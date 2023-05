Dynamos Herrmann feiert Comeback daheim: "Alles ein bisschen emotional!"

Dresden - Die 90. Minute im Dreisamstadion beim 1:1 zwischen der U23 des SC Freiburg und Dynamo. Auf der Haupttribüne stehen viele Zuschauer auf und applaudieren. Einige junge Frauen jubeln, schreien sich die Seele aus dem Leib. Der Grund: Dresdens Luca Herrmann (24) wird eingewechselt, gibt 497 Tage nach seinem letzten Spiel am 18. Dezember 2021 in Ingolstadt sein Comeback. Und das in seiner Heimatstadt.