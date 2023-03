Dynamo zu Gast bei den BVB-Bubis: Coach Anfang warnt vor schnellen Kontern!

Dresden/Dortmund - Auf dem Papier ist Dynamo Dresden am heutigen Sonntag Favorit bei der Zweiten von Borussia Dortmund, das unterm Strich auf Platz 17 steht. Die SGD hat 17 Punkte mehr und in diesem Kalenderjahr noch nicht verloren. Doch Osnabrück und Mannheim haben mit ihren Siegen am Samstag die Anfang-Elf auch unter Druck gesetzt.