheidend. Die Zahl ist ambitioniert, wenn weniger reichen, auch gut", so Stamm.
Gibt's gegen Bochum am Samstag wieder drei Zähler, ist der nächste große Schritt in Sachen Zweitliga-Verbleib zumindest gemacht. Dafür kommen auch Kofi Amoako und Robert Wagner nach Gelbsperre wieder zurück.
Allerdings ist fraglich, ob Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (Fuß) wieder zur Verfügung stehen. Ebenfalls unklar: Vincent Vermeij. Der Niederländer laboriert an Rückenproblemen, konnte zuletzt nicht trainieren.
14. April, 16.46 Uhr: Armin Schuster lobt vorgestellte Maßnahmen
Unmittelbar nach den von Dynamo Dresden vorgestellten Maßnahmen im Zuge der Ausschreitung im Heimspiel gegen Hertha hat Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) reagiert – und die Sportgemeinschaft in ihrer Konsequenz gelobt.
"Die SG Dynamo Dresden hat im Nachgang zu den völlig inakzeptablen Vorkommnissen der vergangenen zwei Wochen ein erstes beachtliches Bündel von Maßnahmen vorgestellt und geht damit deutlich über die bisher gewohnte Rhetorik im Fußball hinaus", hieß es in einer Mitteilung des Staatsministers.
"Dass alle entscheidenden Gremien des Vereins – Aufsichtsrat, Präsident und beide Geschäftsführer – mit einer Stimme sprechen, ist ein neues und ermutigendes Zeichen, das jede Unterstützung verdient und auf dessen Grundlage jetzt beim Thema Sicherheit Wirkung erzielt werden muss", fügte der CDU-Politiker an.
Es seien jetzt "alle Register zu ziehen", denn nach den Ausschreitungen stehen der Klub und seine Fanszene in den kommenden Heimpartien vor einer "entscheidenden Nagelprobe".
"Die Vorfälle zeigen einmal mehr, dass Stadionverbote und personalisierte Tickets zwei Seiten derselben Medaille sind und es auch für DFB und DFL höchste Zeit ist, beim Aufbau der beschlossenen Stadionverbotskommission endlich voranzukommen", so Schuster weiter. "Akut erwarte ich von DFB/DFL eine schnelle Entscheidung zu bundesweiten Stadionverboten für die an der Drittort-Auseinandersetzung zwischen Dresdner und Nürnberger Beteiligten."
14. April, 16.17 Uhr: Lennart Grill schaut den Kollegen beim Training zu
Im Dresdner Schmuddelwetter bereitete sich die Sportgemeinschaft am Dienstagnachmittag auf das Heimspiel gegen Bochum vor.
20 Feldspieler waren dabei am Start, darunter auch Niklas Hauptmann (29), der zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und gegen Nürnberg passen musste. Gleiches galt für Thomas Keller (26, Bein) und Vinko Sapina (30, Rücken), die am Dienstag individuell trainierten. Elias Bethke (23, Bauchmuskelzerrung) wirkte in der Vierergruppe der Torhüter wieder voll mit.
Und das unter den Augen seines Kollegen Lennart Grill (27): Der Keeper, der bereits seit Dezember vergangenen Jahres mit einer Knieverletzung ausfällt, schaute sich das Training seiner Mannschaftskameraden aus nächster Nähe an.
7. April, 17.55 Uhr: Personalsorgen bei Dynamo Dresden wachsen
Mehr als 200 Fans fanden sich am Dienstag in der Walter-Fritzsch-Akademie ein, um bei bestem Frühlingswetter das öffentliche Training von Dynamo Dresden zu verfolgen.
Nicht zu Gesicht bekamen sie dabei allerdings Niklas Hauptmann, der nach dem Hertha-Spiel noch über Schulterschmerzen klagte, und Jason Ceka, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Auch Vinko Sapina, nach wie vor am Rücken verletzt, fehlte im Training, Elias Bethke trainierte zumindest individuell.
Doch auch während des Trainings wurden die Personalsorgen nicht kleiner: Erst prallten Jonas Sterner und Alexander Rossipal zusammen und mussten behandelt werden. Zwar konnten beide das Training fortsetzen, Sterner griff sich aber immer wieder an die Seite. Noch schlechter lief es bei Thomas Keller: Der Dynamo-Abwehrchef musste am rechten Bein behandelt werden und die Einheit schließlich abbrechen.
2. April, 14.11 Uhr: Dynamo-Coach Stamm muss auf vier SGD-Akteure verzichten
Spieltag unter besonderen Umständen. Flutlicht und Hertha BSC rücken bei Dynamo Dresden am Samstagabend zunächst erst einmal in den Hintergrund. Das Gedenken an Hansi Kreische (†78) nimmt vorab seinen Platz ein.
"Wenn so eine Persönlichkeit, wie er es hier war, geht, dann beschäftigt das einen. Es gehört leider dazu, aber es erdet einen, dass es deutlich wichtigere Dinge im Leben gibt", erklärt Thomas Stamm (43).
Nichts hätte aber wohl Dynamos Legende mehr gewollt, als drei Punkte gegen den Hauptstadt-Klub und gegen den Abstieg. Bis auf den gelbgesperrten Stefan Kutschke (37), Vinko Sapina (30, Rücken) sowie die zwei Torhüter Lennart Grill (27) und Elias Bethke (23) sind für den Flutlichtkracher auch alle Mann an Bord.
