Dynamo-Fans fällen Bäume, damit ihre Graffiti besser zu sehen sind

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In den vergangenen Tagen besprühten Dynamo-Fans eine Autobahnbrücke bei Ohorn. Damit die Graffiti besser zu sehen sind, fällten die Sprüher auch noch Bäume.

Von Eric Hofmann

Dresden - Da war die Liebe zum Verein um einiges größer als die zur Natur: In den vergangenen Tagen besprühten offenbar Dynamo-Fans eine Autobahnbrücke bei Ohorn. Doch bei Graffiti blieb es nicht: Damit diese besser zu sehen sind, fällten die Sprüher auch noch Bäume.

Unfassbar idiotisch: Rund um die Graffiti fielen mehrere Kiefern.
Unfassbar idiotisch: Rund um die Graffiti fielen mehrere Kiefern.  © Ove Landgraf

Im Großraum Dresden ist es eigentlich keine Besonderheit mehr. An fast jeder Brücke, vielen Stromkästen und so mancher Mauer wird die Verbundenheit zum lokalen Fußballverein auf illegale Weise ausgedrückt.

So auch zwischen dem 12. und dem 16. Juni an der Brücke, auf welcher die Luchsenburgstraße die A 4 quert.

"Die Täter schmierten mehrere Graffiti an die Brücke zwischen Burkau und Ohorn", so Polizeisprecher Stefan Heiduck (34).

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Sowohl an den Flanken als auch unter der Brücke sind entsprechende Malereien zu sehen.

Fußballfans neigen mitunter dazu, ihr Revier durch Sprüherei zu markieren. (Symbolfoto)
Fußballfans neigen mitunter dazu, ihr Revier durch Sprüherei zu markieren. (Symbolfoto)  © 123RF
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Ob die Sprayer mit Hand oder Kettensäge anrückten, ist unklar. (Symbolfoto)
Ob die Sprayer mit Hand oder Kettensäge anrückten, ist unklar. (Symbolfoto)  © 123RF

"Dabei sägten die Täter offenbar auch mehrere Bäume an den Brückenflanken ab", so der Sprecher.

"Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt." Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 03591/36 70.

Titelfoto: Montage: 123FR, Ove Landgraf

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