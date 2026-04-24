24.04.2026 19:59 Dynamo in Düsseldorf live: Ist das die Vorentscheidung? Fortuna macht das dritte Tor!

Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf im Liveticker: Das Spiel läuft.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Düsseldorf - Es schien noch zur Winterpause schier unmöglich! Doch heute kann Dynamo Dresden bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) das Tor in Richtung Klassenerhalt ganz weit aufstoßen - und das schon vier Spieltage vor Schluss. Zur Pause allerdings liegen die Gäste klar zurück.

Aktueller Spielstand: Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Itten (11. Minute), 2:0 Iyoha (17. Minute), 3:0 Raimund (58. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

70. Minute: Soeben wird die offizielle Zuschauerzahl durchgegeben, 38.618 Fans haben den Weg in die Merkur Spiel-Arena gefunden.

68. Minute: Schreiber bewahrt die SGD vor dem 0:4! El Azzouzi sieht den im Zentrum lauernden Itten, der direkt per Kopfball auf das Tor zielt. Der Dynamo-Keeper reagiert blitzschnell und kann die Kugel ans Aluminium leiten, von wo aus sie aus dem Kasten hinausspringt!

65. Minute: Bobzien verliert den Ball gegen Raimund, beim eingeleiteten Konter kommt Itten aber nicht rechtzeitig an den Ball.

64. Minute: Alexander Ende zieht nach und bringt Jesper Daland für Matthias Zimmermann, der seinen Wechselspieler noch einmal richtig heiß macht.

62. Minute: Der sichtlich angefressene Thomas Stamm reagiert mit einem Doppelwechsel, er nimmt Jason Ceka und Kofi Amoako vom Platz. Für das Duo kommen Jakob Lemmer und Luca Herrmann ins Spiel.

Fortuna Düsseldorf macht das 3:0 gegen Dynamo Dresden

58. Minute: Es hatte sich in den letzten Minuten ein wenig angebahnt, Fortuna Düsseldorf stellt tatsächlich auf 3:0! Itten setzt sich links gegen Pauli durch und spielt mit viel Übersicht zum freistehenden Luca Raimund, der nur noch einschieben muss. Schreiber ist zum dritten Mal an diesem Tag geschlagen!

57. Minute: Düsseldorf ist jetzt wieder besser im Spiel, kommt wieder gut nach vorn. Eine Hereingabe von Raimund kann Wagner aber zur Ecke klären, den Standard pflückt Schreiber dann direkt aus der Luft.

56. Minute: Zimmermann unterbindet einen beginnenden Konter, indem er den Ball von Paulis Fuß grätscht, und feiert sich lautstark selbst für die Klärungsaktion.

54. Minute: Wagner greift Raimund im Zweikampf nach hinten ins Gesicht, der geht zu Boden. Konsequenzen hat das für Wagner aber nicht, sah aber ohnehin nicht nach Absicht aus.

53. Minute: Im Laufduell mit Ceka rutscht Iyoha aus, der Dresdner zieht nach innen, kommt dort aber nicht an Egouli vorbei. Seine anschließende Flanke klärt ein Fortune per Kopf.

51. Minute: Dynamo übernimmt zu Beginn des zweiten Durchgang die Kontrolle, Düsseldorf wirkt gerade nicht mehr ganz so spritzig wie zum Ende der ersten Hälfte.

47. Minute: Bobzien mit der Doppelchance! Der 22-Jährige kommt gefährlich über die linke Seite, seinen ersten Schuss blockt Oberdorf - allerdings wieder vor Bobziens Füße. Im zweiten Versuch bleibt er an Kastenmeier hängen. So kann man mal aus der Pause kommen!

46. Minute: Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine, Düsseldorf hatte seinen ersten Wechsel allerdings schon kurz vor der Pause genutzt.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf läuft

46. Minute: Weiter geht's! Düsseldorf stößt zur zweiten Halbzeit an. Hat Thomas Stamm in der Kabine die richtigen Worte gefunden, um sein Team wieder auf Siegkurs zu bringen?

Halbzeit: Ein Blick zum Parallelspiel offenbart weder für Dynamo noch Düsseldorf etwas Gutes, Eintracht Braunschweig führt nämlich mit 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Damit kann Düsseldorf die Niedersachsen nicht hinter sich lassen, die zudem genau wie die Fortuna auf einen Zähler an die SGD heranrückt.

