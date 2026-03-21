Dynamo in Paderborn live: Kurioser Zufall beim heutigen Schiedsrichter - schlechtes Omen für die SGD?

Dynamo Dresden beim SC Paderborn im Liveticker: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Konrad Oldhafer aus Hamburg.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Paderborn - Dynamo Dresden ist das Team der Stunde! Am Samstagmittag (13 Uhr) in Paderborn will die Mannschaft von Thomas Stamm ihre Serie fortsetzen und auch gegen das nächste Top-Team der Liga punkten.

Mit nur einer einzigen Niederlage seit Jahresbeginn hat sich die SGD zwar noch nicht aus der Gefahrenzone gebracht, aber die Rote Laterne längst abgegeben und auf dem Weg ins Tabellenmittelfeld einige Favoriten auf den Aufstieg geärgert. Der SC Paderborn hat aber natürlich andere Pläne: Durch zuletzt zwei Unentschieden rutschten die Ostwestfalen aus den Aufstiegsrängen heraus und können sich im engen Rennen um die Tabellenspitze keine weiteren Patzer erlauben. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

10.30 Uhr: Das ist die Bilanz zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn

Blicken wir auf die Bilanz zwischen beiden Mannschaften, fällt diese sehr ausgeglichen aus. Von bisher 20 Duellen in 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und DFB-Pokal konnte die SGD acht für sich entscheiden, der SCP sieben. Fünf Begegnungen endeten unentschieden. Kann Paderborn heute gleichziehen oder wird Dynamo den kleinen Vorteil weiter ausbauen?

Die einzige Begegnung im DFB-Pokal zwischen beiden Teams konnte Dynamo Dresden am 6. August 2021 für sich entscheiden. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Kurioser Zufall beim heutigen Schiedsrichter

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Konrad Oldhafer. Der 31-Jährige aus Hamburg hat bisher weder Dynamo Dresden noch den SC Paderborn sonderlich häufig gepfiffen: zweimal übernahm er in den vergangenen Jahren Drittliga-Spiele der SGD, den SCP pfiff er in dieser Saison zum bisher ersten und einzigen Mal. Dabei fällt eine kuriose Statistik auf: Bei den Erfolgen von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt am 2. September 2023 und am 30. März 2025 gegen Wehen Wiesbaden sowie des SC Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern am 27. September 2025 siegte jeweils die Heimmannschaft mit 2:0. Ein schlechtes Omen für die SGD, die heute auswärts in Paderborn antritt? Assistiert wird ihm von Jan Seidel und Ben Henry Uhrig, die Position des Vierten Offiziellen übernimmt Julius Martenstein. Video-Assistent ist heute Benjamin Cortus.

Konrad Oldhafer (r.) leitete erst zwei Spiele der SGD. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: Ralf Kettemann will Dynamo Dresdens Serie reißen lassen

Der Dresdner Aufschwung ist natürlich auch in Paderborn nicht unbemerkt geblieben, für Coach Ralf Kettemann kommt das aber gar nicht so überraschend. "Dresden hat auch in der Hinrunde schon gute Spiele gemacht, für die sie sich nicht belohnt haben. Auch das Hinspiel muss nicht 2:1 für uns ausgehen", sagte der 39-Jährige: "Dann muss man natürlich sagen, dass sie personell noch einmal Gas gegeben haben und es hat wohl gut funktioniert, weil viele dieser Neuzugänge Starter sind, viel gespielt haben und auch Tore schießen." Dass Dynamo in der Rückrunde einige Top-Teams geärgert und auswärts noch nicht verloren hat, will er aber nicht überbewerten: "Paderborn ist ein guter Ort dafür", schmunzelte der Trainer.

9.20 Uhr: Im Vergleich zum Hinspiel ist alles anders

Selten waren die Vorzeichen vor zwei Begegnungen innerhalb einer Saison so unterschiedlich! Als der SC Paderborn am 25. Oktober nach Dresden reiste, hatten die Ostwestfalen eine Serie von fünf Siegen in Folge im Gepäck, waren auf dem Weg an die Tabellenspitze. Dynamo hingegen hatte seit sechs Spielen nicht gewonnen und trudelte in Richtung Tabellenkeller. Entsprechend entschied der SCP die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:1 für sich, die 1:0-Führung per Elfmeter durch Christoph Daferner reichte nicht. Doch seither hat sich bei der SGD beinahe alles geändert. Im Winter wurden zahlreiche Neuzugänge geholt, die sofort einschlugen, von der Startelf im Hinspiel dürften heute mit Niklas Hauptmann und Alexander Rossipal nur zwei Profis beginnen, andere wie Lars Bünning oder Claudio Kammerknecht voraussichtlich nicht einmal im Kader stehen. Und mit der neuen Formation läuft es auf einmal: Jetzt ist Dynamo das Team, das in der Halbserie bisher erst eine Niederlage kassierte, während der SC Paderborn zuletzt gegen zwei Kellerkinder nur Unentschieden spielte. Helfen die unterschiedlichen Vorzeichen heute also der SGD? Zumindest, was das Auftreten angeht, verriet Thomas Stamm: Sein Team gehe mit "Selbstvertrauen und Selbstverständnis" in die Partie.

