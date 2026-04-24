24.04.2026 15:00 Dynamo in Düsseldorf live: Das Hinspiel endete für die SGD tragisch

Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf im Liveticker: Zwar gab es im Hinspiel den einzigen Heimsieg der Hinrunde, Lennart Grill verletzte sich aber schwer.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Düsseldorf - Es schien noch zur Winterpause schier unmöglich! Doch heute kann Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) das Tor in Richtung Klassenerhalt ganz weit aufstoßen - und das schon vier Spieltage vor Schluss.

Gewinnt die SGD nämlich bei den angeschlagenen Fortunen, beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz bereits sieben Zähler, bei noch neun zu vergebenen Punkten ein fast schon sicherer Abstand nach unten. Auch auf den Relegationsplatz bleibt der Abstand bei mindestens vier Zählern, je nach den Ergebnissen der Konkurrenz am Wochenende könnte auch dieser auf sieben Punkte anwachsen. Für Düsseldorf hingegen geht es unter Neu-Coach Alexander Ende ums nackte Überleben. Zum ersten Mal seit dem 16. Spieltag steht die Mannschaft wieder unter dem Strich, mit jeder weiteren Niederlage rückt der Absturz in Liga drei immer näher. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

15 Uhr: Für den Weg nach Düsseldorf braucht es heute Geduld

Nichts geht mehr! So sieht aktuell der Weg nach Düsseldorf auf der A44 aus. Noch 91 km, dafür 2:24 Stunden. Baustelle, Stau, Baustelle, Stau in der Baustelle. Da ist Geduld gefragt. Gut, dass die Mannschaft bereits gestern mit dem Flieger in Richtung Düsseldorf gereist ist.

Der Weg nach Düsseldorf ist heute mit einer Menge Warterei verbunden. © TAG24/Thomas Nahrendorf

14.50 Uhr: Das Hinspiel endete für Dynamo Dresden tragisch

Am 30. November gastierte Fortuna Düsseldorf in Dresden - der 2:1-Sieg der SGD war der erste und einzige Heimsieg, den Dynamo in der Hinrunde feiern konnte, Alexander Rossipal und Ex-Fortune Vincent Vermeij machten die Treffer für die Hausherren. Kurz vor Schluss allerdings passierte etwas, das die Freude über den Erfolg gewaltig trübte: Keeper Lennart Grill blieb unglücklich im Rasen hängen und riss sich die Patellasehne. Seither fällt der Keeper aus, wird in dieser Saison auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Als Ersatz verpflichtete die SGD in der Winterpause Elias Bethke aus Cottbus, der seit Mitte März jedoch ebenfalls verletzt nicht zur Verfügung steht, weshalb beim Schreiber-Ausfall vergangene Woche Keeper Nummer vier, Daniel Mesenhöler, seine Zweitliga-Premiere für Dynamo feierte. Die Grill-Verletzung löste damit eine kuriose Vertragssituation bei Dynamo aus: Stand jetzt geht Schwarz-Gelb mit drei Keepern, die alle die Nummer eins für sich beanspruchen wollen, in die nächste Saison, nur der Vertrag von Mesenhöler, der seine Rolle als Ersatzkeeper seit Jahren klaglos akzeptiert, läuft Ende Juni aus.

Lennart Grill verletzte sich wenige Minuten vor dem Abpfiff im Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf schwer. © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Nur Niklas Hauptmann droht die Gelbsperre

Im Saisonendspurt befindet sich Dynamo Dresden in der glücklichen Position, mit Niklas Hauptmann nur einen akut gelbsperrenbedrohten Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Der Kapitän sah bereits Ende Februar in Hannover seine vierte Gelbe, vermied seither aber die fünfte Verwarnung. Anders sieht das bei Fortuna Düsseldorf aus: Zusätzlich zum Personaldebakel droht nämlich auch noch eine Gelbsperrenflut bei den Rheinländern. Anouar El Azzouzi steht aktuell bei neun Gelben Karten, Matthias Zimmermann, Moritz Heyer, Elias Egouli, Cedric Itten, Sima Suso und Christian Rasmussen wurden bisher viermal verwarnt, ihnen allen droht bei der nächsten Karte die Sperre. Bei Suso und Rasmussen kann das allerdings nicht heute passieren, beide fehlen mit einem Muskelfaserriss.