1. April, 17.32 Uhr: Dynamo Dresden richtet Gedenkstätte für Hansi Kreische ein
Nach dem Tod von Ehrenspielführer und Klublegende Hansi Kreische (†78) hat der Klub noch am Mittwoch eine Gedenkstätte an der Lennéstraße am Rudolf-Harbig-Stadion eingerichtet.
Das Präsidium legte einen Blumenkranz nieder, wie die Schwarz-Gelben mitteilten. Alle Fans, die ebenfalls Blumen, Kerzen oder Trauerbotschaften ablegen möchten, könnten dies dort tun.
31. März, 16.06 Uhr: Dynamos Keller und Bethke trainieren wieder mit
Die Dynamos stehen an diesem Mittwoch bei nasskaltem Wetter auf dem Platz und bereiten sich auf das kommende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vor.
Die vor Ort anwesenden Fans sehen dabei die zuletzt ausgefallenen Thomas Keller (26) und Elias Bethke (23) zurück auf dem Grün, die individuell trainieren.
Abgesehen von Kofi Amoako (20), der wegen der "U21"-Länderspielreise fehlt, und Vinko Sapina (30) ist das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) damit komplett.
30. März, 11.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag
Mit dem Ende der Länderspielpause beginnt für die Dynamos wieder der Zweitliga-Alltag.
SGD-Fans können am morgigen Dienstagnachmittag ab 15 Uhr beim öffentlichen Training auf dem Gelände der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie hautnah mitverfolgen, wie ihre Profis sich auf das bevorstehende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vorbereiten.
27. März, 14.09 Uhr: Die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende sind da
Kalender raus und Stifte gezückt: Die Spieltermine von Dynamo Dresden bis Saisonende sind da. Demnach muss das Team von Trainer Thomas Stamm am Freitagabend, dem 24. April um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf ran.
Danach folgen zwei Samstagsspiele daheim gegen Kaiserslautern und auswärts in Braunschweig, ehe am 17. Mai der letzte Spieltag mit einem Heimauftritt gegen Holstein Kiel ansteht.
Die Termine im Überblick:
24.4. Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden (18.30 Uhr)
2.5. Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)
9.5. Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (13 Uhr)
17.5. Dynamo Dresden - Holstein Kiel (15.30 Uhr)
26. März, 16.17 Uhr: SGD entscheidet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav für sich
Schluss für heute! Das war kein Leckerbissen, was Dynamo Dresden da vor rund 150 Fans in der Akademie gegen FK Mladá Boleslav abgeliefert hat. Für einen Sieg reichte es gegen den tschechischen Erstligisten trotzdem.
Beim 2:1 machten Christoph Daferner (54./FE) und Stefan Kutschke (115.) die Tore für Schwarz-Gelb. Filip Lehky (97.) glich zwischenzeitlich aus.
Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Wenig Glanz gegen Erstligisten: Schwaches Testspiel von Dynamo reicht trotzdem zum Sieg".
26. März, 16.14 Uhr: Dynamo Dresden liegt wieder in Führung
115. Minute: Fehlende Effizienz kann man Dynamo nicht verwerfen! Eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang nutzte Stefan Kutschke per Kopf zur erneuten 2:1-Führung. Niklas Hauptmann hatte geflankt.
Nur eine Minute später ließ dann aber doch Ben Bobzien die Entscheidung liegen.
26. März, 15.56 Uhr: FK Mlada Boleslav gleicht gegen Dynamo Dresden aus
Und tatsächlich ist etwas passiert. Der Ausgleich für Boleslav in der 97. Minute durch Filip Lehky.
So war das mit den Wechseln nicht geplant, zumal Stefan Kutschke kurz zuvor noch aus guter Distanz knapp drüber ballerte.
26. März, 15.50 Uhr: Dynamo Dresden wechselt komplett durch
90. Minute: Es besteht Hoffnung auf ein bisschen mehr Action.
Der zweite Anzug hat Feierabend, Thomas Stamm bringt zehn neue Mann. Bis auf Jan-Hendrik Marx und Keeper Maximus Fritzsche auch alles Startelf-Kandidaten.
26. März, 15.22 Uhr: Das Spiel läuft wieder, Dynamo Dresden wechselt einmal
Das Spiel läuft wieder und auf Seite der SGD ist nur einer neu auf dem Platz. Stefan Kutschke ersetzt den bisher einzigen Torschützen Christoph Daferner. Und das ist auch lautstark auf dem Platz zu vernehmen.
Die große Wechselorgie soll es aber erst später geben. 16 Ersatzspieler hat Stamm dafür zur Verfügung, Tim Schreiber, Elias Bethke, Vinko Sapina, Vincent Vermeij, Kofi Amoako und Thomas Keller sind nicht mit dabei.
26. März, 14.59 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den FK Mlada Boleslav
Überpünktlich pfeift Schiedsrichter Jens Klemm zur Pause.
Die ersten 60 (bisher recht langweiligen) Minuten sind gespielt. Die SGD führt vor rund 150 Fans mit 1:0. Und viel mehr lässt sich dazu auch nicht sagen.