Halbzeit: Was für ein wilder Schlagabtausch in der ersten Halbzeit! Zum ersten Mal überhaupt in der Rückrunde muss die SGD mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Schon nach 17 Minuten lag das krisengeschüttelte Düsseldorf, das die letzten fünf Spiele allesamt verloren hatte, nach Toren von Itten und Iyoha mit 2:0 in Führung, Itten hatte auch den dritten Treffer auf dem Fuß. Doch Dynamo ist keineswegs chancenlos, hatte selbst gute Möglichkeiten, scheiterte aber meist an der Düsseldorfer Abseitsfalle oder einem bockstarken Kastenmeier. Mit diesem Tempo darf die Partie weitergehen - schafft Schwarz-Gelb den Turnaround?

Dynamo Dresden liegt zur Halbzeit mit 0:2 gegen Fortuna Düsseldorf hinten

Halbzeit: Das bleibt die letzte Szene der ersten Hälfte, Bauer pfeift zur Pause!

45.+2: Vermeij tankt sich durch die Düsseldorfer Hälfte und dringt in den Strafraum ein. Dort findet er aber nicht den richtigen Moment, um abzuschließen, sodass die mitgelaufenen Verteidiger ihm die Kugel abnehmen und klären können.

45.+2: Handspiel von Ceka im Mittelfeld, das gibt Freistoß für F95.

45.+1: Für Lenz ist vorzeitig Schluss, er muss kopfschüttelnd vom Platz. Für den Verteidiger kommt Luca Raimund ins Spiel..

45. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

45. Minute: Ob das für ihn weitergeht? Lenz, der die letzten Wochen wegen Wadenproblemen ausgefallen war, sitzt auf dem Boden und hält sich die Wade. Es kommen Mediziner auf den Platz.

44. Minute: Itten foult Keller an der Seitenlinie und rückt dann den Ball nicht heraus, um eine schnelle Ausführung des Freistoßes zu verhindern. Das gibt ein paar mahnende Worte von Bauer.

41. Minute: Nach längerer Zeit mal wieder die Fortuna, und das hätte beinahe eine Kopie des 1:0 sein können! Kastenmeier schlägt den langen Ball zu Itten, der aber dieses Mal aus spitzerem Winkel und unter Bedrängnis auf Schreiber zugeht. Doch der Dynamo-Keeper kann seinen scharfen Abschluss parieren!

39. Minute: Was für verrückte Szenen jetzt! Immer wieder versucht die SGD es aus allen Winkeln, doch jedes Mal ist ein Düsseldorfer Bein dazwischen. Bei diesem Druck der Gäste ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Anschlusstreffer fällt.

38. Minute: Dynamo will den Elfmeter! Wagner geht nach einem Kontakt mit Itten im Strafraum zu Boden, Bauer lässt zunächst weiterlaufen. Läuft im Hintergrund ein Check? Nein, macht der Schiedsrichter klar.

36. Minute: Den Eckball klärt Düsseldorf genau vor die Füße von Hauptmann, der zurück in den Strafraum auf Sterner spielt. Weil dieser aber im Abseits stand, gehört der Ball der Fortuna.

34. Minute: Was für eine Parade von Florian Kastenmeier! Hauptmann sieht Wagner im Zentrum, der schließt zu zentral auf den Fortuna-Schlussmann ab, der sich trotzdem auszeichnen kann. Die Situation ist noch heiß, Kastenmeier rutscht bei einem weiteren Klärungsversuch weg, doch Iyoha köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Am Ende steht die nächste Ecke für die SGD.

33. Minute: Ben Bobzien! Der Linksaußen marschiert auf Kastenmeier zu und verfehlt das Tor nur haarscharf. Die Situation wäre aber ohnehin Abseits gewesen.

30. Minute: Auf dem Platz wird es zunehmend hitziger, bevor Sterner die Ecke ausführen darf, muss Bauer erst einmal mehrere Streithähne im Fünfmeterraum beruhigen. Der Eckstoß bringt dann nur einen weiteren, aus beiden Standards kann die SGD nicht mehr machen.

29. Minute: Sterner findet mit dem Freistoß den Kopf von Vermeij, der verlängert und dabei Oberdorf auf den Kopf trifft. Von dort springt der Ball fast ins eigene Tor, es gibt Ecke.

