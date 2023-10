Offensiv-Flaute in München: Dynamo kann die Löwen nicht dressieren!

München - Niederlage, Sieg und ein Unentschieden an diesem Samstag: Dynamo Dresden hat zum Ende der Englischen Woche die komplette Palette der Ergebnisse vollgemacht. Was das 0:0 beim TSV 1860 München aber mit den anderen beiden Spielen zuvor eint: Offensiv tat sich der Tabellenführer wieder einmal schwer.

Niklas Hauptmann (M.) ging angeschlagen in die Partie und konnte ihr wohl auch deshalb nicht seinen Stempel aufdrücken. © IMAGO / foto2press

Erstmals in dieser Saison ging es in schwarzen Auswärtstrikots auf den Platz, mehr als ein optisches Wechselspiel war es nicht. Auch in München hatte das Team von Markus Anfang wieder Probleme, irgendwas Gefährliches zu kreieren.

Apropos Trikots: Logisch, dass die der beiden Keeper in den ersten 45 Minuten quasi noch blütenrein blieben und so wohl auch wieder in den Schrank hätten gehangen werden können. Torschüsse waren jedenfalls auf beiden Seiten Mangelware.

Viel hatte man sich in Sachen Kreativität und Ideen durch die Rückkehr von Niklas Hauptmann erhofft, aber es wäre wohl zu viel Last auf den schmalen Schultern des 27-Jährigen, sich allein darum kümmern zu müssen.

"Er hat gestern einen Belastungstest gemacht, spürt noch ein bisschen was am Fuß. Er konnte sich aber vorstellen, zu spielen", so Anfang.

Dynamos Coach hatte vor dem Spiel wieder von einem Abnutzungskampf gesprochen und lag damit durchaus richtig. Das war nicht unansehnlich, was es da vor 15.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße zu sehen gab, aber eben von beiden Seiten richtig ungefährlich.