Nach Länderspiel-Pause: Zwei Rückkehrer beim Dynamo-Training, drei fehlen

Dresden - Lukas Boeder (28), Sascha Risch (25) und noch ein paar mehr in den Bergen, Tim Schreiber (23) lieber im relativ warmen Madrid: Dynamo Dresdens Kicker haben ihre vier freien Tage in vollen Zügen genossen. Am Dienstag aber war es vorbei mit der fußballfreien Zeit.

Keine Freizeit mehr: Für Vincent Vermeij (31, l.) & Co. ging's am Dienstag wieder los. © Lutz Hentschel

"Ich war in Thüringen mit der Familie in einem schönen Hotel, wir hatten keinen Bock so weit zu fahren. Aber ich hatte eine gute Zeit", gestand Vincent Vermeij (31).

Der Stürmer hat seine Akkus für die Crunchtime in Liga zwei auf jeden Fall aufgeladen: "Ich hoffe es. Also bei mir ja, so fühlt es sich an. Haben mir richtig gutgetan diese Tage. Und ich hoffe, bei den anderen Jungs genauso, dass wir dann direkt Samstagabend auch wieder was zeigen können. Aber eigentlich genauso weiter machen, wie die letzten Wochen und Monate. Und dann bin ich mir sicher, dass wir noch schöne Spiele und Siege haben werden."

Dynamos Niederländer war einer von 26 Mann, die am Dienstagnachmittag bei der öffentlichen Einheit in der Trainingsakademie auf dem Platz standen. Zwei davon aber separiert auf einem anderen, denn Thomas Keller (26) und Elias Bethke (23) trainierten individuell.

Keller aber soll ab Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Sonst fehlten nur Lennart Grill (27, Knie), Kofi Amoako (20), der bei der "U21" weilte, und Vinko Sapina (30) aufgrund seiner Rückenprobleme. Knapp anderthalb Stunden haben sie auf dem Grün verpasst.