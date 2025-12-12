Lemmer kennt Gegner-Coach Backhaus gut: So gewinnt Dynamo gegen Braunschweig

Dresden - Dynamo gegen Heiner Backhaus (43) - das gab es bereits im Vorjahr in der 3. Liga . Damals war er Trainer von Alemannia Aachen. Im Sommer ging er nach Braunschweig, zum heutigen Gegner. Einer, der ihn besonders gut kennt, ist Jakob Lemmer (25). Er spielte in der Saison 2021/22 unter ihm bei Rot-Weiss Koblenz.

Zwei Torschützen der Vorwoche: Mika Haas (20, r.) traf zum 3:0 für Lautern, Jakob Lemmer (25) verkürzte auf 1:3. © imago/Jan Hübner

Ein Tor gelang Aachen in der Vorsaison nicht. In Dresden hieß es 0:0, am Tivoli siegte Dresden durch ein Tor von Niklas Hauptmann (29) mit 1:0. Das ist schon einmal ein gutes Omen. Beide Male waren es intensive Partien gegen einen kampfstarken und robusten Gegner.

"Der Trainer geht viel auf Zweikämpfe, viel Laufen, viel Kämpfen", weiß Lemmer aus eigener Erfahrung. "Der Trainer ist sehr fokussiert, alles reinzuhauen.

Bei ihm ist es eine Vollgasveranstaltung. Dass man vorn draufgeht, sich in jeden Zweikampf reinhaut. Das macht seine Mannschaften aus", so der 25-Jährige.

"Wenn wir das auch so umsetzen, kann man da sich auch etwas abschauen. Wenn wir dagegenhalten, können wir gewinnen. Diese Grundtugenden müssen wir auf den Platz bringen. Vielleicht sind wir spielerisch besser. Wenn wir das auf den Platz bringen, laufen, sprinten, kämpfen - dann können wir die drei Punkte bei uns behalten", sagt Lemmer.