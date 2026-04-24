24.04.2026 18:13 Dynamo in Düsseldorf live: Gute Nachrichten bei der SGD! Dieses Team soll drei Punkte nach Hause bringen

Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf im Liveticker: Die Aufstellungen für das Zweitliga-Duell sind da.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Düsseldorf - Es schien noch zur Winterpause schier unmöglich! Doch heute kann Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) das Tor in Richtung Klassenerhalt ganz weit aufstoßen - und das schon vier Spieltage vor Schluss.

Gewinnt die SGD nämlich bei den angeschlagenen Fortunen, beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz bereits sieben Zähler, bei noch neun zu vergebenen Punkten ein fast schon sicherer Abstand nach unten. Auch auf den Relegationsplatz bleibt der Abstand bei mindestens vier Zählern, je nach den Ergebnissen der Konkurrenz am Wochenende könnte auch dieser auf sieben Punkte anwachsen. Für Düsseldorf hingegen geht es unter Neu-Coach Alexander Ende ums nackte Überleben. Zum ersten Mal seit dem 16. Spieltag steht die Mannschaft wieder unter dem Strich, mit jeder weiteren Niederlage rückt der Absturz in Liga drei immer näher. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

18.11 Uhr: Tim Schreiber wünscht sich drei Punkte zum Geburtstag

Tim Schreiber kehrt an seinem 24. Geburtstag wieder in den Dynamo-Kasten zurück und hat ein klares Ziel. "Drei Punkte würd ich mir auf jeden Fall wünschen", sagte das Dresdner Geburtstagskind, "aber für mich wurde auch schon gesungen. Es ist auf jeden Fall ein toller Tag, zum Geburtstag hier spielen zu dürfen." Trotz des famosen Laufs in der Rückrunde bleibe das Team aber fokussiert: "Ich denke, wir treten trotzdem sehr bescheiden an. Wir kennen unsere Stärken, sollten nichts überstürzen, sondern klar bleiben und ruhig bleiben. Heute versuchen wir alles, um die drei Punkte mit nach Dresden zu nehmen. Es hat uns stark gemacht, dass wir eine Einheit bilden, das müssen wir weiter fortsetzen." Über das Thema Klassenerhalt wollte der 24-Jährige "gar nicht reden. Es kommt nur aufs Spiel heute an, alles andere ist heute egal."

18 Uhr: Herrliches Wetter in Düsseldorf

Rund eine halbe Stunde ist noch bis zum Anpfiff, und über der Merkur Spiel-Arena strahlt der blaue Himmel. Ob es für die Gastgeber am Ende des Abends immer noch Grund zum Strahlen gibt? Dynamo wird das verhindern wollen.

Über der Merkur Spiel-Arena lacht der blaue Himmel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

17.44 Uhr: Alexander Ende wechselt dreimal

Bei Fortuna Düsseldorf wird im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Magdeburg dreimal gewechselt. Der verletzte Sima Suso ist natürlich nicht dabei, genau wie Moritz Heyer, Tim Breithaupt sitzt zunächst auf der Bank. Für das Trio starten der wiedergenesene Christopher Lenz, Sotiris Alexandropoulos und Matthias Zimmermann.

17.37 Uhr: Diese Startelf schickt Thomas Stamm auf den Platz

Die Aufstellungen sind da! Und was sich bereits heute Mittag angedeutet hat, bestätigt sich auf dem Aufstellungsbogen: Tim Schreiber ist rechtzeitig wieder fit geworden und rückt wieder für Daniel Mesenhöler in den Kasten. Auch Thomas Keller, den die Social-Media-Abteilung in ihren Posts geschickt versteckt hat, ist in Düsseldorf wieder mit von der Partie und nimmt seinen Stammplatz in der Innenverteidigung wieder ein, Friedrich Müller nimmt dafür erst einmal auf der Bank Platz. Ansonsten baut Thomas Stamm weiter auf sein Stammpersonal der Rückrunde, sieht keinen Grund, von den Rückkehrern abgesehen etwas zu verändern.

Die Aufstellungen der heutigen Partie. © TAG24

17 Uhr: Das sagen die Trainer vor der Partie

Für Fortuna-Coach Alexander Ende ist es das erste Heimspiel mit seinem neuen Klub. "Die Vorfreude ist groß", sagte der 46-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Ich war früher selbst einige Male im Rheinstadion und habe die Arena auch als Trainer einer gegnerischen Mannschaft erlebt. Es ist eine große Ehre, jetzt bei meinem ersten Heimspiel als Trainer dieses Traditionsvereins an der Seitenlinie zu stehen." Die Niederlage gegen Magdeburg sei abgehakt, man richte den Blick nach vorn - und muss das angesichts der bedrohlichen sportlichen wie personellen Lage auch. Für Dynamo-Trainer Thomas Stamm liegt genau hier die Gefahr für sein Team. "Es ist vollkommen egal, wie viele Spiele Düsseldorf verloren hat oder welche Spieler verletzt fehlen", betonte der Schweizer: "Wir hatten eine ähnliche Situation in Nürnberg und solche Partie können immer gefährlich sein, deswegen unterschätzen wir den Gegner auf keinen Fall."