Christoph Daferner (r.) erzielte im Hinspiel per Elfmeter das 1:0 für Dynamo. Einen Startelf-Platz dürfte ihm das heute aber nicht einbringen. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Blick auf die Tabelle erdet Thomas Stamm

Trotz des aktuellen Laufs warnt Thomas Stamm davor, jetzt zu euphorisch an die restlichen Saisonspiele heranzugehen: Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die SGD weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Was der Dynamo-Coach zum Thema Übermut und Spannungsabfall zu sagen hat, lest Ihr hier: "Herrscht jetzt Übermut bei Dynamo? Stamm tritt auf die Euphorie-Bremse"

8.40 Uhr: Drei Spieler fehlen der SGD verletzt

Lange füllte nur Lennart Grill das Lazarett der SGD, inzwischen hat der Keeper Zuwachs bekommen: Torwart-Kollege Elias Bethke laboriert nach wie vor an einer Bauchmuskelverletzung und wird deshalb heute nicht mit nach Paderborn fahren. Auch Vinko Sapina fehlt der SGD mit Rückenproblemen. Auch beim SCP fallen voraussichtlich drei Spieler verletzt aus: Marcel Hoffmeier, Anton Bäuerle und Lucas Copado werden nicht im Kader stehen.

Elias Bethke kam seit seinem Wechsel zu Dynamo Dresden noch nicht zum Zug, jetzt fehlt er verletzt. © Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Das ist die sportliche Ausgangslage bei beiden Mannschaften

Nicht grundlos geht Dynamo Dresden aktuell mit Selbstvertrauen in die Spiele auch gegen die "großen" Gegner: 2026 hat das Team von Thomas Stamm nur gegen die SV Elversberg verloren, ansonsten vier Siege und vier Unentschieden geholt (darunter das furiose 6:0 gegen Preußen Münster vor einer Woche) und steht damit auf Platz zwei der Rückrundentabelle. Mit Paderborn wartet nun die fünfte Top-Fünf-Mannschaft auf die SGD, und diese tut sich aktuell schwer mit Mannschaften aus dem Tabellenkeller: Gegen Braunschweig und Bielefeld gab es in den vergangenen beiden Wochen nur Unentschieden, woraufhin die Ostwestfalen aus den Aufstiegsrängen rutschten. Da sich Schalke und Darmstadt am Samstagabend die Punkte allerdings gegenseitig klauen, geht es für den SCP bei einem Dreier gegen Dresden heute definitiv zurück unter die Top Drei, das Ziel der Paderborner ist also klar.

Dynamo Dresden hat 2026 einen Lauf. Auch Paderborn, das nächste Top-Fünf-Team, soll kein Hindernis darstellen. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Gleich vier Profis von Dynamo Dresden droht die Gelbsperre

Dynamo Dresden ist im Flow - auch dank der inzwischen gut eingespielten Stammelf. Doch die Startformation droht auseinandergerissen zu werden, denn gleich vier SGD-Profis droht die Gelbsperre. Mit Niklas Hauptmann, Robert Wagner und Kofi Amoako könnte es drei Stammspieler erwischen, auch Kapitän Stefan Kutschke wurde in dieser Saison bereits viermal verwarnt. Beim heutigen Gegner aus Paderborn sieht es allerdings nicht viel besser aus, hier sind drei Spieler von einer potenziellen Gelbsperre betroffen. Kapitän Felix Götze, Santiago Castañeda und Ex-Dynamo Mika Baur stehen alle ebenfalls bei vier Gelben Karten.

Niklas Hauptmann ist der Mann der Stunde bei Dynamo Dresden, erzielte in den letzten zwei Spielen vier Treffer. Doch ihm droht die Gelbsperre. © Lutz Hentschel

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim SC Paderborn! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.