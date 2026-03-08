Zwei Elfmeter kosten Dynamo den Sieg: Das sagt Stamm zu den Pfiffen

Karlsruhe - Wild ging es zu im Wildpark vor 33.180 Fans! Was wären das für Big Points in Sachen Abstiegskampf gewesen, wären da nicht Schiedsrichter Florian Badstübner (35) und der Videoschiedsrichter involviert gewesen? Beim 3:3 (3:1) musste Dynamo Dresden gleich zwei Gegentore nach Elfmeter hinnehmen - alles richtig, sagte Thomas Stamm (43).

Marvin Wanitzek (32) glich zum 1:1 aus, Tim Schreiber (23) hatte sich für die falsche Seite entschieden. © Marc Schüler/dpa

"Beide berechtigt", befand Dynamos Coach kurz und knapp, um danach zu begründen, warum: "Weil die Regelauslegung bei Handspiel so ist, wie sie ist, da es nicht direkt zu einem Torerfolg führt. Dann musst du den Ersten geben."

Roko Simic hatte sich nach einem Eckball in der 21. Minute selbst an die Hand geköpft, im Anschluss brachte Tim Schreiber Karlsruhes Christoph Kobald zu Fall, weil er eine Sekunde zu leicht zögerte. Nicht strafwürdig, fand Dresdens Keeper.

"Ich gehe hin, gehe aber eben halt nicht zum Ball, sondern in eine Blockposition. Er spitzelt den Ball weg und sucht einen Kontakt. Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen", erklärte Schreiber.

"Einen Kontakt hatte ich, das kann ich ihm jetzt nicht vorwerfen. Aber als Torwart gehst du in eine Blocksituation und denkst dir halt nicht, du haust jetzt den Spieler um. Wenn der Ball irgendwo zur Ecke geht, und dann suchen die eben nur einen Kontakt. Kann man nichts machen."

Marvin Wanitzek (23. Minute) verwandelte den fälligen Strafstoß, der nach VAR-Überprüfung Bestand hatte, weil das Handspiel nur abgepfiffen worden wäre, hätte Simic selbst ins Tor getroffen. Merkwürdige Regel, ist doch der Vorteil so oder so da.