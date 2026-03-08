Dynamo in Karlsruhe live: DFB fährt schwere Geschütze auf! Er leitet heute das Spiel

Dynamo Dresden beim KSC im Liveticker: Nach dem Wirbel um den Schiedsrichter im letzten SGD-Spiel wird die Partie heute ein FIFA-Schiedsrichter leiten.

Von Jens Maßlich, Aliena Rein

Karlsruhe - Bei Dynamo Dresden scheint wieder die Sonne! Zwölf Punkte seit Jahresbeginn bedeuten einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt, und auch beim Karlsruher SC sollen am Sonntag (13.30 Uhr) nach Möglichkeit keine dunklen Wolken aufziehen.

Denn trotz des starken SGD-Laufs mit nur einer Niederlage aus den letzten sieben Spielen geht es im Tabellenkeller enorm eng zu. Ein Sieg könnte die Dresdner (abhängig vom Parallelspiel zwischen Münster und Berlin) bis auf Platz zwölf schieben - so gut stand Dynamo seit dem dritten Spieltag nicht mehr da. Doch bei einer Niederlage droht das erneute Abrutschen auf den Relegationsrang, sollte Fürth in Hannover gewinnen können. Entsprechend gilt für die SGD: Beim KSC wird auf Sieg gespielt! In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

11 Uhr: Thomas Stamm lobt Variabilität des Gegners

Zuletzt konnte der KSC zwei Spiele in Folge gewinnen, was nicht zuletzt an einer Systemumstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette lag. "Sie haben zuletzt mit einer Systematik zwei Siege geholt, wie wir sie auch im Hinspiel erlebt haben. Ob sie es jetzt genauso erneut gegen uns machen werden, bleibt abzuwarten, denn sie sind da sehr variabel", schätzte Dynamo-Coach Thomas Stamm den Gegner ein: "Ihre Stärke liegt vor allen in den Umschaltsituationen, wo sie schnell die Tiefe suchen. Darauf müssen wir im eigenen Ballbesitz ein Augenmerk legen, was Präsenz und Konterabsicherung in der letzten Linie betrifft." Trotzdem ist der 43-Jährige überzeugt davon, dass sein Team in Karlsruhe punkten kann: "Ich glaube dennoch, dass wir nach den letzten Wochen mit breitem Selbstvertrauen nach Karlsruhe fahren können und die Überzeugung besitzen, dort etwas mitzunehmen."

Thomas Stamm blickt zuversichtlich auf das Duell mit dem KSC. © Lutz Hentschel

10.30 Uhr: Heute leitet FIFA-Schiedsrichter Florian Badstübner das Spiel

Nach dem Wirbel um Schiedsrichter Lars Erbst beim vergangenen SGD-Spiel gegen Darmstadt 98 fährt der DFB heute schwere Geschütze auf: Mit Florian Badstübner leitet sogar ein FIFA-Schiedsrichter die Partie. Der 35-Jährige aus Windsbach leitet sonst eher Bundesliga-Spiele oder kommt im internationalen Geschäft wie der Conference League oder Europa-League-Qualifikation zum Einsatz, doch für das Duell zwischen dem Karlsruher SC und Dynamo Dresden kehrt er zum erst zweiten Mal in dieser Saison in die 2. Bundesliga zurück. Ein gutes Omen kann man für die SGD daraus aber nicht unbedingt ableiten: Zwar gewannen die Dresdner fünf von acht Spielen unter Badstübners Leitung, doch beim KSC sieht die Bilanz ähnlich gut aus. Vier von sieben Spielen wurden gewonnen, nur eins ging verloren. Assistiert wird Badstübner von Markus Schüller und Oliver Lossius, vierter Offizieller ist Michael Bacher. Für den Video-Check zuständig ist heute Patrick Hanslbauer.

Florian Badstübner pfiff Dynamo Dresden zuletzt beim Erstrunden-Aus im DFB-Pokal gegen Mainz 05. © David Inderlied/dpa

10.10 Uhr: Christoph Daferners Rolle bei Dynamo Dresden hat sich geändert

Damals noch in der Startelf, jetzt zumeist von der Bank: Beim Torschützen zum 2:2 im Hinspiel, Christoph Daferner, hat sich die Rolle innerhalb des Teams geändert. Wie er den Konkurrenzkampf annimmt, lest Ihr hier: "Dynamos Daferner jetzt Edeljoker statt Starter! 'Wichtig, uns gegenseitig zu pushen'"