26. März, 14.55 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung
54. Minute: Endlich! Dynamos zweiter Torschuss ist drin. Es brauchte allerdings einen Elfmeter.
Luca Herrmann wurde von Denis Donat im Strafraum gelegt, Christoph Daferner verwandelte sicher zum 1:0.
26. März, 14.17 Uhr: Chancen lassen auf sich warten
20 Minuten sind gespielt, passiert ist aber quasi nichts.
Ereignisarm geht es zu zwischen Dynamo Dresden und FK Mlada Boleslav.
Bisher gab's nur einen Kopftreffer zwischen Christoph Daferner und Filip Matousek. Den anschließenden Freistoß setzte Luca Herrmann in die Mauer.
26. März, 13.55 Uhr: SGD-Testspiel läuft
Mit einer Verspätung von 23 Minuten geht es jetzt also los.
Der Ball rollt.
26. März, 13.42 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So startet Dynamo ins Testspiel
Dynamo-Coach Stamm nutzt das heutige Testspiel, um personell mal ordentlich durchzumischen.
Kammerknecht gehört dabei direkt zur Startelf und meldet sich zurück, nachdem er zuletzt nicht mal mehr im Zweitliga-Kader stand und nur auf der Tribüne Platz nehmen musste. Auch Daferner und Fröling stehen diesmal von Beginn an auf dem Rasen.
Zugleich gönnt der SGD-Cheftrainer einigen Stammspielern eine Verschnaufpause, darunter Keeper Schreiber, der von Mesenhöler vertreten wird.
26. März, 13.10 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen tschechischen Erstliga-Klub
Eigentlich sollte in knapp 20 Minuten Dynamos Testspiel gegen FK Mladá Boleslav angepfiffen werden. Sollte!
Denn während die SGD bereits anschwitzt, ist der tschechische Erstligist gerade erst in der Trainingsakademie eingetroffen. Der Anpfiff verzögert sich um 15 Minuten.
22. März, 16.30 Uhr: Im Keller wird es jetzt richtig kuschlig
Crunchtime, Showtime, Hauen und Stechen! Egal, wie man es nennt. Der Abstiegskampf wird in den letzten sieben Runden der 2. Bundesliga heiß werden. Nach dem 27. Spieltag rückten alle noch näher zusammen. Zwischen dem Letzten Münster (26 Punkte) und dem Elften Düsseldorf (31) liegen nur fünf Zähler. Selbst Bochum (33) als Zehnter wackelt noch.
Nach den Niederlagen der Fortuna (31), von Dresden, Braunschweig, Fürth (alle 29) und Bielefeld (28) haben sich am Sonntag Magdeburg und Kiel mit ihren Auswärtssiegen zu den großen Gewinnern des Spieltages aufgeschwungen.
Der 1. FCM hat nach Toren von Mateusz Zukowski (45.+2/72.) und Richmond Tachie (90.+5) mit 3:1 in Münster gewonnen und die Rote Laterne an die Preußen abgegeben. Mit nunmehr 27 Zählern ist Magdeburg wieder dran an den anderen. Kiel siegte gegen dezimierte Bochumer in einem irren Spiel mit 3:2. Kasper Davidsen (8), Ex-Dynamo Phil Harres (45.+2) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Störche. Philipp Hofmann (14./66.) sorgte jeweils für die zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Kiel ist jetzt 16., punktgleich mit dem 15. Bielefeld.
Was heißt das für Dynamo? Eigentlich nur eins: Vollgas sieben Spiele lang. Dynamo empfängt aus dem Keller noch Bochum und Kiel, muss nach Düsseldorf und Braunschweig. Die SGD hat alles in der eigenen Hand.
20. März, 17.27 Uhr: Kofi Amoako für U20-Nationalmannschaft nominiert
Die starken Leistungen von Kofi Amoako im Dresdd von Dynamo Dresden sind nicht unbemerkt geblieben: U20-Nationaltrainer Hannes Wolf hat den 20-Jährigen für die anstehende Länderspielpause einberufen.
Am Montag, dem 23. März, tritt Amoako die Reise nach Berlin an, wo das deutsche Team am 26. März auf Tschechien trifft. Kurz darauf geht es für die U20-Auswahl weiter nach Polen, wo sie in Lublin gegen die polnische U20 spielt. Am 1. April reist Amoako dann zurück nach Dresden, um sich mit dem Team auf das Heimspiel gegen Hertha BSC am Ostersamstag vorzubereiten.
17. März, 16.35 Uhr: Dynamo Dresden bestreitet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav
In der Länderspielpause steht für Dynamo ein Testspiel auf dem Programm.
Am 26. März empfängt die Mannschaft von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav zu einer Partie über zweimal 60 Minuten.
Gespielt wird in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, wo Fans sowie Interessierte die Begegnung live mitverfolgen können. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.
16. März, 13.26 Uhr: Kein öffentliches Training nach dem 6:0-Sieg von Dynamo Dresden
Nach dem tollen 6:0-Erfolg gegen den SC Preußen Münster ist die Woche bei Dynamo kurz, deshalb findet kein öffentliches Training statt.
Wohl erst in der Länderspielpause, die in der kommenden Woche ansteht, dürfen die Fans ihre SGD-Lieblinge wieder besuchen.
11. März, 15.33 Uhr: Vinko Sapina fehlt beim öffentlichen Training!
Trotz der Bombenentschärfung an der Carolabrücke und den damit verbundenen Straßensperrungen haben sich gut drei Dutzend Interessierte zum öffentlichen Dynamo-Training eingefunden.
