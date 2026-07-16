Der nächste Transfer-Knaller bei Dynamo: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet
Dresden - Das ist der nächste Transfercoup von Dynamo Dresden: Nach Robert Wagner (23), Jonas Sterner (24) und Thomas Keller (26) ist es der SGD gelungen, auch Ben Bobzien (23) nach seiner Leihe in der vergangenen Saison jetzt fest zu verpflichten. Er ist der zwölfte Sommer-Neuzugang der Sachsen.
"Die vergangenen Monate bei Dynamo haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wurde von der Mannschaft, dem Verein und den Fans vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen und habe mich in Dresden sofort wohlgefühlt. Ich freue mich sehr, weiterhin das Dynamo-Trikot tragen zu dürfen und gemeinsam mit dem Team die kommende Saison anzugehen", sagt er selbst.
Der Flügelflitzer sitzt am Donnerstag sogar schon mit im Bus zum Trainingslager nach Windischgarsten (Österreich).
Kurz nach der Abfahrt gaben die Schwarz-Gelben den Deal offiziell bekannt, über die Ablösesumme vereinbarten die Sachsen mit dem 1. FSV Mainz 05 Stillschweigen.
"Nach seinen starken Leistungen in der Rückrunde und der Entwicklung, die Ben bei uns genommen hat, wollten wir ihn unbedingt bei uns behalten. Nach intensiven Verhandlungen bin ich sehr glücklich, dass uns dies sogar bis zur Abfahrt ins Trainingslager gelungen ist", sagt Sportchef Sören Gonther (39).
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Ben Bobzien ist der zwölfte Neuzugang der SGD
Bobzien war wie Wagner, Sterner und Keller in der Winterpause der vergangenen Saison dank eines Leihgeschäfts zum Team von Trainer Thomas Stamm (43) gestoßen und hatte erheblichen Anteil am Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. In 15 Spielen schoss er vier Tore und legte fünf Treffer auf.
Dadurch steigerte der Offensivmann auch seinen Marktwert von 1,2 Millionen auf 2 Millionen Euro. Mit seiner Verpflichtung dürfte sich der Transfer des Serben Vladimir Lucic (24) hingegen erledigt haben.
"Bobby wird mit seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins sowie seiner Intensität gegen den Ball die Qualität in unserer Offensive nochmal erhöhen und passt auch als Typ sehr gut in die Gruppe und den Verein. An dieser Stelle auch ein Dankeschön nach Mainz für die erzielte Einigung in immer fairen und guten Gesprächen" ergänzte Gonther.
Am Donnerstag war deshalb die Freude riesig, dass Bobzien in den Bus in Richtung Windischgarsten steigen konnte.
Titelfoto: IMAGO / Jan Huebner, TAG24/Tina Hofmann