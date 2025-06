Geld bestimmt den Spielplan: Ansetzungen für neue Dynamo-Saison kommen heute raus

Dresden - Drei Dinge auf einmal gibt es am Freitag für die Dynamo-Fans: Am Vormittag wird das neue Trikot vorgestellt, um 18 Uhr steht der erste Test bei Thüringen Weida an. Dazwischen, um 14 Uhr, wird der Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Welche Themen beeinflussen die Ansetzungen? Mehrere Faktoren spielen eine Rolle, zum Beispiel auch das Geld.

Vom 15. bis 17. August ist Stadtfest. Durch die fehlende Carolabrücke ist eine Hauptverkehrsader nicht nutzbar. Daher spielt Dynamo erst am Montag, 18. August, gegen Mainz - um nicht noch mehr Menschenströme in der Stadt zu haben.

Ebenso können gleichzeitig stattfindende Veranstaltungen den Termin beeinflussen. Im Falle Dynamo sind das am ersten Punktspiel-Wochenende (1. bis 3. August) die Finals, die in Dresden stattfinden. Daher beginnt Dresden auswärts. Auch beim DFB-Pokal gegen Mainz spielte die Polizei eine Rolle.

Weil zum Punktspielstart am ersten August-Wochenende die Finals in Dresden sind, beginnt Dynamo auswärts. © Lutz Hentschel

Länderspielfenster: Den ersten Zugriff auf den weltweiten Fußballkalender hat die FIFA. Die Länderspielfenster finden wie jede Saison im September, Oktober, November und März statt. Zur Saison 2026/27 wird es hier eine Änderung geben. Dann wird es im Herbst ein langes und ein kurzes Fenster mit vier bzw. zwei Spielen geben statt wie bisher drei kurze.

Der Europapokal: Seit der Reform gibt es vier weitere Spieltermine in den europäischen Wettbewerben. Wer donnerstags in der Europa League oder in der Conference League spielt, muss am folgenden Wochenende in der Bundesliga sonntags spielen.



Das Geld: Zur Saison 2025/26 gilt ein neuer Medienvertrag der DFL. Eine Maßnahme, um die Erlöse zu erhöhen: Die Inhaber der Live-Rechte haben nun häufiger Mitbestimmungsrechte darüber, welche Spiele freitags, samstags oder sonntags stattfinden.