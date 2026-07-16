"Geile" Lage und ein "sehr schönes" Hotel: Dynamo startet ins Trainingslager!

Dresden - Die eine Sache, die nicht fehlen darf? Das Tablet natürlich! Eine (zugegeben nicht ganz so repräsentative) Umfrage bei zwei Dynamo -Kickern ergab, das Video- und Unterhaltungsutensil darf im Sommertrainingslager in Windischgarsten nicht fehlen.

Auch die Nationalmannschaft Österreichs schätzt das "Dilly – Das Nationalpark Resort". Dynamo aber trainiert auf einem anderen Platz. © imago/GEPA

"Damit ich auch immer ein bisschen Serien schauen kann. Ich bin einer, der gerne gute Serien und Filme guckt", gesteht Brooklyn Ezeh (25), der sich im "Dilly – Das Nationalpark Resort" ein Zimmer mit Kaan Inanoğlu (20) teilen wird.

Vincent Vermeij (31) hätte als einer der "Alten" dagegen sogar das Anrecht auf ein Einzelzimmer gehabt, hat aber abgelehnt. Er will wie schon in der Türkei mit Luca Herrmann (27) ein Zimmer teilen. "Ein paar andere Jungs wollen gerne allein sein, aber es hat Spaß gemacht mit Luca. Wir sind uns ähnlich, beide ganz ruhig. Und reden dann auch trotzdem noch viel im Zimmer", erklärt der Niederländer.

Und: "Natürlich schlafe ich am besten zu Hause. Aber ich kann auch nichts sagen über das Hotel, über die Betten dort, weil ich letztes Jahr noch nicht mit war. Ich habe aber gute Sachen gehört, also bin ich gespannt. Anscheinend ist die Lage geil und das Hotel soll sehr schön sein. Also bin ich sehr gespannt und habe Bock, mit den Jungs mal wegzugehen."

Natürlich darf beim 31-jährigen Angreifer das Tablet nicht fehlen, denn der abendliche Anruf bei der Frau und den beiden Töchtern ist Pflichtsache. "Die werde ich schon vermissen, deswegen muss das schon sein. Aber mit dem Training sollte das passen", so Vermeij.

Denn das steht in Oberösterreich noch immer im Vordergrund. Wie schon im Vorjahr sollen dort von Donnerstag bis zum 23. Juli die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt werden.