Dynamo in Paderborn live: Aufstellung da! Ganz bitterer Ausfall bei der SGD

Dynamo Dresden beim SC Paderborn im Liveticker: Die Aufstellungen sind da! Mit dieser Elf will Thomas Stamm das nächste Top-Team ärgern.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Paderborn - Dynamo Dresden ist das Team der Stunde! Am Samstagmittag (13 Uhr) in Paderborn will die Mannschaft von Thomas Stamm ihre Serie fortsetzen und auch gegen das nächste Top-Team der Liga punkten.

Mit nur einer einzigen Niederlage seit Jahresbeginn hat sich die SGD zwar noch nicht aus der Gefahrenzone gebracht, aber die Rote Laterne längst abgegeben und auf dem Weg ins Tabellenmittelfeld einige Favoriten auf den Aufstieg geärgert. Der SC Paderborn hat aber natürlich andere Pläne: Durch zuletzt zwei Unentschieden rutschten die Ostwestfalen aus den Aufstiegsrängen heraus und können sich im engen Rennen um die Tabellenspitze keine weiteren Patzer erlauben. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

12.10 Uhr: Ein Wechsel auch beim SC Paderborn

Auch beim SC Paderborn wird einmal getauscht: Filip Bilbija sitzt heute auf der Bank, für Flügelspieler startet Nick Bätzner. Ansonsten setzt auch Ralf Kettemann auf die Spieler, die zuletzt gegen Arminia Bielefeld Unentschieden spielten.

12.06 Uhr: Bitterer Ausfall bei Dynamo Dresden

Die Aufstellungen sind da! Und für Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm gäbe es nach der 6:0-Gala gegen Münster in der Vorwoche eigentlich wenig Grund, etwas an seinem Personal zu ändern - wäre da nicht ein kurzfristiger Ausfall dazwischen gekommen. Doch Abwehrchef Thomas Keller fällt erkrankt aus, eine ganz bittere Pille für die SGD. Der Innenverteidiger wird von Friedrich Müller vertreten. Sascha Risch rückt daraufhin wieder in den Kader.

Die Aufstellungen für die heutige Partie. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.35 Uhr: Dynamo Dresden ist am Stadion angekommen

Rund 90 Minuten vor Anpfiff sind die Gäste am Stadion der Paderborner angekommen. Jetzt heißt es aufwärmen, bevor es um 13 Uhr um Punkte geht.

Der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden kommt rund eineinhalb Stunden vor Anpfiff am Stadion an. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Sören Gonther (r.) steigt als einer der Ersten aus und freut sich sichtlich über seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Auch Sky mit Experte Torsten Mattuschka (r.) ist schon vor Ort. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.20 Uhr: Perfekte Bedingungen in Paderborn

In Paderborn herrschen heute perfekte Bedingungen für den Zweitliga-Samstag. Bei rund zwölf Grad ist es trocken, die Sonne kommt immer wieder hervor. Auch der Rasen in in perfektem Zustand.

Der Rasen in der Home Deluxe Arena in Paderborn ist geradezu ein Teppich, perfekte Bedingungen für das Spiel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11 Uhr: Hier wird die Partie heute übertragen

Wie üblich in der 2. Bundesliga hat Sky die Exklusiv-Rechte an der Partie. Der Pay-TV-Sender und sein Streamingdienst WOW zeigen das Spiel zwischen dem SC Paderborn ab 12.30 Uhr. Bei uns im Liveticker verpasst Ihr aber ebenfalls kein Highlight der Zweitliga-Begegnung.

Die Partie gibt es nur bei Sky und WOW zu sehen. © Robert Michael/dpa

10.45 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm in Paderborn

In Paderborn herrscht etwas mehr als 2 Stunden vor Anpfiff noch Ruhe. Das wird sich später ändern, seit heute Morgen ist das Stadion nämlich ausverkauft, alle 15.000 Tickets vergriffen. 1513 Fans reisen aus Dresden an und halten es mit Dynamo.

Vor der Home Deluxe Arena ist es noch ruhig, später werden sich hier rund 15.000 Fans drängen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

10.30 Uhr: Das ist die Bilanz zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn

Blicken wir auf die Bilanz zwischen beiden Mannschaften, fällt diese sehr ausgeglichen aus. Von bisher 20 Duellen in 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und DFB-Pokal konnte die SGD acht für sich entscheiden, der SCP sieben. Fünf Begegnungen endeten unentschieden. Kann Paderborn heute gleichziehen oder wird Dynamo den kleinen Vorteil weiter ausbauen?