26 Feldspieler und vier Torhüter stehen bei der Einheit am heutigen Mittwochnachmittag auf dem Platz.
Neben dem Langzeitverletzten Lennart Grill (27) fehlt nur Vinko Sapina (30) wegen Rückenproblemen, sonst ist das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) vollzählig.
11. März, 13.02 Uhr: Dynamo Dresden reist im Sommer-Trainingslager wieder nach Windischgarsten
Dynamo Dresden wird sich im Sommer erneut im österreichischen Windischgarsten auf die neue Saison vorbereiten. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.
Demnach bezieht das Team von Trainer Thomas Stamm (43) vom 16. bis zum 23. Juli Quartier im "Dilly - Das Nationalpark Resort". Schon im vergangenen Sommer bereitete sich die Mannschaft nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga dort vor.
Ein Testpiel in Windischgarsten ist geplant. Sowohl die 2. Bundesliga, als auch die 3. Liga starten vom 7. bis 9. August in die Saison 2026/27.
10. März, 15.14 Uhr: Quentin-Orlando Enold unterzeichnet Profivertrag bei Dynamo Dresden
Die SGD bastelt schon an der Zukunft und stattet Quentin-Orlando Enold gut zwei Wochen nach seinem 18. Geburtstag mit einem Profivertrag aus.
Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des VfL 05 Hohenstein-Ernstthal und gelangte über das Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC im Sommer 2023 nach Dresden.
"Quentin hat sich in den zurückliegenden Spielzeiten kontinuierlich weiterentwickelt und es so geschafft, sich in der U17, U19 und U21 jeweils in einer älteren Altersklasse zu beweisen. Er war bereits zuletzt regelmäßig Teil des Trainingskaders unserer Zweiligamannschaft und hat darüber hinaus in Testspielen sein Potenzial unter Beweis gestellt", freute sich Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) über die Unterschrift.
9. März, 18.37 Uhr: Geldstrafe für Hannover 96 wegen Vandalismus im Rudolf-Harbig-Stadion
Beim Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Hannover 96 am 21. September 2025 demolierten Gästefans Toiletten im Rudolf-Harbig-Stadion. Dafür sind die 96er jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt worden.
So seien im Rahmen des 2:2 die Toilettenanlagen im Gastbereich verschmutzt und beschädigt worden, hieß es in der Urteilsbegründung. Es seien mindestens ein WC-Deckel sowie mindestens eine Abspülvorrichtung und drei Papierhalter abgerissen und teilweise in die WC-Schüsseln geworfen worden.
Für das Fehlverhalten seiner Fans muss Hannover nun 5000 Euro Strafe zahlen, von denen ein Drittel in eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen gesteckt werden kann. Das Urteil ist rechtskräftig.
9. März, 16.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training steigt am Mittwoch
Dynamo-Fans aufgepasst: Die SGD öffnet am kommenden Mittwochnachmittag die Türen zum öffentlichen Training.
Ab 15 Uhr können Interessierte auf dem Gelände der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie hautnah mitverfolgen, wie sich die Profis von Cheftrainer Thomas Stamm (43) auf das bevorstehende Heimspiel gegen den direkten Abstiegs-Konkurrenten Preußen Münster (Sonntag, 13.30 Uhr) vorbereiten.
6. März, 15.05 Uhr: Am Sonntag wartet der KSC auf Dynamo Dresden
Mit dem Flieger geht es am Samstag über Frankfurt Richtung Karlsruhe. Und Dynamo kann im Wildpark am Sonntag (13.30 Uhr) zu in dieser Saison unbekannten Höhenflügen ansetzen.
Dafür hat Thomas Stamm (43) auch fast alle Mann an Bord. Bis auf den dauerverletzten Lennart Grill und den gesperrten Jakob Lemmer hat der SGD-Coach volle Auswahl. Viel wechseln wird aber er sicherlich nicht. Warum auch? Im Gegensatz zum 3:3 der Hinrunde ist die Erfolgs-Elf gefunden. Das erste Kräftemessen beider Teams ist trotzdem für Stamm ein wichtiger Hinweisgeber für Sonntag.
"Sie haben die Grundordnung wieder verändert, analog zum Hinspiel. Natürlich nimmt man das in der Vorbereitung mit", so der 43-Jährige.
5. März, 12 Uhr: An diesem Tag spielt Dynamo Dresden zu Hause gegen Hertha BSC
Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 28 bis 30 terminiert. Somit herrscht jetzt Klarheit, dass Dynamo Dresden am Karsamstag, dem 4. April, zu Hause zum Top-Spiel Hertha BSC unter Flutlicht um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt.
Die Partie beim 1. FC Nürnberg wird am Samstag, den 11. April um 13 Uhr angepfiffen, das Heimspiel gegen den VfL Bochum steigt exakt eine Woche später, am 18. April um 13 Uhr daheim.
Die nächsten Ansetzungen gibt es in der Woche vom 23. bis 27. März, wenn die Achtelfinalspiele der UEFA-Klubwettbewerbe absolviert sind.
4. März, 15.28 Uhr: (Fast) volle Kapelle beim öffentlichen Training am Mittwoch
Strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel beim Mittwochstraining der Dynamos.
