Dynamo-Test gegen Freital: Erst die zweite Hälfte läuft standesgemäß!

Dresden - Ach, war das herrlich. Noch 30 Grad beim Anpfiff, kostenloser Eintritt, 1000 Zuschauer im Trainingszentrum von Dynamo Dresden am Messering. Was will man mehr als Dynamo-Fan?

Er hatte aber wenig zu tun, was auch so zu erwarten war. Seine Vorderleute taten sich trotz permanenter optischer Überlegenheit zunächst schwer, Chancen herauszuspielen.

Jakob Lewald, Tom Berger und Jonas Oehmichen standen wie tags zuvor in Prag erneut in der Startelf.

Vielleicht einige Tore der Lieblinge sehen zum Beispiel. Dies war den Anwesenden erst in der zweiten Hälfte so richtig vergönnt. Zur Pause stand es gegen den Oberligisten SC Freital nur 1:0, Endstand: 6:0.

Jonas Oehmichen (19) mit vollem Einsatz. © Lutz Hentschel

Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte Trainer Markus Anfang durch, brachte unter anderem Niklas Hauptmann. Und mit ihm kam mehr Schwung in die Partie.



Weitere Tore ließen nicht lange auf sich warten. Manuel Schäffler (47./54.) schraubte das Ergebnis auf 3:0. Dennis Borkowski zeigte sich erneut sicher vom Punkt, traf zum 4:0 (56.). Er legte dann auch mit einem satten Schuss das 5:0 (63.) nach.

Im Anschluss plätscherte die Partie so dahin, was bei der Wärme auch irgendwo verständlich war. Dresden nahm das Tempo raus, Freital beschränkte sich zudem auf die Aktionen in der Abwehr.

Einmal kam der Oberligist vors Tor. Philip Weidauer (80.) traf mit seinem Kupfer aber nur die Oberkante der Latte. Den Endstand zum 6:0 besorgte Tony Menzel mit dem Schlusspfiff.

Einen deutlich höheren Dynamo-Sieg verhinderte SCF-Keeper Scholz, der in beiden Halbzeiten mehrmals erstklassig parierte. Auch mit 35 Jahren hat er noch Klasse.

Das war es dann bei Dynamo für diese Woche. Mit insgesamt 13 Toren in den Testspielen bei der B-Elf von Bohemians Prag (7:0) am Mittwoch und nun gegen Freital geht es in ein langes Wochenende. Bis Montag haben die Profis frei, dann beginnt die Vorbereitung auf das schwere Auswärtsspiel in Lübeck (Samstag, 16. September).