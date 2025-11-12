Dynamo-Fans sind erstklassig! In dieser Kategorie überholen sie die halbe Bundesliga

Dresden - Die Dynamo -Fans sind erstklassig, das beweisen sie immer wieder. Bei der Hertha BSC war es zum Beispiel mit offiziell 19. 000 Fans der größte Gästeanhang der aktuellen Saison in Deutschland. Durch die Rekord-Gästekulisse klettern die Sachsen in der deutschlandweiten Auswärtsfahrertabelle kräftig nach oben und überholen dabei die halbe Bundesliga .

Mit dem großen Anhang bei Hertha BSC haben die Fans von Dynamo Dresden die halbe Bundesliga überholt. © Andreas Gora/dpa

Knapp 71.000 waren beim 2:0-Sieg der Alten Dame dabei. Es war an diesem Spieltag übrigens die viertmeiste Zuschauerzahl in ganz Europa. Nur Real Madrid, Manchester United und die Bayern hatten mehr.



Der beste Zweitligist ist Dynamo mit seinen Auswärtsfahrern ohnehin, sie liegen damit nun auf Platz sieben in Deutschland - noch vor Dortmund!

Nur noch die Bundesligisten 1. FC Köln, Hamburger SV, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und FC St. Pauli stehen vor den Dresdnern. Fünf weitere Bundesligisten standen bereits vor dem vergangenen Spieltag hinter der SGD – alle anderen wurden am Wochenende überholt.

Der Auswärtsfahrerschnitt von Dynamo Dresden steigt mit dem Spiel in der Bundeshauptstadt auf 5118 Fans pro Spiel an. Ob das so bleibt, ist eher unwahrscheinlich, was auch an den Leistungen der Mannschaft liegt.