27 Feldspieler und vier Torhüter sind am Start. Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill fehlt. Auch Julian Pauli und Kofi Amoako, die SGD-Coach Thomas Stamm im Heimspiel gegen Darmstadt verletzungsbedingt ausgewechselt hatte, üben mit.
1. März, 14.47 Uhr: Pyro mit Nachspiel! Dynamo muss Geldstrafe zahlen
Für das Abbrennen von Pyro im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 4. Oktober muss Dynamo insgesamt 1200 Euro zahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht am Dienstagnachmittag.
Immerhin: Ein Drittel der Strafsumme wegen "unsportlichen Verhaltens" darf zweckgebunden in Maßnahmen zur Gewaltprävention oder Sicherheit investiert werden.
2. März, 15.05 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Mittwoch
Hereinspaziert! Am kommenden Mittwochnachmittag laden die Dynamos zum öffentlichen Training ein.
Ab 15 Uhr können SGD-Fans sowie Neugierige an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie dann hautnah mitverfolgen, wie sich die Mannschaft von Chefcoach Thomas Stamm (43) auf das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC vorbereitet.
1. März, 15.55 Uhr: Torhüter Hans Christian Bernat vom KSC gegen Dynamo Dresden gesperrt
Der kommenden Gegner von Dynamo Dresden, der Karlsruher SC, muss am kommenden Sonntag auf seinen Torhüter verzichten. Hans Christian Bernat sah wegen Zeitspiels beim 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte und muss zusehen.
26. Februar, 14.53 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm kann vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 aus dem Vollen schöpfen
Sehr gute Nachrichten von Dynamo Dresden vor dem Heimspiel am Freitag gegen den SV Darmstadt 98: Trainer Thomas Stamm kann aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill steht nicht zur Verfügung.
23. Februar, 11.22 Uhr: Kein öffentliches Training
Enger Zeitplan für die Schwarz-Gelben.
Die SGD-Profis mussten am Sonntagnachmittag in Niedersachsen ran, schon fünf Tage später steht das Heimspiel gegen Darmstadt auf dem Plan. Am Montag wird regeneriert, am Dienstag gibt's den freien Tag zum Durchschnaufen, ehe dann Mittwoch und Donnerstag der volle Fokus auf dem Spiel gegen die "Lilien" liegt. Aufgrund dieser dynamischen Agenda findet in dieser Woche kein öffentliches Training statt.
20. Februar, 20.27 Uhr: Fürth überholt Dynamo, SGD Tabellenletzter
Mindestens bis Sonntag sind die Schwarz-Gelben Tabellenletzter.
Durch einen 2:1-Heimerfolg am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld konnte Greuther Fürth die Rote Laterne nach Dresden weiterreichen. Fürth hat jetzt 22 Punkte, die Dresdner bei einem Spiel weniger 21 Zähler auf der Habenseite. Klubs wie Magdeburg, Münster, Kiel Düsseldorf oder Braunschweig sind für Dynamo allerdings noch in Schlagdistanz. Auch in Bielefeld, Bochum oder Karlsruhe ist der Klassenerhalt noch lange nicht in Sack und Tüten.
20. Februar, 16.05 Uhr: Einsatz von Julian Pauli weiter offen
Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag in Hannover ist vorbei.
Trainer Thomas Stamm, der am Donnerstag seinen 43. Geburtstag feierte, gab ein personelles Update: Julian Pauli macht nach seiner Kopfverletzung Fortschritte, hat leicht trainiert. Ob er für Sonntag eine Option ist, ließ Stamm offen. "Kann sein, dass sich zur Vorwoche nichts ändert."
18. Februar, 16.27 Uhr: Julian Pauli steht wieder auf dem Trainingsplatz
Zwischenzeitlich wieder volles Haus bei der SGD, aber eben nicht über die komplette Zeit!
Am Mittwochnachmittag war Julian Pauli anfangs wieder bei der Einheit im Trainingszentrum dabei, absolvierte aber nur individuelle Training mit José Portella.
Als es für den Rest an das Torschusstraining ging, war der Innenverteidiger wieder in den Katakomben. Mehr geht nach der Kopfverletzung noch nicht.
12. Februar, 20 Uhr: Jan-Hendrik Marx im Babyglück!
Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) und seine Ehefrau Paulina Rohr-Marx freuen sich über den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Am 4. Februar erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, wie das Paar auf Instagram verkündete.
Nach ihrer traumhaften Hochzeit am 29. Mai 2025 auf dem Morrhof bei Mannheim und den gemeinsamen Flitterwochen auf den Malediven teilten die beiden Ende August mit, dass sie Eltern werden.
Vor der Vermählung war das Paar übrigens seit Dezember 2023 verlobt, nachdem Jan-Hendrik in New York vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen war.
"Unsere Herzen sind voll", schrieben die frischgebackenen Eltern nun zu einem zuckersüßen Foto des kleinen Sprösslings, der darin die Finger von Mama und Papa festhält. Glückwunsch!
12. Februar, 17.42 Uhr: Fans von Dynamo Dresden sollten ihre Anreise sorgfältig planen
Rund 29.000 Zuschauer werden für das Flutlichtspiel der SGD am Samstagabend gegen Elversberg erwartet, 500 Anhänger kommen wahrscheinlich aus dem Saarland an die Elbe. Für alle gilt dabei: Achtung bei der Reise zum Rudolf-Harbig-Stadion.