Die einzige Begegnung im DFB-Pokal zwischen beiden Teams konnte Dynamo Dresden am 6. August 2021 für sich entscheiden. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Kurioser Zufall beim heutigen Schiedsrichter

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Konrad Oldhafer. Der 31-Jährige aus Hamburg hat bisher weder Dynamo Dresden noch den SC Paderborn sonderlich häufig gepfiffen: zweimal übernahm er in den vergangenen Jahren Drittliga-Spiele der SGD, den SCP pfiff er in dieser Saison zum bisher ersten und einzigen Mal. Dabei fällt eine kuriose Statistik auf: Bei den Erfolgen von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt am 2. September 2023 und am 30. März 2025 gegen Wehen Wiesbaden sowie des SC Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern am 27. September 2025 siegte jeweils die Heimmannschaft mit 2:0. Ein schlechtes Omen für die SGD, die heute auswärts in Paderborn antritt? Assistiert wird ihm von Jan Seidel und Ben Henry Uhrig, die Position des Vierten Offiziellen übernimmt Julius Martenstein. Video-Assistent ist heute Benjamin Cortus.

Konrad Oldhafer (r.) leitete erst zwei Spiele der SGD. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: Ralf Kettemann will Dynamo Dresdens Serie reißen lassen

Der Dresdner Aufschwung ist natürlich auch in Paderborn nicht unbemerkt geblieben, für Coach Ralf Kettemann kommt das aber gar nicht so überraschend. "Dresden hat auch in der Hinrunde schon gute Spiele gemacht, für die sie sich nicht belohnt haben. Auch das Hinspiel muss nicht 2:1 für uns ausgehen", sagte der 39-Jährige: "Dann muss man natürlich sagen, dass sie personell noch einmal Gas gegeben haben und es hat wohl gut funktioniert, weil viele dieser Neuzugänge Starter sind, viel gespielt haben und auch Tore schießen." Dass Dynamo in der Rückrunde einige Top-Teams geärgert und auswärts noch nicht verloren hat, will er aber nicht überbewerten: "Paderborn ist ein guter Ort dafür", schmunzelte der Trainer.

9.20 Uhr: Im Vergleich zum Hinspiel ist alles anders

Selten waren die Vorzeichen vor zwei Begegnungen innerhalb einer Saison so unterschiedlich! Als der SC Paderborn am 25. Oktober nach Dresden reiste, hatten die Ostwestfalen eine Serie von fünf Siegen in Folge im Gepäck, waren auf dem Weg an die Tabellenspitze. Dynamo hingegen hatte seit sechs Spielen nicht gewonnen und trudelte in Richtung Tabellenkeller. Entsprechend entschied der SCP die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:1 für sich, die 1:0-Führung per Elfmeter durch Christoph Daferner reichte nicht. Doch seither hat sich bei der SGD beinahe alles geändert. Im Winter wurden zahlreiche Neuzugänge geholt, die sofort einschlugen, von der Startelf im Hinspiel dürften heute mit Niklas Hauptmann und Alexander Rossipal nur zwei Profis beginnen, andere wie Lars Bünning oder Claudio Kammerknecht voraussichtlich nicht einmal im Kader stehen. Und mit der neuen Formation läuft es auf einmal: Jetzt ist Dynamo das Team, das in der Halbserie bisher erst eine Niederlage kassierte, während der SC Paderborn zuletzt gegen zwei Kellerkinder nur Unentschieden spielte. Helfen die unterschiedlichen Vorzeichen heute also der SGD? Zumindest, was das Auftreten angeht, verriet Thomas Stamm: Sein Team gehe mit "Selbstvertrauen und Selbstverständnis" in die Partie.

Christoph Daferner (r.) erzielte im Hinspiel per Elfmeter das 1:0 für Dynamo. Einen Startelf-Platz dürfte ihm das heute aber nicht einbringen. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Blick auf die Tabelle erdet Thomas Stamm

Trotz des aktuellen Laufs warnt Thomas Stamm davor, jetzt zu euphorisch an die restlichen Saisonspiele heranzugehen: Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die SGD weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Was der Dynamo-Coach zum Thema Übermut und Spannungsabfall zu sagen hat, lest Ihr hier: "Herrscht jetzt Übermut bei Dynamo? Stamm tritt auf die Euphorie-Bremse"