16.30 Uhr: Hier wird die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden übertragen

Wie üblich in der 2. Bundesliga hat Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte am Duell zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf. Das Spiel wird also nur bei Sky und dessen Streamingdienst WOW gezeigt, die Übertragung beginnt um 18 Uhr. Wer kein Abo bei dem Sender hat, bleibt aber auch in unserem Liveticker über alle Geschehnisse bestens informiert.

Thomas Stamm wird wie üblich bei Sky zu hören und zu sehen sein. © Robert Michael/dpa

16 Uhr: Stadion ist nicht ausverkauft

Vier Endspiele hat Fortuna Düsseldorf jetzt vor der Brust, kann den Klassenerhalt zwar noch aus eigener Kraft schaffen, hat aber eine der schlechtesten Ausgangssituationen aller Teams im Tabellenkeller. Deshalb appellieren die Rheinländer an ihre Fans. An mehreren Stellen in der Stadt hängen Banner mit der Aufschrift "Fortuna braucht uns - Freitag: Alle in Rot-Weiß", auch auf der Vereinshomepage bittet F95 darum, dass alle Fortunen gemeinsam in den Vereinsfarben ins Stadion kommen und sich so als Einheit hinter das Team zu stellen. Ausverkauft ist das neuntgrößte Stadion der Bundesrepublik (52.000 Fans passen bei Fortuna-Heimspielen hinein) allerdings trotz aller Bemühungen nicht, es werden rund 36.000 Fans erwartet. Etwa 3000 von ihnen halten es mit der SGD und sind hoffentlich heute früh genug angereist, um trotz der Staus auf der Autobahn ihre Mannschaft pünktlich anfeuern zu können.

Die Ränge hinter Alexander Ende sollen sich heute Abend in Rot und Weiß füllen. © Christoph Reichwein/dpa

15.30 Uhr: Das ist der Schiedsrichter der heutigen Partie

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Tom Bauer aus Ludwigshafen. Der 29-Jährige pfiff bisher sechs Partien mit Dynamo-Beteiligung - und hinterließ dabei bleibenden Eindruck. So leitete er unter anderem das Skandalspiel der SGD bei Hansa Rostock im Februar 2025, als Böller auf den Rasen flogen und sich die Fanlager auf den Rängen bekriegten. Bauer blieb ruhig und schickte beide Teams in die Kabinen, es kam nicht zum Abbruch. Rostock entschied das Spiel letztlich mit 1:0 für sich, es sollte die einzige Niederlage von Schwarz-Gelb unter dem Unparteiischen bleiben. In dieser Saison war Bauer bisher bei zwei Dynamo-Spielen im Einsatz und verteilte dabei jeweils eine Rote Karte, einmal gegen Arminia Bielefelds Christopher Lannert und einmal gegen Stefan Kutschke im Hinspiel gegen Preußen Münster. Dem Ludwigshafener wird heute von Luca Schlosser (Mainz) und Sebastian Hilsberg (Mainz) assistiert, Vierter Offizieller ist Markus Schüller (Korschenbroich). Als Video-Assistentin ist heute Katrin Rafalski (Gudensberg) im Einsatz.

Tom Bauer holte in dieser Saison bei jedem seiner Spiele mit Dynamo-Beteiligung die Rote Karte aus der Hosentasche. © Bernd Thissen/dpa

15.10 Uhr: Für den Weg nach Düsseldorf braucht es heute Geduld

Nichts geht mehr! So sieht aktuell der Weg nach Düsseldorf auf der A44 aus. Noch 91 km, dafür 2:24 Stunden. Baustelle, Stau, Baustelle, Stau in der Baustelle. Da ist Geduld gefragt. Gut, dass die Mannschaft bereits gestern mit dem Flieger in Richtung Düsseldorf gereist ist.