In Dresden herrscht dieses Wochenende nämlich eine Großdemolage aufgrund der Menschenkette sowie der Versammlungen rund um den 13. Februar. Anhänger sollten daher etwas mehr Zeit einplanen.
Außerdem ist der Streckenabschnitt zwischen Dresden-Plauen und Hauptbahnhof aktuell aufgrund von Bauarbeiten gesperrt, viele Fans werden daher wohl vom Bahnhof Mitte aus in Richtung Arena ziehen.
12. Februar, 11.43 Uhr: So ist Dynamos Personallage vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg
Der nächste Heimkracher steht an. Zur Primetime am Samstag um 20.30 Uhr geht es gegen die SV Elversberg.
Personell kann es gegenüber dem 2:2 auf Schalke zu Änderungen kommen. Robert Wagner (22) hat seine Sperre abgesessen, kehrt zurück. Dafür wackeln Kofi Amoako (Fuß) und Julian Pauli (beide 20, Platzwunde überm Auge).
"Er hatte das schon einmal, wir sind bei ihm besonders vorsichtig. Die Gesundheit geht immer vor", sagte Trainer Thomas Stamm (42) am Vormittag zur Pressekonferenz vor dem Spiel. Egal, wer aufläuft: im vierten Spiel soll der erste Sieg gegen Elversberg her.
11. Februar, 17.57 Uhr: Ex-Dynamo Ahmet Arslan wechselt nach Australien
"Es ist nicht das erste Mal, dass wir versucht haben, Ahmet zu Sydney FC zu holen, aber aufgrund seiner Bedeutung wollte RW Essen ihn nicht gehen lassen", erklärte Coach Ufuk Talay auf der Website des australischen Erstligisten.
Beim erneuten Anlauf jetzt hat es geklappt: Ahmet Arslan geht künftig für den Tabellendritten auf Torejagd. Einen Tag zuvor wurde der Vertrag des 31-Jährigen beim Drittligisten Rot-Weiss Essen aufgelöst.
"Ahmet ist ein geborener Torjäger – das ist das Erste, was auffällt, wenn man sein Spiel analysiert", schwärmte Talay. "Über die reinen Zahlen hinaus bringt er Intelligenz, Erfahrung und eine echte Offensivpräsenz mit und ist zudem ein wahrer Anführer."
In Essen kam Arslan zuletzt kaum noch zum Zug. In 63 Partien für den Drittligisten traf er 20-mal (9 Assists). Noch treffsicherer präsentierte sich der Deutsch-Türke unter anderem bei Dynamo Dresden (53 Spiele/31 Tore/14 Assists). "Meine Rolle ist einfach – ich möchte Tore schießen und vorbereiten, der Mannschaft in jeder Angriffssituation helfen und zum Erfolg beitragen", so Arslan. Am Samstag gegen Adelaide United kann er bereits damit anfangen.
10. Februar, 16.14 Uhr: Dynamo-Training ohne Kofi Amoako und Julian Pauli
Drohen Dynamo die nächsten bitteren Ausfälle? Bei bestem Wetter absolvierte die SGD ihr wöchentliches öffentliches Training, doch zwei Profis waren nicht mit dabei.
So fehlte Kofi Amoako, der neben einem Punkt auch Knöchel-Probleme aus Gelsenkirchen mitgebracht hat. Auch Julian Pauli war nach seinen beiden bösen Kopftreffern gegen Schalke nicht mit von der Partie, er hatte eine Platzwunde erlitten.
Trotzdem fanden sich noch 24 Feldspieler und vier Torhüter auf dem Trainingsplatz wieder, deren Einheit über 100 Fans verfolgten.
9. Februar, 14.45 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag
Ab auf den Platz: Schon am morgigen Dienstagnachmittag bittet Dynamo zum öffentlichen Training.
Ab 15 Uhr haben Fans und Interessierte an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie die Möglichkeit, das Team von SGD-Coach Thomas Stamm (42) bei der Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 20.30 Uhr) aus nächster Nähe zu beobachten.
4. Februar, 18 Uhr: Dynamo Dresden positioniert sich klar gegen Fan-Banner beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld
Nach den schweren Ausschreitungen beim Spiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg, als unter anderem Polizisten mit Gullydeckeln angegriffen wurden, schockten SGD-Fans beim vergangenen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit einem Banner, auf dem "Lasst Ihr den Fans nicht Ihren Raum, muss Lucy halt am Gully kauen" stand.
Unter dem Motto "Das ist nicht Dynamo" positionierte sich die SGD klar gegen das Spruchband. "Hierbei wurde auf Zuschauerseite eine deutliche Grenze überschritten", schrieben die Schwarz-Gelben am Mittwochabend und äußerte ihr "völliges Unverständnis".
"Derartige Äußerungen entsprechen in keiner Weise der Haltung des Vereins und sind nicht mit dem Leitbild vereinbar. Auch die Fancharta der SGD wurde hierbei verletzt. Die Sportgemeinschaft ist und bleibt respektvoll, menschlich und fair! Die Verharmlosung von Gewalttaten gehört nicht zum gemeinsamen emotionalen Auftritt."
Der Vorfall werde mit Vertretern der Fanszene und dem Fanprojekt Dresden im Rahmen des Turnustreffens ausgewertet.
