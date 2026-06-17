Dynamo-Fans fällen Bäume, damit ihre Graffiti besser zu sehen sind

Dresden - Da war die Liebe zum Verein um einiges größer als die zur Natur: In den vergangenen Tagen besprühten offenbar Dynamo -Fans eine Autobahnbrücke bei Ohorn. Doch bei Graffiti blieb es nicht: Damit diese besser zu sehen sind, fällten die Sprüher auch noch Bäume.

Unfassbar idiotisch: Rund um die Graffiti fielen mehrere Kiefern. © Ove Landgraf

Im Großraum Dresden ist es eigentlich keine Besonderheit mehr. An fast jeder Brücke, vielen Stromkästen und so mancher Mauer wird die Verbundenheit zum lokalen Fußballverein auf illegale Weise ausgedrückt.

So auch zwischen dem 12. und dem 16. Juni an der Brücke, auf welcher die Luchsenburgstraße die A 4 quert.

"Die Täter schmierten mehrere Graffiti an die Brücke zwischen Burkau und Ohorn", so Polizeisprecher Stefan Heiduck (34).

Sowohl an den Flanken als auch unter der Brücke sind entsprechende Malereien zu sehen.