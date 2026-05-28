Neue Dynamo-Leader werden gesucht: Wer schlüpft in die Kutschke-Rolle?

Dresden - Wie weiter ohne Stefan Kutschke (37)? Der 37-Jährige hat seine sportliche Laufbahn bei Dynamo Dresden beendet. Ihn zu ersetzen wird schwer, das weiß Trainer Thomas Stamm (43). Kapitän wird Niklas Hauptmann (29) werden, keine Frage. Aber dennoch wird bei den Neuzugängen auch geschaut, wer die "Kutsche"-Rolle in der Kabine übernehmen kann.

Zusammen mit Stefan Kutschke (37, l.) ging Niklas Hauptmann (29, r.) schon länger voran. © Lutz Hentschel

Auf dem Platz, aber vor allem daneben, war Kutschke der absolute Leader der vergangenen Jahre. Er hat für die passende Chemie im Team gesorgt, war nicht nur Lautsprecher nach außen, sondern vielmehr der Kit nach inne.

"Also ihn ersetzen wirst du nicht können", sagt Stamm auf das Thema angesprochen. Daher will der Trainer schauen, "dass man vielleicht ein, zwei Leute findet, die das tragen können, anders auffangen können. Also 100-prozentig, du musst auch Charakterstärke und Persönlichkeit dazu holen".

Und das eben nicht nur auf dem grünen Rasen.

Das Ganze neben Hauptmann. Er hat die Mannschaft im Vorjahr schon aufs Feld geführt, ist vorangegangen. Dort war er unersetzlich. Dazu kommt: Was er sagt, hat Gewicht.