4. Februar, 11.30 Uhr: DFL terminiert Spieltage 25 bis 27
Die DFL hat die genauen Termine für die Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bekannt gegeben. Dynamo Dresden muss zweimal am Sonntag ran.
Am Sonntag, dem 8. März, tritt die SGD um 13.30 Uhr auswärts beim KSC an, zur gleichen Uhrzeit geht es am Sonntag, dem 15. März, zu Hause gegen Preußen Münster.
Dann wartet eine kurze Trainingswoche auf die Schwarz-Gelben, denn am Samstag, dem 21. März, spielt Dynamo um 13 Uhr auswärts gegen den SC Paderborn.
2. Februar, 12 Uhr: Bei der SGD zeichnen sich zahlreiche Abgänge ab
Bei Dynamo Dresden ist am Deadline Day Bewegung drin! Zugänge hatte die SGD in den letzten Wochen schon sechs zu verzeichnen, dem steht allerdings bisher nur ein Abgang gegenüber. Das dürfte sich heute ändern.
Wie Bild berichtet, sind nämlich gleich drei Abgänge auf der Zielgeraden: Der schon seit Längerem wechselwillige Dominik Kother soll Aljaz Casar auf Leihbasis zu Drittligist MSV Duisburg folgen, auch die Leihe bis zum Saisonende von Jonas Oehmichen zu Alemannia Aachen soll durch sein.
Zudem gibt die SGD anscheinend auch Talent Jakob Zickler ab! Der 19-Jährige soll demnach zu Borussia Mönchengladbach wechseln und dort vor allem in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Bild zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien: ein sofortiger Kauf oder eine Leihe mit Kaufoption.
Ein weiterer möglicher Abgang könnte der von Claudio Kammerknecht sein, weil er allerdings nur noch bis zum Sommer Vertrag hat, kann der Innenverteidiger nicht verliehen werden. Zuletzt führte eine Spur ebenfalls in die 3. Liga zu Energie Cottbus.
30. Januar, 14.33 Uhr: Dynamo-Kontrahent verpflichtet Robin Knoche
Dynamos kommender Gegner hat kurz vor dem Spiel am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) personell aufgerüstet.
Abwehr-Routinier Robin Knoche (33) verlässt den 1. FC Nürnberg mit sofortiger Wirkung und schließt sich Arminia Bielefeld an, nachdem der 33-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Franken einvernehmlich aufgelöst hat. Das teilte der "Glubb" am Freitag auf seiner offiziellen Website mit.
Mit Stationen beim VfL Wolfsburg und Union Berlin kommt Knoche auf insgesamt 316 Erstliga-Einsätze, bringt damit reichlich Erfahrung mit.
28. Januar, 15.26 Uhr: Dynamo verliert Testspiel deutlich
Regionalligist FSV Zwickau hat am heutigen Mittwochnachmittag ein XXL-Testspiel bei einer mit etlichen Zweitligaspielern verstärkten "U21" der SG Dynamo mit 3:0 gewonnen.
Die Partie dauerte wie im Vorfeld abgemacht 100 Minuten, die erste Hälfte über 60, die zweite über 40 Minuten. In jener Hälfte kam die junge Garde der SGD zum Einsatz. Aber selbst zuvor war Zwickau tonangebend, Veron Dobruna (4.) traf früh.
Lukas Eixler (65./87.) erzielte die Treffer nach der Pause. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
27. Januar, 17.15 Uhr: Dynamo Dresden feilt ohne drei Spieler an Standards
Noch mit dem Derby-Sieg gegen Magdeburg im Hinterkopf bat Thomas Stamm seine Spieler am Dienstagnachmittag zum öffentlichen Training, und auch bei Schnee und trübem Wetter fanden sich einige Fans in der Walter-Fritzsch-Akademie ein.
Sie konnten ihre Mannschaft dabei beobachten, wie sie besonders an Standardsituationen und Abschlüssen feilte. Drei Spieler fehlten allerdings: Niklas Hauptmann, Vincent Vermeij und Thomas Keller wurden geschont, sollen aber schon im Mannschaftstraining am Mittwoch wieder mit von der Partie sein.
26. Januar, 11.25 Uhr: Vorverkaufsphase für Dynamo-Tickets
Dynamo hat die Vorverkaufsphase für die nächsten Spiele terminiert.
Sowohl für das Zweitliga-Duell bei Hannover 96 (22. Februar, 13.30 Uhr) als auch das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (27. Februar, 18.30 Uhr) startet der Mitgliedervorverkauf am kommenden Mittwoch um 10 Uhr.
Ab dem Folgetag beginnt dann der freie Verkauf zur gleichen Zeit, teilte die SGD auf ihrer Homepage mit. Dann sind die Karten - wie gewohnt - an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.
23. Januar, 12.55 Uhr: Dynamo Dresden soll vor Leihe von Mainzer Offensivmann stehen
Dynamo Dresden arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Verstärkung des Kaders und soll dabei jetzt auch für die linke Außenbahn fündig geworden sein.
Mit Ben Bobzien soll das fünfte Leihgeschäft des Winters eingetütet werden, wie die Bild berichtet. Der 22-Jährige steht aktuell beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag, spielte in der Saison sogar schon gegen die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal.
