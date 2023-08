Sie schlachten das lila Schwein: Dynamo-Fans starten Aktion für klammes Zwickau!

2016 flog das lila Schwein durch den Dresdner K-Block. Nun kehrt es ins Rudolf-Harbig-Stadion zurück - allerdings in kleinen Stücken. (Archivbild). © PICTURE POINT / S. Sonntag

Einst verband das lilafarbene, mit Helium befüllte Schwein die Fans von Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue, mehr als sieben Jahre später wird es wieder ausgepackt, um die klammen Kassen des FSV Zwickau zu befüllen.

Wie die Fangruppierung auf ihren sozialen Netzwerken mitteilte, wurde das lila Schwein "für den guten Zweck notgeschlachtet".

Aus dem Ballon wurden 444 Stücke geschnitten, die in einem Bilderrahmen zusammen mit einem Foto vom Schwein in "Aktion" beim Drittligaauftakt gegen Arminia Bielefeld am Samstag hinter dem K-Block gekauft werden können.

Mit 44 Euro pro Bilderrahmen mit einem "Hackstück" des Schweins soll die Aktion, sollten die Rahmen restlos verkauft werden, 19.536 Euro einbringen - eine Anspielung auf das Gründungsjahr der Schwarz-Gelben.

Der Erlös soll dann vollständig in die Crowdfunding-Kampagne "Fußball gehört den Fans", die für die Rettung der Zwickauer ins Leben gerufen wurde, fließen.