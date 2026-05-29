Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden

Dresden - Schon am letzten Spieltag der Saison verabschiedete Dynamo Dresden neun aktive Spieler, seither ließen die Schwarz-Gelben auch Sascha Risch (26) ziehen. Doch der Aderlass bei der SGD geht weiter: Auch Dominik Kother (26) verlässt den Zweitligisten. Es zieht ihn fest zum MSV Duisburg in die 3. Liga.

Dominik Kother (26, r.) verlässt Dynamo Dresden. © Picture Point / Sven Sonntag

Das teilte die SGD am Freitagvormittag mit. Der Linksaußen war bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an die Zebras ausgeliehen gewesen und hatte mit dem Klub erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst.

"Dominik hat in den vergangenen Monaten in Duisburg die von ihm durch die Leihe erhoffte Spielzeit erhalten und dies mit guten Leistungen zurückgezahlt. Daher kam die Anfrage zu seiner Verpflichtung für uns nicht überraschend", verabschiedete Sportchef Sören Gonther (39) den Flügelspieler.

"Wir wünschen Dominik für seine Zukunft nur das Beste und bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in Schwarz-Gelb, genauso bei den Verantwortlichen des MSV Duisburg für die reibungslose Abwicklung."

Über die Ablösemodalitäten bewahrten die Vereine Stillschweigen, Bild zufolge bewegt sich die Ablösesumme für Kother aber im hohen fünfstelligen Bereich, dazu könnten Boni für einen Aufstieg in der kommenden Saison kommen.