Der Weg nach Düsseldorf ist heute mit einer Menge Warterei verbunden. © TAG24/Thomas Nahrendorf

14.50 Uhr: Das Hinspiel endete für Dynamo Dresden tragisch

Am 30. November gastierte Fortuna Düsseldorf in Dresden - der 2:1-Sieg der SGD war der erste und einzige Heimsieg, den Dynamo in der Hinrunde feiern konnte, Alexander Rossipal und Ex-Fortune Vincent Vermeij machten die Treffer für die Hausherren. Kurz vor Schluss allerdings passierte etwas, das die Freude über den Erfolg gewaltig trübte: Keeper Lennart Grill blieb unglücklich im Rasen hängen und riss sich die Patellasehne. Seither fällt der Keeper aus, wird in dieser Saison auch nicht mehr zum Einsatz kommen. Als Ersatz verpflichtete die SGD in der Winterpause Elias Bethke aus Cottbus, der seit Mitte März jedoch ebenfalls verletzt nicht zur Verfügung steht, weshalb beim Schreiber-Ausfall vergangene Woche Keeper Nummer vier, Daniel Mesenhöler, seine Zweitliga-Premiere für Dynamo feierte. Die Grill-Verletzung löste damit eine kuriose Vertragssituation bei Dynamo aus: Stand jetzt geht Schwarz-Gelb mit drei Keepern, die alle die Nummer eins für sich beanspruchen wollen, in die nächste Saison, nur der Vertrag von Mesenhöler, der seine Rolle als Ersatzkeeper seit Jahren klaglos akzeptiert, läuft Ende Juni aus.

Lennart Grill verletzte sich wenige Minuten vor dem Abpfiff im Hinspiel gegen Fortuna Düsseldorf schwer. © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Nur Niklas Hauptmann droht die Gelbsperre

Im Saisonendspurt befindet sich Dynamo Dresden in der glücklichen Position, mit Niklas Hauptmann nur einen akut gelbsperrenbedrohten Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Der Kapitän sah bereits Ende Februar in Hannover seine vierte Gelbe, vermied seither aber die fünfte Verwarnung. Anders sieht das bei Fortuna Düsseldorf aus: Zusätzlich zum Personaldebakel droht nämlich auch noch eine Gelbsperrenflut bei den Rheinländern. Anouar El Azzouzi steht aktuell bei neun Gelben Karten, Matthias Zimmermann, Moritz Heyer, Elias Egouli, Cedric Itten, Sima Suso und Christian Rasmussen wurden bisher viermal verwarnt, ihnen allen droht bei der nächsten Karte die Sperre. Bei Suso und Rasmussen kann das allerdings nicht heute passieren, beide fehlen mit einem Muskelfaserriss.

Nur Niklas Hauptmann (l.) muss bei Dynamo Dresden heute aufpassen. © Lutz Hentschel

14.10 Uhr: Fortuna Düsseldorf fehlt fast komplettes Team verletzt

Ganz anders sieht die Ausgangslage bei Fortuna Düsseldorf aus: In der vorherigen drei Saisons noch bis zum Ende um den Aufstieg mitgespielt, kämpfen die Düsseldorfer aktuell gegen den Abstieg in die 3. Liga. Zwei Trainerwechsel konnten bisher noch nicht die Trendwende einleiten, weshalb F95 aktuell drei Endspiele vor der Brust hat. Dabei kommen erschwerte Bedingungen hinzu: Der Fortuna fehlt nämlich fast eine komplette Mannschaft verletzt. Schon länger fehlen Florent Muslija, Kenneth Schmidt, Christian Rasmussen, Jordy de Wijs und Valgeir Lunddal, in dieser Woche meldete Düsseldorf zudem den Ausfall von Satoshi Tanaka und Sima Suso. Zwar konnten Tim Rossmann und Hamza Anhari schon wieder ins Training einsteigen, die Partie gegen die SGD kommt aber noch zu früh. Immerhin Christopher Lenz steht nach seinen Wadenproblemen wieder zur Verfügung und drückt die Verletztenzahl in den einstelligen Bereich.

Alexander Ende hat bei Fortuna Düsseldorf keine leichte Aufgabe angenommen. © Julius Frick/dpa

13.50 Uhr: So ist die Ausgangslage für Dynamo Dresden

Die SGD hat sich in den vergangenen Wochen eine Ausgangslage erarbeitet, die sich so nach der Hinrunde absolut nicht abgezeichnet hatte. 35 Punkte hat Dynamo nach 13 Rückrunden-Partien auf dem Konto, in der gesamten Hinrunde waren es gerade einmal 13. Damit ist auf einmal sogar der vorzeitige Klassenerhalt wieder im Bereich des Möglichen und sogar realistisch - schon heute kann mit einem Dreier gegen die Fortunen (31 Punkte) auf Platz 17 der direkte Abstieg höchstwahrscheinlich vermieden werden. Thomas Stamm will davon aber nichts hören. "Die Winterpause ist ein guter Indikator, um zu sehen, dass jedes Spiel wichtig für uns ist, auch diese eine Partie am Freitag, weil es ein direktes Duell ist, aber am Ende geht es um drei Punkte, die noch gar nichts entscheiden werden", sagte der Coach auf der Pressekonferenz.