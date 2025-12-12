Dynamo gegen Braunschweig live: Rechtzeitig losfahren! Stau-Alarm in und um Dresden

Dynamo Dresden gegen Braunschweig im Liveticker: Wer das Spiel heute live vor Ort verfolgen möchte, sollte sich unbedingt frühzeitig auf den Weg machen.

Von Ivan Simovic

Dresden - Unter Flutlicht empfängt Dynamo Dresden am heutigen Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) die Eintracht aus Braunschweig zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres.

Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt muss das Team von SGD-Coach Thomas Stamm (42) unbedingt gewinnen, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren. Bleiben die aus Sicht des Tabellen-17. so dringend benötigten Punkte aus, droht das Überwintern auf einem direkten Abstiegsplatz. TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch vor, während und auch nach dem Spiel auf dem Laufenden.

13.35 Uhr: Aufgepasst! Staugefahr vor Dynamo-Heimspiel

Wer das Zweitliga-Duell zwischen Dynamo und Eintracht Braunschweig heute live vor Ort verfolgen möchte, sollte sich unbedingt frühzeitig auf den Weg machen. Am Freitagabend ist in und um Dresden nämlich mit besonders vollen Straßen zu rechnen. Feierabendverkehr, das SGD-Heimspiel und der Beginn des dritten Adventswochenendes fallen zusammen. Entsprechend stark ausgelastet sind also die Hauptverkehrsachsen sowie die Straßen rund um das Rudolf-Harbig-Stadion. Um Stress zu vermeiden und rechtzeitig da zu sein, empfiehlt es sich daher, ein großzügiger Zeitpuffer einzuplanen - oder aber auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Gute Fahrt!

Auf den Straßen in Dresden könnte es am heutigen Freitagabend für Autofahrer eng werden. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

12. Dezember, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.