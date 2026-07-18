18.07.2026 13:04 Dynamo im Trainingslager: Heute wartet das Testspiel gegen den Grazer AK

Dynamo Dresden im Trainingslager: Am Samstag steht das Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK an.

Von Thomas Nahrendorf

Windischgarsten (Österreich) - Ab Donnerstag heißt es für Dynamo Dresden schwitzen für die neue Saison in der 2. Bundesliga. Eine Woche lang bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm im österreichischen Windischgarsten vor.

Dabei steht mit der Begegnung gegen den Grazer AK am Samstag um 16 Uhr ein Testspiel auf dem Programm. Es werden zweimal 60 Minuten gespielt. Wir berichten für Euch aus dem Trainingslager in unserem Liveticker.

18. Juli, 12.57 Uhr: Heute steht das Testspiel gegen den Grazer AK an

Schon zwei Tage nach der Anreise findet das Testspiel gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK statt, der ganze Samstag steht im Zeichen der 2x60-Minuten-Partie. Für die Dynamo-Profis bedeutete das ein Morgen im Kraftraum, wo die Mannschaft sich aktivierte und auf den XXL-Test vorbereitete. Um 16 Uhr geht es dann scharf.

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Um 16 Uhr geht es für das Team von Thomas Stamm scharf. © Picture Point / Gabor Krieg

17. Juli, 16.10 Uhr: Dynamo Dresden lässt am Freitagabend die Seele baumeln

Für heute war es das auch sportlich. Die Mannschaft bleibt am Nachmittag zur Regeneration im Hotel. Heißt: Fahrradfahren, Schwimmen, Massage und einfach mal die Seele baumeln lassen. Am Samstag geht es weiter mit einem leichten Anschwitzen im Hotel am Vormittag. 16 Uhr steigt dann in der DANA-Arena hier in Windischgarsten der Test über 2x60 Minuten gegen den österreichischen Bundesligisten Grazer AK.

17. Juli, 16.05 Uhr: Ben Bobzien und Christoph Daferner sprechen mit den Medien

Der zweite Teil des Tages ist vorüber, die Medienzeit. Bei uns vorbeigeschaut haben Ben Bobzien und Christoph Daferner. Bobzien äußerte sich, warum für ihn nur Dynamo in Frage kam, und Daferner sprach darüber, was für ihn die Faszination Dynamo ausmacht. Er geht in seine fünfte Saison für die SGD. Mehr dazu lest Ihr später hier bei uns.

Ben Bobzien (23) hat seine Rückkehr zur SGD erklärt. © Picture Point / Gabor Krieg

Christoph Daferner geht bereits in seine fünfte Saison bei der SGD. © TAG24/Thomas Nahrendorf

17. Juli, 12.43 Uhr: Die erste Einheit hatte es gleich in sich

Die erste Einheit ist vorbei. Eine Stunde und 45 Minuten war das eine Vollgas-Veranstaltung - und alles mit Ball. Da waren sämtliche Spielformen dabei, die man sich vorstellen kann. Spieleröffnung, Pressingformen, Abschlusshandlungen und das alles im Vollsprint. Da hat es die eine oder andere Erfrischung gebraucht - inklusive Eistonne am Schluss.

Thomas Stamm erklärte seiner Truppe gleich am ersten Trainingstag in Österreich verschiedene Spielformen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Von Beginn an war im Trainingscamp voller Einsatz gefragt, wie hier von Neuzugang Kaan Inanoglu (20). © Picture Point / Gabor Krieg

Bei den ersten Runden herrschte gleich gute Laune. © Picture Point / Gabor Krieg

Beim Training im Vollsprint brauchte es natürlich auch Erfrischungen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Und nach der intensiven Einheit ging es für Bobzien (l.) und Boeder gleich in die Eistonne. © TAG24/Thomas Nahrendorf

17. Juli, 11.45 Uhr: Thomas Stamm freut sich auf die nächsten Tage

Kurz nach der Ankunft in Windischgarsten sprach Dynamo-Trainer Thomas Stamm bereits über die Bedingungen und den Zeitpunkt des Trainingscamps. Hören könnt Ihr das hier im Video:

17. Juli, 10.39 Uhr: Dynamo Dresden absolviert die erste Trainingseinheit in Österreich

Der offizielle Startschuss fürs Trainingslager ist gefallen. Alle Spieler haben die erste Nacht gut überstanden und sind vollzählig in der DANA-Arena angekommen. Sie machten sich mit den Rädern auf den 1,5 Kilometer langen Weg vom Hotel zum Platz. Das Wetter bei der ersten Einheit passt bei 25 Grad. Die angekündigten Gewitter haben sich bereits heute Nacht entladen - und die waren mächtig gewaltig.

