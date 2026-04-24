Knackt Dynamo-Coach Stamm das Ende-System nach 40 Tagen ein zweites Mal?

Dresden - Wenn die Gespräche danach länger dauern als die eigentliche Pressekonferenz, dann ist das mitunter ein gutes Zeichen. So läuft es bei Dynamo Dresden nach zuletzt zwei Siegen – ganz im Gegensatz zum Gegner am Freitagabend. Fortuna Düsseldorf schwankt gewaltig, auch noch unter dem neuen Trainer.

Von sechs Partien gegen Alexander Ende (46, r.) gewann Thomas Stamm (43, l.) drei bei einem Remis und 16:6 Toren. © IMAGO/Picture Point LE

"Wir müssen das als Gruppe jetzt so angehen, dass wir eine Jetzt-erst-recht-Mentalität nach vorne kehren", beschwor Alexander Ende (46) seine Fortunen, die allerdings mit einigen Ausfällen zu kämpfen haben: "Natürlich sind das Ausfälle, die wehtun. Aber es gibt ein Zitat: Es gibt Momente, da werden Helden geboren."

Düsseldorf und Ende sind als Tabellen-17. (31 Punkte) am Freitagabend (18.30 Uhr) mächtig unter Zugzwang, Dynamo ist als Elfter aktuell vier Punkte weg.

Das Problem: Der neue Fortuna-Coach befand sich vor genau 40 Tagen in einer ähnlichen Situation - noch als Trainer von Preußen Münster.

Am 15. März gab's mit den Nordrhein-Westfalen in Dresden eine derbe 0:6-Klatsche, Endes Amtszeit bei den Preußen war damit vorbei.

"Ich glaube, grundsätzlich gibt es schon Momente, wo man in sich geht, wo man auch an den Trainerkollegen denkt, wenn man ihn gut kennt oder wenn man vielleicht noch mal eine intensive Beziehung hat", gibt Thomas Stamm (43) mit Blick auf diese Thematik zu.

Für Dynamos Coach ist es "trotzdem Bestandteil dieses Businesses. So schnell wie er in Münster weg war, hat er auch wieder einen Job. Von daher freue ich mich, weil ich ihn sehr schätze und er auch schon gezeigt hat, dass er einen erfolgreichen Fußball spielen lassen kann. Jetzt hat er eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität."