Dynamo im großen Noten-Check: Das sind die Endzeugnisse der Defensive
Dresden - Sitzenbleiben ist in der Schule nicht wirklich gut, Dynamo Dresden aber freut sich, nächstes Jahr wieder in derselben Klasse zu sein. Denn Drinbleiben in der 2. Bundesliga war das Gebot der Saison, und dafür haben sich alle in der Rückrunde noch einmal besonders angestrengt - vor allem auch in der Defensive. Der große Endjahresnoten-Check!
Wie wird bewertet?
Jeder Spieler, der mindestens 20 Minuten auf dem Feld aktiv war, bekam von TAG24 auch eine Note. Hat er mindestens zwölf in dieser Saison gesammelt, wird er in die Endjahres-Abrechnung mit aufgenommen. Die Werte sind auf eine Dezimalstelle nach dem Komma auf- bzw. abgerundet.
Im defensiven Bereich (inklusive Keeper) haben zehn Spieler genügend Prüfungen abgelegt. Zusammen kommen sie auf einen Schnitt von 2,8 (gesamte Mannschaft 2,8). Das ist angesichts der Hinrunde (3,1) eine gute Steigerung - wenn auch mitunter mit anderem Personal.
Mit Claudio Kammerknecht hat sich aus dem Defensiv-Bereich nur ein Spieler im Vergleich zur Hinrunde notentechnisch verschlechtert. Er hat aber auch nicht genug Spiele gesammelt, um in die Auswertung einzugehen.
Welche Defensiv-Akteure haben bei Dynamo Dresden überzeugt?
Wer sind die Besten?
Der Streber in der Gruppe hat eine glatte 1,0 in seinem Zeugnis stehen, hat aber im übertragenen Sinn nur eine Klausur geschrieben und kommt deswegen nicht in die Endabrechnung mit rein. Daniel Mesenhöler überzeugte aber bei seinem einzigen Liga-Spiel.
Was im Endtableau auffällt: Die ersten drei Plätze werden von Neuzugängen belegt. Die ersten beiden von Defensiven.
Robert Wagner (2,1) und Thomas Keller (2,3) haben Dresdens Hintermannschaft jede Menge Stabilität verloren, Letztgenannter mit drei Toren auch offensiv stark ausgeholfen.
Mit ein wenig Abstand folgt Keeper Tim Schreiber (2,6) dank einer starken Rückrunde.
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Das ist Dynamo Dresdens Senkrechtstarter der Rückrunde
Wer sind die Schwächsten?
Dem Notenschlechtesten der Saison geht es wie dem Besten. Jan-Hendrik Marx (4,0) hat nur eine Note bekommen - in der Hinrunde. Daher taucht er auch nicht in der Abrechnung auf.
Deutlich besser, aber notentechnisch noch nicht ganz so gut unterwegs waren da die beiden Außenverteidiger Jonas Sterner (3,2) und Alexander Rossipal (3,2).
Wer sind die Senkrechtstarter?
Über den Defensiv-Akteur, dessen Notenschnitt im Vergleich zur Hinrunde absackte, wurde bereits weiter oben berichtet. In Sachen Senkrechtstarter in der Rückrunde kommt man an einem nicht vorbei:
Youngster und Innenverteidiger Friedrich Müller (von 3,4 in der Hinrunde auf 2,1 in der Rückrunde) landet mit einer gerundeten 2,8 auf einem guten Mittelfeldplatz.
Die Noten der Defensive
Mindestens 12 Bewertungen:
Robert Wagner (15 Spiele/15 bewertet): 2,1 (Hin-/Rückrunde: -/2,1)
Thomas Keller (15/15): 2,3 (H/R: -/2,3)
Tim Schreiber (27/27): 2,6 (H/R: 3,0/2,2)
Konrad Faber (23/18): 2,7 (H/R: 3,1/2,3)
Julian Pauli (21/21): 2,8 (H/R: 3,1/2,4)
Friedrich Müller (13/12): 2,8 (H/R: 3,4/2,1)
Kofi Amoako (32/30): 2,9 (H/R: 3,2/2,6)
Lukas Boeder (22/17): 2,9 (H/R: 3,3/2,5)
Alexander Rossipal (28/26): 3,2 (H/R: 3,4/2,9)
Jonas Sterner (17/17): 3,2 (H/R: -/3,2)
Weniger als 12 Bewertungen:
Daniel Mesenhöler (1/1): 1,0 (H/R: -/1)
Lennart Grill (6/6): 2,3 (H/R: 2,3/-)
Sascha Risch (10/7): 3,1 (H/R: 3,1/-)
Lars Bünning (12/9): 3,2 (H/R: 3,2/-)
Aljaz Casar (12/8): 3,3 (H/R: 3,3/-)
Vinko Sapina (14/11): 3,3 (H/R: 3,3/-)
Claudio Kammerknecht (12/8): 3,6 (H/R: 3,3/4)
Jan-Hendrik Marx (3/1): 4 (H/R: 4/-)
Ohne Bewertungen:
Elias Bethke (-/-)
Titelfoto: IMAGO/Zink