9.50 Uhr: So irre war das Hinspiel zwischen Dynamo Dresden und dem KSC

Es war das torreichste Spiel mit Dynamo-Beteiligung in dieser Saison: In der Hinrunde trennten sich SGD und KSC mit 3:3. Dabei hatte die Partie alles zu bieten: Schon vor dem Spiel hatten sich die SGD-Fans mit einer gigantischen Choreo selbst übertroffen, auf dem Rasen fielen die Tore dann gefühlt im Minutentakt. Die frühe Dresdner Führung in der 8. Minute konterte der KSC sofort, danach drehten die Hausherren zweimal einen Rückstand, Jakob Lemmer traf in der Nachspielzeit zum 3:3. Doch die Freude über den Last-Minute-Punkt wurde durch die schwere Verletzung von Sascha Risch getrübt, der sich eine Schultereckgelenksprengung zuzog und erst vor zwei Wochen in Hannover sein Comeback feierte.

Vor dem Hinspiel packten die SGD-Fans eine riesige Choreografie aus. © privat

Erst in der Nachspielzeit glich Jakob Lemmer (h.l.) zum 3:3 aus. © Robert Michael/dpa

9.30 Uhr: Im direkten Duell hat der KSC die Nase vorn

Das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem KSC findet heute zum 25. Mal statt. Dabei haben die Hausherren leicht die Nase vorn: Insgesamt zehn der Partien endeten mit einem Sieg der Karlsruher. Sieben Spiele konnte die SGD für sich entscheiden, genauso viele Partien endeten unentschieden. Weniger ausgeglichen sieht es allerdings bei Heimspielen der Baden aus: Von elf Auswärtspartien in Karlsruhe gewann Dynamo nur ein einziges, zwei weitere Mal gab es ein Remis. Zeit für die SGD, die Statistik aufzupolieren?

Bei Spielen im eigenen Stadion darf der KSC gegen Dynamo Dresden meist jubeln. © Uli Deck/dpa

9.10 Uhr: Gleich sechs Spielern droht die Gelbsperre

Sowohl Bernat als auch Lemmer können am nächsten Spieltag wieder dabei sein, gleich sechs (!) Spielern heute droht allerdings gegen Münster (Dynamo) bzw. Kaiserslautern (KSC) die Gelbsperre. Bei der SGD geht ausgerechnet der fürs Dresdner Spiel so wichtige Niklas Hauptmann mit vier Verwarnungen vorbelastet in die Partie, auch Robert Wagner und Stefan Kutschke stehen bei vier Gelben Karten. Bei Karlsruhe wurden David Herold und Meiko Wäschenbach schon viermal verwarnt, auch Rückkehrer Nikolai Rapp könnte sich prompt seine fünfte Gelbe abholen.

Niklas Hauptmann droht, das wichtige Abstiegsduell gegen Preußen Münster gelbgesperrt zu verpassen. © Lutz Hentschel

8.50 Uhr: So sieht die Personallage heute aus

Neben Keeper Bernat muss KSC-Coach Christian Eichner auf zwei Spieler verzichten: Innenverteidiger Marcel Beifus leidet an einem Knorpelschaden, auch Eigengewächs Eymen Laghrissi fällt aus. Dafür kehren Lilian Egloff (muskuläre Probleme) und Nicolai Rapp (Sprunggelenksverletzung) wieder in den Kader zurück. Bei seinem Gegenüber Thomas Stamm sieht es ähnlich aus: Auch bei den Dresdnern fehlt mit Jakob Lemmer ein Spieler gesperrt, der Flügelstürmer holte sich gegen Darmstadt Gelb-Rot ab und muss heute zu Hause bleiben. Darüber hinaus fehlt aber nur der langzeitverletzte Lennart Grill.

Jakob Lemmer (2.v.r.) sah gegen Darmstadt 98 wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot und muss heute zu Hause bleiben. © Robert Michael/dpa

8.30 Uhr: Irre Sperre beim Karlsruher SC

Unrühmliche Premiere beim KSC! Am vergangenen Sonntag spielte Keeper Hans Christian Bernat gegen den 1. FC Magdeburg auf Zeit und sah dafür die Gelbe Karte. Es war allerdings bereits seine fünfte in dieser Saison - damit fehlt der Däne als erster Torhüter der zweiten Liga überhaupt heute mit einer Gelbsperre! Durch die Sperre von Bernat wird Robin Himmelmann nach mehr als 20 Monaten auf der Bank sein Debüt für die Karlsruher geben. Ein Vorteil für Dynamo, dass der Ersatzkeeper über keine Spielpraxis verfügt? Nicht unbedingt! Denn mit über 200 Profispielen kann der 37-jährige Himmelmann auf einen riesigen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Hans Christian Bernat muss als erster Zweitliga-Keeper überhaupt wegen einer Gelbsperre pausieren. © Daniel Löb/dpa

8.15 Uhr: Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim Karlsruher SC! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.