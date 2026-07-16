Der nächste Transfer-Knaller bei Dynamo: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet

Dresden - Das ist der nächste Transfercoup von Dynamo Dresden : Nach Robert Wagner (23), Jonas Sterner (24) und Thomas Keller (26) ist es der SGD gelungen, auch Ben Bobzien (23) nach seiner Leihe in der vergangenen Saison jetzt fest zu verpflichten. Er ist der zwölfte Sommer-Neuzugang der Sachsen.

Ben Bobzien (23) kehrt zu Dynamo Dresden zurück und wird vom 1. FSV Mainz 05 fest verpflichtet. © Imago / Jan Huebner

"Die vergangenen Monate bei Dynamo haben mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wurde von der Mannschaft, dem Verein und den Fans vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen und habe mich in Dresden sofort wohlgefühlt. Ich freue mich sehr, weiterhin das Dynamo-Trikot tragen zu dürfen und gemeinsam mit dem Team die kommende Saison anzugehen", sagt er selbst.

Der Flügelflitzer sitzt am Donnerstag sogar schon mit im Bus zum Trainingslager nach Windischgarsten (Österreich).

Kurz nach der Abfahrt gaben die Schwarz-Gelben den Deal offiziell bekannt, über die Ablösesumme vereinbarten die Sachsen mit dem 1. FSV Mainz 05 Stillschweigen.

"Nach seinen starken Leistungen in der Rückrunde und der Entwicklung, die Ben bei uns genommen hat, wollten wir ihn unbedingt bei uns behalten. Nach intensiven Verhandlungen bin ich sehr glücklich, dass uns dies sogar bis zur Abfahrt ins Trainingslager gelungen ist", sagt Sportchef Sören Gonther (39).