Nur nicht wieder Teilzeitkraft: Wird Lemmer jetzt zu Dynamos Torfabrik?

Dresden - "Ich bin in Nürnberg", wich Jakob Lemmer (26) der Frage des Journalisten ganz gekonnt aus. Denn der wollte eigentlich mit seiner Frage nach dem "Wo" wissen, ob Dynamo Dresdens Außenbahnspieler um 13.30 Uhr am Sonntag auf dem Rasen steht oder zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.

Kann es mitunter richtig gut aus der Distanz: Jakob Lemmer (26). © Lutz Hentschel

"Ich versuche auf jeden Fall, mein Bestes zu geben, dass ich so viele Minuten bekomme wie möglich und der Mannschaft helfen kann. Dass wir am Ende am besten direkt ein gutes Spiel machen und mit ein paar Punkten nach Hause fahren", erklärte Lemmer im üblichen Fußballer-Vokabular.

Der 26-Jährige ist hinter Niklas Hauptmann (30) und Christoph Daferner (28) inzwischen der dienstälteste Dynamo. Seine Vertragsverlängerung ging nicht ganz so einfach vonstatten, denn Lemmer hatte in der Rückrunde seinen Stammplatz verloren. Zehn seiner 15 Einsätze bestritt der Joker von der Bank aus.

Auch am Samstag bei der Generalprobe gegen Union Berlin wurde Lemmer in der 62. Minute für Konkurrent Kaan Inanoğlu (20) eingewechselt, machte aber dann so richtig Betrieb auf der rechten Außenbahn.

"Natürlich will man von Anfang an spielen, ist ja klar", gibt Lemmer zu: "Ich habe dann die 30 Minuten bekommen und habe versucht, eine Reaktion zu zeigen. Und zu zeigen, dass ich Energie auf den Platz bringen kann. Auch nach einer Einwechslung positive Energie bringen kann, der Mannschaft helfen kann. Und dass ich das auch von Anfang an kann."