28. Minute: Lenz räumt Hauptmann ab, Bauer lässt zunächst kurz den Vorteil laufen, pfeift dann aber Freistoß für die SGD.

27. Minute: Freistoß im Mittelfeld für die SGD nach einem Foul an Ceka, der Ball geht aber erst einmal nach hinten anstatt nach vorne. Die Gäste wirken verunsichert.

25. Minute: Die Fortuna drängt auf den dritten Treffer. Die SGD bekommt einen Angriff nicht so richtig geklärt, der Ball landet in aussichtsreicher Position bei Alexandropoulos. Dieser drischt das Leder aber relativ weit über den Kasten.

22. Minute: Ljubicic gewinnt im Mittelfeld den Ball, sein Pass auf Itten wird aber von Pauli abgefangen. Das sah schon wieder gefährlich aus.

20. Minute: Düsseldorf ist sichtlich beflügelt von den beiden Treffern, presst jetzt seinerseits hoch und setzt Dynamo früh unter Druck. Immer wieder greifen die Hausherren aktuell aber auch aufs Foul zurück.

Fortuna Düsseldorf erhöht auf 2:0

17. Minute: Jetzt auch mal die Ecke für Fortuna Düsseldorf - und die beschert den Hausherren das 2:0! Die Kugel landet bei Emmanuel Iyoha, der es direkt probiert und noch etwas Glück hat, dass Wagner den Ball unhaltbar für Schreiber abfälscht. Dynamo protestiert, weil Hauptmann im Strafraum vorher umgerissen wurde. Überprüft wird das aber nicht.

Fortuna Düsseldorf erhöht auf 2:0. © Anke Waelischmiller/dpa

16. Minute: Es gibt Ecke für Dynamo, die über den Pulk in der Mitte hinweg zu Ceka fliegt. Der Rechtsaußen trifft den Ball aber nicht richtig und haut drüber.

15. Minute: Dynamo antwortet wütend, Vermeij flankt von rechts in Richtung Bobzien. Kastenmeier hat aber die Finger an der Flanke und verhindert so, dass der lauernde Flügelstürmer den Ball direkt abnehmen und aufs Tor bringen kann.

Fortuna Düsseldorf führt gegen Dynamo Dresden

11. Minute: Wie aus dem Nichts die Führung für Fortuna Düsseldorf! Gerade noch war Dynamo tief im Düsseldorfer Strafraum, dort kann Kastenmeier die Kugel aber abfangen. Dann sieht der Keeper Cedric Itten auf Höhe der Mittellinie und schlägt den langen Ball, Itten schüttelt seine beiden Verfolger ab und ist frei durch! Er hebt die Kugel über Schreiber, der machtlos zuschauen muss, wie der Ball zum 1:0 einschlägt.

Cedric Itten (r.) hebt den Ball über Schreiber zum 1:0. © Anke Waelischmiller/dpa

10. Minute: Dynamo läuft hoch an, sorgt schon früh im Spiel für starken Druck auf die Fortuna-Abwehr.

8. Minute: Amoako marschiert auf der linken Seite über das Feld und zieht nach innen, verpasst dann aber den Moment zum Abspielen oder Abschließen, Oberdorf kann ihn zurückdrängen.

5. Minute: Die erste Ecke der Partie gehört Dynamo. Rossipal bringt das Leder zu Bobzien, dann pfeift Bauer die Szene wegen Abseits ab.

4. Minute: Auch die Dynamo-Fans haben jetzt eine Choreografie ausgepackt.

Nach der Fortuna jetzt auch Dynamo mit der Choreografie. © TAG24/Thomas Nahrendorf

3. Minute: Schon jetzt die erste Verletzungsunterbrechung. Itten verpasst Pauli einen schmerzhaften Bodycheck, der Dynamo-Verteidiger bleibt liegen und hält sich die Rippen.

3. Minute: Jetzt kommt die SGD in den Strafraum der Fortuna, doch Vermeij rutscht aus, der Zug aus dem Angriff raus.

1. Minute: Düsseldorf legt direkt los und zeigt, dass es sich für heute etwas vorgenommen hat! Nach gerade einmal 40 Sekunden muss Schreiber nach einem Schuss von Iyoha das erste Mal eingreifen.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Der Ball rollt, das Spiel läuft! Tom Bauer pfeift an, Dynamo hat den Anstoß.