Nur Niklas Hauptmann (l.) muss bei Dynamo Dresden heute aufpassen. © Lutz Hentschel

14.10 Uhr: Fortuna Düsseldorf fehlt fast komplettes Team verletzt

Ganz anders sieht die Ausgangslage bei Fortuna Düsseldorf aus: In der vorherigen drei Saisons noch bis zum Ende um den Aufstieg mitgespielt, kämpfen die Düsseldorfer aktuell gegen den Abstieg in die 3. Liga. Zwei Trainerwechsel konnten bisher noch nicht die Trendwende einleiten, weshalb F95 aktuell drei Endspiele vor der Brust hat. Dabei kommen erschwerte Bedingungen hinzu: Der Fortuna fehlt nämlich fast eine komplette Mannschaft verletzt. Schon länger fehlen Florent Muslija, Kenneth Schmidt, Christian Rasmussen, Jordy de Wijs und Valgeir Lunddal, in dieser Woche meldete Düsseldorf zudem den Ausfall von Satoshi Tanaka und Sima Suso. Zwar konnten Tim Rossmann und Hamza Anhari schon wieder ins Training einsteigen, die Partie gegen die SGD kommt aber noch zu früh. Immerhin Christopher Lenz steht nach seinen Wadenproblemen wieder zur Verfügung und drückt die Verletztenzahl in den einstelligen Bereich.

Alexander Ende hat bei Fortuna Düsseldorf keine leichte Aufgabe angenommen. © Julius Frick/dpa

13.50 Uhr: So ist die Ausgangslage für Dynamo Dresden

Die SGD hat sich in den vergangenen Wochen eine Ausgangslage erarbeitet, die sich so nach der Hinrunde absolut nicht abgezeichnet hatte. 35 Punkte hat Dynamo nach 13 Rückrunden-Partien auf dem Konto, in der gesamten Hinrunde waren es gerade einmal 13. Damit ist auf einmal sogar der vorzeitige Klassenerhalt wieder im Bereich des Möglichen und sogar realistisch - schon heute kann mit einem Dreier gegen die Fortunen (31 Punkte) auf Platz 17 der direkte Abstieg höchstwahrscheinlich vermieden werden. Thomas Stamm will davon aber nichts hören. "Die Winterpause ist ein guter Indikator, um zu sehen, dass jedes Spiel wichtig für uns ist, auch diese eine Partie am Freitag, weil es ein direktes Duell ist, aber am Ende geht es um drei Punkte, die noch gar nichts entscheiden werden", sagte der Coach auf der Pressekonferenz.

In den vergangenen beiden Partien gegen den 1. FC Nürnberg und den VfL Bochum ging Dynamo nicht gerade mit idealen personellen Bedingungen ins Spiel. Vor dem Auswärtsspiel in Düsseldorf entspannt sich die Personallage allerdings: Wie die SGD auf ihren Social-Media-Kanälen durchblicken ließ, ist Tim Schreiber nämlich wieder mit von der Partie. Der Keeper, der heute seinen 24. Geburtstag feiert, bekam von seinen Kollegen nämlich ein Ständchen gesungen, das Dynamo in seiner Instagram-Story teilte - und zwar auf dem Trainingsplatz vor der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Am Donnerstag hatte sich Thomas Stamm auf der Pressekonferenz noch nicht in die Karten blicken lassen, ob Schreiber und Innenverteidiger Thomas Keller mit ins Flugzeug nach NRW steigen würden. Ob auch Keller es rechtzeitig geschafft hat, fit zu werden, ist noch unklar, auf den Bildern und Videos war der Innenverteidiger jedenfalls nicht zu erspähen. Sicher fehlen außerdem die beiden Torhüter Lennart Grill und Elias Bethke sowie Mittelfeldspieler Vinko Sapina.

Thomas Keller (l.) und Tim Schreiber (2.v.l.) waren am Donnerstag beide noch fraglich. Mindestens Schreiber ist aber mit nach Düsseldorf gereist. © Frank Hammerschmidt/dpa

13.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf im TAG24-Liveticker