Dynamo gegen Ingolstadt: Diese Stürmer kennen beide Vereine aus dem Effeff!

Stefan Kutschke (36, r.) spielte fünf Jahre in Ingolstadt, kehrte 2022 zurück und ist seither Kapitän. Hier bejubelte er seinen Treffer zum 3:0 in Unterhaching. © picture point/Sven Sonntag

Testroet ist einer von denen, die immer noch hoch angesehen sind in Dresden und bei den Fans - obwohl er 2018 von Dynamo zum Erzrivalen in den Schacht wechselte und mit jedem Gegner (Aue, Sandhausen, Ingolstadt) gegen die Schwarz-Gelben traf - und oft entscheidend.

Dennoch ist am heutigen Mittwochabend nicht mit Pfiffen gegen ihn zu rechnen. Besonders in Erinnerung geblieben ist das Hinspiel in der Saison 2022/23 in Dresden.

Am 17. September 2022 erzielte Kutschke (2.) früh das 1:0, Testroet (26.) glich aus. Damals standen beide in ihren jeweiligen Teams in der Startformation.

Am heutigen Mittwochabend dürfte es nach der Verletzung von FCI-Top-Torjäger Sebastian Grönning (28) nur "Paco" sein - und er ist gut in Form. Am Sonntag beim 3:3 in Dortmund traf er doppelt, steht bei sechs Saisontoren.

Er dürfte auch am heutigen Mittwochabend besonders motiviert sein und hat einen Vorteil: Der 34-Jährige kennt im Rudolf-Harbig-Stadion jeden Grashalm.