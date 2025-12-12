Kaiserslautern "war ein Schritt zurück": Dynamos neues Standardproblem?

Dresden - "Es ist nun einmal so, dass Standardsituationen Spiele entscheiden können", mahnte Thomas Stamm (42) vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig. Dynamos Coach forderte in der Partie am Freitag (18.30 Uhr) wieder eine höhere Konzentration beim ruhenden Ball.

Das 0:1 in Kaiserslautern war ein Produkt eines Standards. © IMAGO/Zink

Der Grund ist so simpel wie schmerzhaft. Denn vier der letzten fünf Gegentore - allein drei zuletzt auf dem Betzenberg - fielen infolge von ruhenden Bällen.

"Bei Standardsituationen war es mindestens einen Schritt zurück", erklärte Stamm rückblickend. "Wenn wir die Halbraum-Freistöße beim ersten und zweiten Tor so verteidigen, solche Fehler machen, dann wird es einfach grundsätzlich schwierig. Auch über Einwürfe beim dritten Gegentor stellt sich die Frage, wie wir positioniert sind. Auch das war ein Schritt zurück."

Bei offensiven Standardsituationen fand die SGD in Kaiserslautern nicht statt, defensiv war sie zu anfällig, weswegen der Coach das Thema in dieser Woche noch einmal "sehr deutlich angesprochen" hat.

"Ich habe, was das Thema betrifft, eine sehr hohe Wachheit wahrgenommen. Einen sehr hohen Fokus, den wir jetzt auch brauchen."