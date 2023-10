Standardproblem! Ruhender Ball bleibt Dynamos Dauerthema

München - Leuchttürme gibt es genug, die sich für Dynamo Dresden bei Eckbällen und Freistößen im gegnerischen Strafraum tummeln. Nur selten kommen sie dann aber auch an den Ball und können den gar aufs oder ins Tor bringen.

Tobias Kraulich (24, 2.v.l.), Stefan Kutschke (34, 3.v.l.) und Jakob Lewald (24, M.) wären dankbare Abnehmer. © IMAGO/Mladen Lackovic

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die aktuelle und auch schon durch die letzte Saison: Die SGD hat eine Standardschwäche und die bekommt sie einfach nicht los.

"Das ist jetzt mein viertes Jahr. Dass wir so standardschwach sind, hatten wir auch noch nicht. Normalerweise haben wir über Standards immer mal was geregelt bekommen", ärgert sich auch Paul Will (24) nach dem torlosen Remis beim TSV 1860 München.



Gerade, wenn es im Spiel nach vorn mal nicht so läuft, könnte man über Freistöße und Eckbälle noch so einiges regeln. Doch auch an der Grünwalder Straße ging beim ruhenden Ball mal wieder nichts.

Will: "Das Problem ist, dass es bei uns irgendwie eine Mischung aus beidem ist. Wenn der Ball nicht kommt, sind wir gut eingelaufen. Jakob Lemmer hatte einen Ball überragend vorne rumgespielt, da schlafen wir aber auch wieder ein bisschen und kommen nicht vor den Mann. Da müssen wir irgendwann mal eins machen, und wenn es ein Eiertor ist."

Nur wenige Tage zuvor gegen den Halleschen FC klappte es immerhin mal im zweiten Anlauf.