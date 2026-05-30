30.05.2026 06:35 Dynamo im großen Noten-Check: Das sind die Endzeugnisse der Defensive

Saisonende bedeutet auch immer Zeit für die Notenübersicht. So hat Dynamo Dresdens Defensiv-Abteilung abgeschnitten.

Von Jens Maßlich

Dresden - Sitzenbleiben ist in der Schule nicht wirklich gut, Dynamo Dresden aber freut sich, nächstes Jahr wieder in derselben Klasse zu sein. Denn Drinbleiben in der 2. Bundesliga war das Gebot der Saison, und dafür haben sich alle in der Rückrunde noch einmal besonders angestrengt - vor allem auch in der Defensive. Der große Endjahresnoten-Check!

Claudio Kammerknecht ist der einzige Spieler aus der Hintermannschaft, der keinen Sprung nach vorne machen konnte. © Lutz Hentschel Wie wird bewertet? Jeder Spieler, der mindestens 20 Minuten auf dem Feld aktiv war, bekam von TAG24 auch eine Note. Hat er mindestens zwölf in dieser Saison gesammelt, wird er in die Endjahres-Abrechnung mit aufgenommen. Die Werte sind auf eine Dezimalstelle nach dem Komma auf- bzw. abgerundet. Im defensiven Bereich (inklusive Keeper) haben zehn Spieler genügend Prüfungen abgelegt. Zusammen kommen sie auf einen Schnitt von 2,8 (gesamte Mannschaft 2,8). Das ist angesichts der Hinrunde (3,1) eine gute Steigerung - wenn auch mitunter mit anderem Personal. Dynamo Dresden "Findet man kein zweites Mal" Sachsens MP lobt die Stimmung bei Dynamo, doch diese Sache stört die SGD-Fans Mit Claudio Kammerknecht hat sich aus dem Defensiv-Bereich nur ein Spieler im Vergleich zur Hinrunde notentechnisch verschlechtert. Er hat aber auch nicht genug Spiele gesammelt, um in die Auswertung einzugehen.

Welche Defensiv-Akteure haben bei Dynamo Dresden überzeugt?

Erst in der Rückrunde dabei, aber die Besten: Robert Wagner und Thomas Keller (v.r.). © IMAGO/Zink Wer sind die Besten? Der Streber in der Gruppe hat eine glatte 1,0 in seinem Zeugnis stehen, hat aber im übertragenen Sinn nur eine Klausur geschrieben und kommt deswegen nicht in die Endabrechnung mit rein. Daniel Mesenhöler überzeugte aber bei seinem einzigen Liga-Spiel. Was im Endtableau auffällt: Die ersten drei Plätze werden von Neuzugängen belegt. Die ersten beiden von Defensiven. Dynamo Dresden Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden Robert Wagner (2,1) und Thomas Keller (2,3) haben Dresdens Hintermannschaft jede Menge Stabilität verloren, Letztgenannter mit drei Toren auch offensiv stark ausgeholfen. Mit ein wenig Abstand folgt Keeper Tim Schreiber (2,6) dank einer starken Rückrunde.

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Das ist Dynamo Dresdens Senkrechtstarter der Rückrunde

In der Rückrunde drehte Friedrich Müller richtig auf und wurde zum Senkrechtstarter. © Lutz Hentschel Wer sind die Schwächsten? Dem Notenschlechtesten der Saison geht es wie dem Besten. Jan-Hendrik Marx (4,0) hat nur eine Note bekommen - in der Hinrunde. Daher taucht er auch nicht in der Abrechnung auf. Deutlich besser, aber notentechnisch noch nicht ganz so gut unterwegs waren da die beiden Außenverteidiger Jonas Sterner (3,2) und Alexander Rossipal (3,2). Wer sind die Senkrechtstarter? Über den Defensiv-Akteur, dessen Notenschnitt im Vergleich zur Hinrunde absackte, wurde bereits weiter oben berichtet. In Sachen Senkrechtstarter in der Rückrunde kommt man an einem nicht vorbei: Youngster und Innenverteidiger Friedrich Müller (von 3,4 in der Hinrunde auf 2,1 in der Rückrunde) landet mit einer gerundeten 2,8 auf einem guten Mittelfeldplatz.