In der vergangenen Saison war der Flügelflitzer an Austria Klagenfurt ausgeliehen, erzielte dort zwölf Tore und kehrte im Sommer nach Mainz zurück. Danach konnte er sich aber nicht durchsetzen, soll jetzt Spielpraxis bekommen.
Der Transfer würde auch bedeuten, dass das Angebot in dem Segment bei Dynamo recht groß ist. Dominik Kother hat ohnehin einen Wechselwunsch hinterlegt und trainiert aktuell nur noch bei der U21. Auch Eigengewächs Jonas Oehmichen könnte jetzt laut Bild den Klub, womöglich mit einer Leihe in die 3. Liga, noch verlassen.
Bobzien wäre nach Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Robert Wagner (SC Freiburg), Jason Ceka (SV Elversberg) und Jonas Sterner (Hannover 96) das fünfte Leihgeschäft des Winters für die SGD. Zudem wurde Torhüter Elias Bethke fest von Energie Cottbus verpflichtet.
22. Januar, 12.05 Uhr: So sieht die personelle Lage bei Dynamo vor dem Magdeburg-Kracher aus
Thomas Stamm hat heute auf der Presskonferenz gesprochen und Informationen zur personellen Lage geliefert. Die zuletzt an Grippe erkrankten Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler stehen wieder zur Verfügung. Dafür steht nun aber ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber, den es mit Grippe erwischt hat.
Ob es die zuletzt angeschlagenen Spieler auch in den Kader schaffen, steht noch nicht fest.
21. Januar, 20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Ex-Dynamo Will
Leih-Deal innerhalb der 2. Bundesliga: Ex-Dynamo-Profi Paul Will (26) unterstützt nun einen direkten Abstiegs-Konkurrenten der SGD.
Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt nämlich bis Saisonende auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Das teilten die Kleeblätter selbst am Mittwoch offiziell mit.
Vier Jahre lang spielte der 1,85 Meter große Defensivspieler für die Schwarz-Gelben, nachdem er 2020 von der Zweitvertretung des FC Bayern München nach Dresden gekommen war. Bis 2024 bestritt Will insgesamt 121 Pflichtspiele für die SGD, bevor er zum Ende der damaligen Saison zu den Lilien ans Böllenfalltor ging.
20. Januar, 15.41 Uhr: Eitel Sonnenschein im Dienstagstraining, zwei Grippe-Erkrankte zurück
Das öffentliche Dynamo-Training am Dienstagnachmittag läuft bei schönstem Sonnenschein und Temperaturen am Rande des Gefrierpunktes.
Jonas Oehmichen und Nils Fröling laborieren weiter an ihrer Grippe, sollen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Jakob Zickler und Jan-Hendrik Marx sind dafür dabei. Ansonsten fehlen nur Langzeit-Ausfall Lennart Grill und Wechselkandidat Dominik Kother.
20. Januar, 8.08 Uhr: Sondertrikot für Dixie Dörner schon ausverkauft
Keine zwölf Stunden hat es nach Verkaufsstart gedauert, da meldet die SGD auch schon: Das Sondertrikot zu Ehren von Dixie Dörner ist ausverkauft!
In dem komplett in schwarz gehaltenen Jersey wird Dynamo am Samstag, einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Dresdner Vereinslegende, in Magdeburg auflaufen.
Auch wenn eigentlich die Rede von einer limitierten Auflage war, scheinen die Schwarz-Gelben noch einmal nachlegen zu wollen: Man arbeite mit Hochdruck gemeinsam mit Ausstatter JAKO an einer Lösung für alle, die leer ausgegangen sind.
16. Januar, 12.07 Uhr: Voller Dynamo-Gästeblock auf Schalke
Die Dynamos dürfen sich auf ein stimmungsvolles Knaller-Duell beim FC Schalke 04 am 7. Februar (13 Uhr) freuen.
Für das Auswärtsspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter wurden 5400 Gästetickets verkauft, wie die SGD am Freitag mitteilte. Damit ist der Gästeblock komplett ausverkauft.
Für das erste Heimspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth am morgigen Samstagnachmittag gibt es hingegen noch vereinzelt Karten, sodass unentschlossene Fans kurzfristig zuschlagen können.
15. Januar, 17.20 Uhr: Bier im Rudolf-Harbig-Stadion wird teurer
Schlechte Nachrichten für alle Stadiongänger: Ab der Rückrunde werden die Preise fürs Catering im Rudolf-Harbig-Stadion erhöht.
Wie die SGD mitteilte, werde Catering-Partner Supreme Sports Hospitality vor allem bei den Getränken eine "minimale Preisanpassung" durchführen. Das bedeute, dass sich die Preise für Softgetränke oder Bier durchschnittlich um knapp 40 Cent erhöhen. Zumindest Wasser, Kaffee oder Kakao bleiben demnach preisstabil.
15. Januar, 14.44 Uhr: Grippe! Diese vier Spieler fallen bei Dynamo Dresden für den Rückrundenauftakt aus
Vier Spieler von Dynamo Dresden hat es vor dem Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag mit einem grippalen Infekt erwischt.
Nils Fröling, Jonas Oehmichen, Jakub Zickler und Jan-Hendrik Marx stehen demnach nicht zur Verfügung. Alle anderen sind Stand jetzt einsatzfähig.
Titelfoto: Lutz Hentschel