18.23 Uhr: Während in der Merkur Spiel-Arena die Toten Hosen durchs Stadion schallen, bereiten die Heim-Fans eine Choreografie vor. Gleich geht's los!

Die Choreo der Düsseldorfer Fans. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18.15 Uhr: Die Teams machen sich auf dem Rasen warm, noch ist auf den Rängen eine Menge Platz.

Die Mannschaften machen sich warm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

18.11 Uhr: Tim Schreiber wünscht sich drei Punkte zum Geburtstag

Tim Schreiber kehrt an seinem 24. Geburtstag wieder in den Dynamo-Kasten zurück und hat ein klares Ziel. "Drei Punkte würd ich mir auf jeden Fall wünschen", sagte das Dresdner Geburtstagskind, "aber für mich wurde auch schon gesungen. Es ist auf jeden Fall ein toller Tag, zum Geburtstag hier spielen zu dürfen." Trotz des famosen Laufs in der Rückrunde bleibe das Team aber fokussiert: "Ich denke, wir treten trotzdem sehr bescheiden an. Wir kennen unsere Stärken, sollten nichts überstürzen, sondern klar bleiben und ruhig bleiben. Heute versuchen wir alles, um die drei Punkte mit nach Dresden zu nehmen. Es hat uns stark gemacht, dass wir eine Einheit bilden, das müssen wir weiter fortsetzen." Über das Thema Klassenerhalt wollte der 24-Jährige "gar nicht reden. Es kommt nur aufs Spiel heute an, alles andere ist heute egal."

18 Uhr: Herrliches Wetter in Düsseldorf

Rund eine halbe Stunde ist noch bis zum Anpfiff, und über der Merkur Spiel-Arena strahlt der blaue Himmel. Ob es für die Gastgeber am Ende des Abends immer noch Grund zum Strahlen gibt? Dynamo wird das verhindern wollen.

Über der Merkur Spiel-Arena lacht der blaue Himmel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

17.44 Uhr: Alexander Ende wechselt dreimal

Bei Fortuna Düsseldorf wird im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Magdeburg dreimal gewechselt. Der verletzte Sima Suso ist natürlich nicht dabei, genau wie Moritz Heyer, Tim Breithaupt sitzt zunächst auf der Bank. Für das Trio starten der wiedergenesene Christopher Lenz, Sotiris Alexandropoulos und Matthias Zimmermann.

17.37 Uhr: Diese Startelf schickt Thomas Stamm auf den Platz

Die Aufstellungen sind da! Und was sich bereits heute Mittag angedeutet hat, bestätigt sich auf dem Aufstellungsbogen: Tim Schreiber ist rechtzeitig wieder fit geworden und rückt wieder für Daniel Mesenhöler in den Kasten. Auch Thomas Keller, den die Social-Media-Abteilung in ihren Posts geschickt versteckt hat, ist in Düsseldorf wieder mit von der Partie und nimmt seinen Stammplatz in der Innenverteidigung wieder ein, Friedrich Müller nimmt dafür erst einmal auf der Bank Platz. Ansonsten baut Thomas Stamm weiter auf sein Stammpersonal der Rückrunde, sieht keinen Grund, von den Rückkehrern abgesehen etwas zu verändern.

Die Aufstellungen der heutigen Partie. © TAG24

17 Uhr: Das sagen die Trainer vor der Partie

Für Fortuna-Coach Alexander Ende ist es das erste Heimspiel mit seinem neuen Klub. "Die Vorfreude ist groß", sagte der 46-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Ich war früher selbst einige Male im Rheinstadion und habe die Arena auch als Trainer einer gegnerischen Mannschaft erlebt. Es ist eine große Ehre, jetzt bei meinem ersten Heimspiel als Trainer dieses Traditionsvereins an der Seitenlinie zu stehen." Die Niederlage gegen Magdeburg sei abgehakt, man richte den Blick nach vorn - und muss das angesichts der bedrohlichen sportlichen wie personellen Lage auch. Für Dynamo-Trainer Thomas Stamm liegt genau hier die Gefahr für sein Team. "Es ist vollkommen egal, wie viele Spiele Düsseldorf verloren hat oder welche Spieler verletzt fehlen", betonte der Schweizer: "Wir hatten eine ähnliche Situation in Nürnberg und solche Partie können immer gefährlich sein, deswegen unterschätzen wir den Gegner auf keinen Fall."