Die Dynamos radelten am Freitag zur ersten Trainingseinheit. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Der Boden lässt den Regen der Nacht noch erahnen, pünktlich zur Einheit der SGD tröpfelte es aber nicht mehr. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Am Freitagvormittag hatten die Dynamo-Spieler erstmals den österreichischen Rasen unter und den Ball am Fuß. © TAG24/Thomas Nahrendorf

16. Juli, 19.41 Uhr: Dynamo Dresden ist im Trainingslager angekommen!

Nach über sieben Stunden Fahrt waren sie da! 19.41 Uhr sind die Dynamos am Camport in Windischgarsten angekommen. Dort wurden sie von einigen Fans herzlich willkommen geheißen. 24 Spieler und vier Torhüter stiegen aus dem Bus. Jetzt ist Ankommen angesagt, Zimmer beziehen und Abendbrot essen. Mehr passiert nicht mehr. 10.30 Uhr geht es am Freitag auf den Platz. Dann können sich die Profis die müden Beine locker laufen.

Der Mannschaftsbus der SGD ist in Österreich gelandet! © TAG24/Thomas Nahrendorf

Daniel Mesenhöler und Co. stiegen in Windischgarsten aus, jetzt können sie heute Abend ankommen, ehe es ans Eingemachte geht. © TAG24/Thomas Nahrendorf

20 Minuten nach den Schwarz-Gelben trudelte übrigens auch der Liga-Konkurrent aus Braunschweig ein. © TAG24/Thomas Nahrendorf

16. Juli, 16.07 Uhr: Mit diesen 28 Spielern fährt Dynamo Dresden ins Trainingslager

Mit 28 Spielern an Bord hat der Bus das Dynamo-Trainingsgelände verlassen. Mit dabei sind neben elf Neuzugängen auch drei Nachwuchsspieler, die bereits bei den ersten Testspielen auf sich aufmerksam gemacht haben. Niklas Remus, Aaron Riedel und Quentin Enold aus der U21 sollen den etablierten Profis einheizen und sich im besten Fall für Einsätze in der kommenden Saison empfehlen, zudem werden alle vier Torhüter den Konkurrenzkampf im Trainingscamp annehmen. Der zwölfte Neuzugang, Kenneth Schmidt, laboriert noch an einem Kreuzbandriss und ist deshalb nicht mit von der Partie. Der Dynamo-Kader fürs Trainingslager im Überblick: Tor: Tim Schreiber, Lennart Grill, Daniel Mesenhöler, Elias Bethke Abwehr: Brooklyn Ezeh, Ahmet Muhamedbegovic, Alexander Rossipal, Lukas Boeder, Jonas Sterner, Till Neininger, Thomas Keller, Friedrich Müller, Simon Straudi Mittelfeld: Nicolai Rapp, Luca Herrmann, Jakob Lemmer, Robert Wagner, Ben Bobzien, Tobias Raschl, Jonas Oehmichen, Niklas Hauptmann Angriff: Vincent Vermeij, Kaan Inanoglu, Nils Fröling, Christoph Daferner U21: Niklas Remus, Aaron Riedel, Quentin Enold

16. Juli, 13.15 Uhr: Ben Bobzien sitzt im Bus nach Windischgarsten

Der SGD ist es tatsächlich gelungen, den Transfer von Ben Bobzien noch vor der Abfahrt in trockene Tücher zu bringen. Der Linksaußen wird fest vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Alle Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Der nächste Transfer-Knaller bei Dynamo: Auch Ben Bobzien kehrt zurück und wird fest verpflichtet".

16. Juli, 12.41 Uhr: Auch Stefan Kutschke fährt heute mit nach Österreich

Mit nach Österreich fährt auch Stefan Kutschke. Der inzwischen ehemalige Stürmer schnuppert nach seinem Karriereende als Profi durch die schwarz-gelben Vereinsabteilungen und ist dabei aktuell bei Martin Börner im Teammanagement aktiv. Er wird seine früheren Mitspieler also während des Camps betreuen. Er fährt ein Teamcar in Richtung Österreich.

Stefan Kutschke saß nicht mit im Mannschaftsbus, sondern fuhr in einem der Teamwagen. © TAG24/ Tina Hofmann

16. Juli, 12.34 Uhr: Das Team von Dynamo Dresden ist auf dem Weg nach Österreich

Die Mannschaft hat sich auf den Weg nach Österreich gemacht. Der Bus fährt nun in Richtung Windischgarsten.

16. Juli, 8.38 Uhr: Vincent Vermeij freut sich aufs Trainingslager in Österreich

Dynamos Stürmer Vincent Vermeij freut sich aufs Trainingslager in Österreich. In der vergangenen Saison verpasste der Holländer das Camp, da er nach Saisonbeginn von Fortuna Düsseldorf verpflichtet wurde. Alle Informationen lest Ihr auch im Artikel: "Geile Lage und ein sehr schönes Hotel: Dynamo startet ins Trainingslager".

16. Juli, 8 Uhr: Liveticker zum Trainingslager von Dynamo Dresden in Windischgarsten