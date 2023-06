Dynamo holt weiteren Leihspieler zurück nach Elbflorenz!

Dresden - Er ist wieder da! Nach Kyu-Hyun Park (22) hat sich Dynamo Dresden eine zweite Leihgabe der vergangenen Spielzeit zurückgeholt. Dennis Borkowski (21) schnürt auch in der Saison 2023/24 seine Schuhe für die SGD.

Dennis Borkowski (21) trägt auch in der Saison 23/24 das Dynamo-Trikot. © Lutz Hentschel

Der offensive Außenbahnspieler wird für ein weiteres Jahr vom Bundesligisten RB Leipzig ausgeliehen. "Er hat bewiesen, dass er in der Offensive mit seinen Qualitäten immer wieder gefährliche Impulse setzen kann", erklärt Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52).

"Wir sind davon überzeugt, dass er in der nächsten Saison noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird und freuen uns, dass er sich als junger Spieler aus der Region trotz weiterer Angebote am Ende für uns entschieden hat."

Borkowski wurde in der Jugendakademie der Roten Bullen ausgebildet, wurde aber in Dresden trotz der Abneigung gegenüber RB positiv aufgenommen.

Auch deshalb ist er "glücklich, dass ich in der nächsten Saison wieder das Trikot der SGD tragen darf. Im vergangenen Jahr habe ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt. Auch wenn wir unser großes gemeinsames Ziel knapp verpasst haben, bin ich von dem Weg, den wir in der Rückrunde eingeschlagen haben, absolut überzeugt."

In der vergangenen Saison hat der gebürtige Riesaer 33 Pflichtspiele für die SGD absolviert, schoss dabei acht Tore und legte vier weitere auf.