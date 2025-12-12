Lemmer kennt Gegner-Coach Backhaus gut: So gewinnt Dynamo gegen Braunschweig
Dresden - Dynamo gegen Heiner Backhaus (43) - das gab es bereits im Vorjahr in der 3. Liga. Damals war er Trainer von Alemannia Aachen. Im Sommer ging er nach Braunschweig, zum heutigen Gegner. Einer, der ihn besonders gut kennt, ist Jakob Lemmer (25). Er spielte in der Saison 2021/22 unter ihm bei Rot-Weiss Koblenz.
Ein Tor gelang Aachen in der Vorsaison nicht. In Dresden hieß es 0:0, am Tivoli siegte Dresden durch ein Tor von Niklas Hauptmann (29) mit 1:0. Das ist schon einmal ein gutes Omen. Beide Male waren es intensive Partien gegen einen kampfstarken und robusten Gegner.
"Der Trainer geht viel auf Zweikämpfe, viel Laufen, viel Kämpfen", weiß Lemmer aus eigener Erfahrung. "Der Trainer ist sehr fokussiert, alles reinzuhauen.
Bei ihm ist es eine Vollgasveranstaltung. Dass man vorn draufgeht, sich in jeden Zweikampf reinhaut. Das macht seine Mannschaften aus", so der 25-Jährige.
"Wenn wir das auch so umsetzen, kann man da sich auch etwas abschauen. Wenn wir dagegenhalten, können wir gewinnen. Diese Grundtugenden müssen wir auf den Platz bringen. Vielleicht sind wir spielerisch besser. Wenn wir das auf den Platz bringen, laufen, sprinten, kämpfen - dann können wir die drei Punkte bei uns behalten", sagt Lemmer.
Dynamo Dresden: Jakob Lemmer wünscht sich mehr Scorer
Am vergangenen Samstag in Kaiserslautern hat genau das erst in den letzten 20 Minuten geklappt. Lemmer selbst läutete mit seinem Traumtor aus 22 Metern die Aufholjagd ein, die letztendlich ohne Lohn blieb. Gerade ihm wollte man zurufen: "Mach das doch öfters. Du hast einen guten Schuss."
Er runzelt mit der Stirn, er weiß das. "Klar, ich versuche meine Abschlüsse zu finden. Wenn ich da eine gute Position habe, versuche ich mit links oder rechts zu schießen. Ich versuche auch, mit Vorlagen meinen Mannschaftskollegen aufzulegen. Das ist auch mein Job", sagt er und ergänzt: "Mehr Vorlagen und Tore wären schon schön."
Wäre natürlich gut, wenn er seinem alten Trainer in diesem Sechs-Punkte-Spiel einen reinwürgen könnte. "Wir wissen jetzt alle, wie geil das ist, daheim zu gewinnen. Das wollen wir wieder machen. Das Wochenende wäre perfekt. Mit einem Sieg könnte man den anderen am Samstag und Sonntag entspannt zuschauen", so Lemmer.
Dann bitte machen!
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Jan Hübner, dpa/Swen Pförtner