"Einfach extrem geil": Warum Dresden für Dynamos Herrmann so besonders ist

Dresden - Tapetenwechsel für Luca Herrmann (27) & Co.! Jede zweite Woche vor über 30.000 Fußball-Fans im Rudolf-Harbig-Stadion, auswärts sogar noch einige mehr. Am Samstag aber geht's ins beschauliche Paderborn und die 15.000-Mann-Arena, die Dynamos Mittelfeldspieler aus jüngerer Vergangenheit noch sehr gut kennt.

Schätzt die Atmosphäre im Wohnzimmer der Schwarz-Gelben: Dynamo-Akteur Luca Herrmann (27). © Lutz Hentschel

"Es ist eine ganz andere Erfahrung. Du hast das Gefühl, dass alles ein Ticken kleiner ist oder ein Ticken weniger Aufmerksamkeit erregt. Es ist auch ein anderes Auftreten, wenn du in die Stadt gehst. Dass du einfach merkst, der Fußball wird da nicht so großgeschrieben wie hier. Und das ist, was dem Verein über die Jahre viel Ruhe gegeben hat, damit sie sich so entwickeln können", erklärt Herrmann.

Zu einem Spitzenklub in der 2. Bundesliga, der Jahr für Jahr an der Rückkehr ins Oberhaus arbeitet. Auch in dieser Saison klopft das Team von Ralf Kettemann (39) als Tabellenvierter wieder oben an.

"Und trotzdem glaube ich, dass es über die letzten paar Jahre, und das hat man letztes Jahr auch ein bisschen gemerkt, dass da eine gewisse Euphorie auch entstanden ist und die Fans mehr Gas geben. Es ist trotzdem eine coole Adresse dort", beschreibt Paderborn-Kenner Herrmann, der vor der vergangenen Saison von Dresden zum SCP gewechselt war, um vor dieser Saison wieder zurückzukehren.

Der 27-Jährige meint: "Auf der anderen Seite ist es aber auch immer eine Chance, wenn man die Dinge gut macht, dass es dann noch mal mehr Power entfachen kann, so wie es hier ist. Beide Seiten haben ihre Vorteile. Trotzdem ist es so, dass du als Fußballer natürlich auch immer so den Traum hast, in einem großen Stadion zu spielen und dann einfach die Dinge so zu erleben. Und das ist halt hier schon einfach extrem geil."