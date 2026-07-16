16.07.2026 13:16 Dynamo im Trainingslager: Auch Stefan Kutschke fährt mit nach Österreich

Dynamo Dresden im Trainingslager: Auch Stefan Kutschke fährt mit nach Österreich

Von Thomas Nahrendorf

Windischgarsten (Österreich) - Ab Donnerstag heißt es für Dynamo Dresden schwitzen für die neue Saison in der 2. Bundesliga. Eine Woche lang bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm im österreichischen Windischgarsten vor.

Dabei steht mit der Begegnung gegen den Grazer AK am Samstag um 16 Uhr ein Testspiel auf dem Programm. Es werden zweimal 60 Minuten gespielt. Im Bus sitzen heute auch zahlreiche Neuzugänge, wovon mit Robert Wagner, Jonas Sterner, Thomas Keller und Ben Bobzien vier Rückkehrer sind, die in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgeliehen waren und nun fest verpflichtet sind. Wir berichten für Euch aus dem Trainingslager in unserem Liveticker.

16. Juli, 13.15 Uhr: Ben Bobzien sitzt im Bus nach Windischgarsten

Der SGD ist es tatsächlich gelungen, den Transfer von Ben Bobzien noch vor der Abfahrt in trockene Tücher zu bringen. Der Linksaußen wird fest vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Alle Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Der nächste Transfer-Knaller bei Dynamo: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".

Deine täglichen Dynamo Dresden News Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Exklusive News rund um die SGD

Exklusive News rund um die SGD Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos

Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

16. Juli, 12.41 Uhr: Auch Stefan Kutschke fährt heute mit nach Österreich

Mit nach Österreich fährt auch Stefan Kutschke. Der inzwischen ehemalige Stürmer schnuppert nach seinem Karriereende als Profi durch die schwarz-gelben Vereinsabteilungen und ist dabei aktuell bei Martin Börner im Teammanagement aktiv. Er wird seine früheren Mitspieler also während des Camps betreuen. Er fährt ein Teamcar in Richtung Österreich.

Stefan Kutschke saß nicht mit im Mannschaftsbus, sondern fuhr in einem der Teamwagen. © TAG24/ Tina Hofmann

16. Juli, 12.34 Uhr: Das Team von Dynamo Dresden ist auf dem Weg nach Österreich

Die Mannschaft hat sich auf den Weg nach Österreich gemacht. Der Bus fährt nun in Richtung Windischgarsten.

16. Juli, 8.38 Uhr: Vincent Vermeij freut sich aufs Trainingslager in Österreich

Dynamos Stürmer Vincent Vermeij freut sich aufs Trainingslager in Österreich. In der vergangenen Saison verpasste der Holländer das Camp, da er nach Saisonbeginn von Fortuna Düsseldorf verpflichtet wurde. Alle Informationen lest Ihr auch im Artikel: "Geile Lage und ein sehr schönes Hotel: Dynamo startet ins Trainingslager".

16. Juli, 8 Uhr: Liveticker zum Trainingslager von Dynamo Dresden in Windischgarsten