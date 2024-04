Dynamos Meißner ringt um Worte: "Da ist eine brutale Leere"

Robin Meißner (24) stand die Enttäuschung nach dem späten Ausgleich von Regensburg ins Gesicht geschrieben. © IMAGO / Zink

"Wir wollten das Spiel gewinnen, haben kein schlechtes Auswärtsspiel gemacht. Im Endeffekt stehen wir mit leeren Händen da", sah er das Remis als Niederlage.

Seine perfekte Vorlage auf Kutschke wollte er gar nicht groß erklären, auch die Elfmeterszene zum Schluss nicht.

"Ich kann nicht viel sagen. Das tut brutal weh gerade. Mir fehlen die Worte. Da ist eine brutale Leere aktuell, das ist ...", rang er nach Worten, kämpfte mit sich selbst und sprach den Satz nicht zu Ende.

Klar spielte am Ende die Mittwochpartie in Zwickau eine Rolle. Natürlich war das Wetter anders. Am Freitag noch fünf, sechs Grad. Am Samstag in Regensburg über 20. Das spielte alles eine Rolle. Aber all das wollte Meißner nicht als Erklärung gelten lassen.

"Wir brauchen keine Ausreden sehen. Wir spielen 1:1, das ist das Hauptmanko", sagte er mit herunterhängenden Schultern. Leere!