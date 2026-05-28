Neue Dynamo-Leader werden gesucht: Wer schlüpft in die Kutschke-Rolle?
Dresden - Wie weiter ohne Stefan Kutschke (37)? Der 37-Jährige hat seine sportliche Laufbahn bei Dynamo Dresden beendet. Ihn zu ersetzen wird schwer, das weiß Trainer Thomas Stamm (43). Kapitän wird Niklas Hauptmann (29) werden, keine Frage. Aber dennoch wird bei den Neuzugängen auch geschaut, wer die "Kutsche"-Rolle in der Kabine übernehmen kann.
Auf dem Platz, aber vor allem daneben, war Kutschke der absolute Leader der vergangenen Jahre. Er hat für die passende Chemie im Team gesorgt, war nicht nur Lautsprecher nach außen, sondern vielmehr der Kit nach inne.
"Also ihn ersetzen wirst du nicht können", sagt Stamm auf das Thema angesprochen. Daher will der Trainer schauen, "dass man vielleicht ein, zwei Leute findet, die das tragen können, anders auffangen können. Also 100-prozentig, du musst auch Charakterstärke und Persönlichkeit dazu holen".
Und das eben nicht nur auf dem grünen Rasen.
Das Ganze neben Hauptmann. Er hat die Mannschaft im Vorjahr schon aufs Feld geführt, ist vorangegangen. Dort war er unersetzlich. Dazu kommt: Was er sagt, hat Gewicht.
Robert Wagner könnte bei Dynamo Dresden die Führungsrolle ausfüllen
"Ich muss 'Haupe' den Schritt nicht zutrauen. Er hat das schon so ausgefüllt, wie er es ausfüllen kann, muss und soll. Das war perfekt", lobt der Trainer seinen Top-Spieler. Aber einer allein reicht Stamm nicht.
"Wir müssen trotzdem eher jemanden finden, der vielleicht in so eine Richtung gehen kann, der die Fähigkeit und die Gabe hat. Das ist fast eine Gabe, auch ein bisschen Raum einzunehmen, wenn man das zulässt. Ich finde es schon gut, wenn du Leute in der Mannschaft hast wie Stefan, die Raum einnehmen. Er hatte die Fähigkeit dazu, Spieler mitzunehmen und empathisch zu sein", umreißt er ganz klar das Profil, um Kutschke annähernd ersetzen zu können.
Einer, der in dieses Schema passen würde, wäre vielleicht Robert Wagner (22). Um ihn kämpft Dynamo, hat dem SC Freiburg ein Angebot unterbreitet, um ihn ganz verpflichten zu können.
Würde der Transfer klappen, hätte die SGD einen großen Schritt getan und einen Führungsspieler an Land gezogen.
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Titelfoto: Lutz Hentschel