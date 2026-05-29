Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden
Dresden - Schon am letzten Spieltag der Saison verabschiedete Dynamo Dresden neun aktive Spieler, seither ließen die Schwarz-Gelben auch Sascha Risch (26) ziehen. Doch der Aderlass bei der SGD geht weiter: Auch Dominik Kother (26) verlässt den Zweitligisten. Es zieht ihn fest zum MSV Duisburg in die 3. Liga.
Das teilte die SGD am Freitagvormittag mit. Der Linksaußen war bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison an die Zebras ausgeliehen gewesen und hatte mit dem Klub erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst.
"Dominik hat in den vergangenen Monaten in Duisburg die von ihm durch die Leihe erhoffte Spielzeit erhalten und dies mit guten Leistungen zurückgezahlt. Daher kam die Anfrage zu seiner Verpflichtung für uns nicht überraschend", verabschiedete Sportchef Sören Gonther (39) den Flügelspieler.
"Wir wünschen Dominik für seine Zukunft nur das Beste und bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz in Schwarz-Gelb, genauso bei den Verantwortlichen des MSV Duisburg für die reibungslose Abwicklung."
Über die Ablösemodalitäten bewahrten die Vereine Stillschweigen, Bild zufolge bewegt sich die Ablösesumme für Kother aber im hohen fünfstelligen Bereich, dazu könnten Boni für einen Aufstieg in der kommenden Saison kommen.
Dominik Kother verlässt Dynamo Dresden nach eineinhalb Jahren wieder
Bei Dynamo hatte Kother zu Beginn der Hinrunde noch häufig in der Startelf gestanden, dann aber seinen Platz auf dem Rasen und sogar auf der Bank verloren. Im Winter-Trainingslager folgte dann die endgültige Ausbootung und schließlich die Leihe nach Duisburg, bei der SGD hatte er keine Zukunft mehr.
Dabei hatte Kothers Zeit bei Dynamo eigentlich vielversprechend begonnen: Im Januar 2025 kam der 26-Jährige von Jahn Regensburg nach Dresden und mauserte sich sofort zu einem der Garanten des Aufstiegs.
Der soll er jetzt für den MSV ebenfalls werden: "Dome besitzt außergewöhnliche fußballerische Fähigkeiten, die er bei vorherigen Stationen mehrfach gezeigt hat und hinten raus immer häufiger bei uns. Er hat ein bisschen gebraucht, um richtig anzukommen, aber er ist mittlerweile voll integriert und fühlt sich wohl in Zebrastreifen", sagte der Duisburger Sportchef Chris Schmoldt (43) über seinen Neuzugang.
Titelfoto: Picture Point / Sven Sonntag