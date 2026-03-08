Dynamo in Karlsruhe live: Aufstellungen da! So will Stamm den KSC knacken

Dynamo Dresden beim KSC im Liveticker: Die Aufstellungen beider Mannschaften sind da. Thomas Stamm wechselt einmal.

Von Jens Maßlich, Aliena Rein

Karlsruhe - Bei Dynamo Dresden scheint wieder die Sonne! Zwölf Punkte seit Jahresbeginn bedeuten einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, und auch beim Karlsruher SC sollen am Sonntag (13.30 Uhr) nach Möglichkeit keine dunklen Wolken aufziehen.

Denn trotz des starken SGD-Laufs mit nur einer Niederlage aus den letzten sieben Spielen geht es im Tabellenkeller enorm eng zu. Ein Sieg könnte die Dresdner (abhängig vom Parallelspiel zwischen Münster und Berlin) bis auf Platz zwölf schieben - so gut stand Dynamo seit dem dritten Spieltag nicht mehr da. Doch bei einer Niederlage droht das erneute Abrutschen auf den Relegationsrang, sollte Fürth in Hannover gewinnen können. Entsprechend gilt für die SGD: Beim KSC wird auf Sieg gespielt! In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

12.58 Uhr: Dynamo kommt als Erstes zum Aufwärmen auf den Rasen

Noch etwas mehr als eine Stunde. Dynamo kommt - mit einem ordentlichen Pfeifkonzert begrüßt- als Erstes zum Anschwitzen aus den Katakomben. Die Keeper beider Teams waren natürlich schon länger draußen. Tim Schreiber und Robin Himmelmann werden heute vermutlich häufiger im Mittelpunkt stehen.

12.45 Uhr: Die Kurven sind schon voll

Noch ist jede Menge Platz auf der Haupttribüne, doch die aktive Fanszene beider Lager ist schon da. Die Anreise der rund 3500 Gästefans scheint problemlos geklappt zu haben. Weil heute in Baden-Württemberg Landtagswahlen sind, ruft der Stadionsprecher die Fans auf, noch wählen zu gehen, falls sie es noch nicht gemacht haben. Coole Aktion.

12.33 Uhr: Auch Christian Eichner wechselt nur einmal

Ähnlich wie sein Dresdner Gegenüber geht auch Christian Eichner vor, denn auch er hat wenig Grund, freiwillig zu wechseln. So rückt nur Robin Himmelmann für den gesperrten Hans Christian Bernat in den Kasten und feiert damit nach rund eineinhalb Jahren sein Debüt für den KSC.

12.26 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Die Aufstellungen der Teams sind da! Wie erwartet wechselt Thomas Stamm im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Darmstadt 98 nur ein einziges Mal, und das auch nur gezwungenermaßen: Für den gesperrten Jakob Lemmer rückt Jason Ceka wieder in die Startelf. Den frei gewordenen Platz auf der Bank nimmt Tony Menzel ein.

12 Uhr: Christian Eichner zeigt sich selbstbewusst

Mit zuletzt zwei Siegen in Folge gegen Holstein Kiel und den 1. FC Magdeburg tritt der KSC mit breiter Brust zum Heimspiel an. "Die Jungs haben ordentlich Selbstvertrauen", sagte Chefcoach Christian Eichner vor der Partie: "Die beiden Ergebnisse haben uns gutgetan, um in der Rückrunde anzukommen." Trotzdem geht er mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner an das Spiel heran. "Ich erwarte eine der besten Mannschaften der Rückrunde", sagte der dienstälteste Trainer der 2. Bundesliga: "Sie spielen einen guten Ball und haben einen Trainer, der Wert darauf legt." Man müsse sich am Sonntag aufs Neue beweisen.

11.40 Uhr: Bestes Fußballwetter in Karlsruhe

Rund zwei Stunden bis zum Anpfiff! Und über dem BBBank Wildpark in Karlsruhe strahlt der Himmel tiefblau. Aktuell hat es 13 Grad, bis zu 16 sollen es werden. Die Vorbereitungen laufen, der Rasen macht eine guten Eindruck, denn die Sonne hat in den vergangenen Tagen gute Arbeit geleistet. Noch sind die Ränge im Badener Stadion leer, doch heute Nachmittag werden die Teams hier aus mehr als 30.000 Kehlen angefeuert werden, von denen es rund 3500 mit Dynamo halten. Komplett ausverkauft ist das Stadion nicht, es gibt noch Restkarten an der Tageskasse.

11.30 Uhr: Hier wird das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden übertragen

Wie in der 2. Bundesliga üblich hat Sky die Exklusivrechte an dem Spiel zwischen dem KSC und Dynamo Dresden. Um 13 Uhr startet die Übertragung bei dem Pay-TV-Sender und dessen Streamingdienst WOW. Wer kein Abo bei Sky besitzt, bleibt aber auch in unserem Liveticker am Ball.

11 Uhr: Thomas Stamm lobt Variabilität des Gegners

Zuletzt konnte der KSC zwei Spiele in Folge gewinnen, was nicht zuletzt an einer Systemumstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette lag. "Sie haben zuletzt mit einer Systematik zwei Siege geholt, wie wir sie auch im Hinspiel erlebt haben. Ob sie es jetzt genauso erneut gegen uns machen werden, bleibt abzuwarten, denn sie sind da sehr variabel", schätzte Dynamo-Coach Thomas Stamm den Gegner ein: "Ihre Stärke liegt vor allen in den Umschaltsituationen, wo sie schnell die Tiefe suchen. Darauf müssen wir im eigenen Ballbesitz ein Augenmerk legen, was Präsenz und Konterabsicherung in der letzten Linie betrifft." Trotzdem ist der 43-Jährige überzeugt davon, dass sein Team in Karlsruhe punkten kann: "Ich glaube dennoch, dass wir nach den letzten Wochen mit breitem Selbstvertrauen nach Karlsruhe fahren können und die Überzeugung besitzen, dort etwas mitzunehmen."

10.30 Uhr: Heute leitet FIFA-Schiedsrichter Florian Badstübner das Spiel

Nach dem Wirbel um Schiedsrichter Lars Erbst beim vergangenen SGD-Spiel gegen Darmstadt 98 fährt der DFB heute schwere Geschütze auf: Mit Florian Badstübner leitet sogar ein FIFA-Schiedsrichter die Partie. Der 35-Jährige aus Windsbach leitet sonst eher Bundesliga-Spiele oder kommt im internationalen Geschäft wie der Conference League oder Europa-League-Qualifikation zum Einsatz, doch für das Duell zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden kehrt er zum erst zweiten Mal in dieser Saison in die 2. Bundesliga zurück. Ein gutes Omen kann man für die SGD daraus aber nicht unbedingt ableiten: Zwar gewannen die Dresdner fünf von acht Spielen unter Badstübners Leitung, doch beim KSC sieht die Bilanz ähnlich gut aus. Vier von sieben Spielen wurden gewonnen, nur eins ging verloren. Assistiert wird Badstübner von Markus Schüller und Oliver Lossius, vierter Offizieller ist Michael Bacher. Für den Video-Check zuständig ist heute Patrick Hanslbauer.

10.10 Uhr: Christoph Daferners Rolle bei Dynamo Dresden hat sich geändert

