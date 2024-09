Brendel spricht über Dynamos Transfersommer: "Das war es nicht zwangsläufig für uns"

Seit Juni ist Thomas Brendel (48) bei der SGD im Amt. Nicht alle Transfers liefen über ihn, doch er sieht Dynamo auch ohne weitere Neue gut aufgestellt. © Lutz Hentschel

TAG24: Herr Brendel, warum war es bei Dynamo am Montag so still in Sachen Neuzugängen?

Brendel: "Wir sprechen hier in Bezug auf die Kaderplanung eine gemeinsame Sprache. Von allem, was wir tun, müssen wir vollends überzeugt sein. Wenn wir mit Spielern sprechen, müssen die Qualität, die Perspektive, der Charakter und die Wirtschaftlichkeit zu uns passen. Es macht schlussendlich keinen Sinn, Spieler zu verpflichten, die diese Kriterien nicht erfüllen. Die Mannschaft ist intakt, hat eine sehr gute Stimmung und einen sehr guten Charakter. Klar haben wir nach Spielern Ausschau gehalten, die uns besser machen. Wir brechen aber nichts über das Knie, weil die Erwartungshaltung in Dresden etwas größer ist und jeder Neuzugänge erwartet."

TAG24: Es wurde also bewusst so entschieden?

Brendel: "Ich habe auch von 'verpassten Chancen' gelesen, dass wir uns verzockt hätten und der 'Plan B' gefehlt hätte. Nicht nur die Jungs auf dem Rasen sind Profis, auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins. Wir beschäftigen uns mit ganz viel, die Faktoren müssen aber stimmen. So haben wir auch die Spieler in den vergangenen Wochen ausgewählt. Wenn gewisse Faktoren einfach nicht passen, dann werden wir auch keinen Spieler verpflichten. Wir handeln nur aus Überzeugung. Die Homogenität im Kader ist entscheidend. Ulm und Münster sind in der vergangenen Saison nicht aufgestiegen, weil sie die größte Qualität im Kader hatten. Das war ein eingeschworener Haufen. Wir wollen die Ruhe der letzten Wochen auch beibehalten."