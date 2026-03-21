Dynamo in Paderborn live: Thomas Stamm muss auf diese drei verletzten Spieler verzichten

Dynamo Dresden beim SC Paderborn im Liveticker: Bei der SGD füllt sich das Lazarett wieder. Thomas Stamm muss auf drei verletzte Spieler verzichten.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Paderborn - Dynamo Dresden ist das Team der Stunde! Am Samstagmittag (13 Uhr) in Paderborn will die Mannschaft von Thomas Stamm ihre Serie fortsetzen und auch gegen das nächste Top-Team der Liga punkten.

Mit nur einer einzigen Niederlage seit Jahresbeginn hat sich die SGD zwar noch nicht aus der Gefahrenzone gebracht, aber die Rote Laterne längst abgegeben und auf dem Weg ins Tabellenmittelfeld einige Favoriten auf den Aufstieg geärgert. Der SC Paderborn hat aber natürlich andere Pläne: Durch zuletzt zwei Unentschieden rutschten die Ostwestfalen aus den Aufstiegsrängen heraus und können sich im engen Rennen um die Tabellenspitze keine weiteren Patzer erlauben. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

9 Uhr: Blick auf die Tabelle erdet Thomas Stamm

Trotz des aktuellen Laufs warnt Thomas Stamm davor, jetzt zu euphorisch an die restlichen Saisonspiele heranzugehen: Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die SGD weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Was der Dynamo-Coach zum Thema Übermut und Spannungsabfall zu sagen hat, lest Ihr hier: "Herrscht jetzt Übermut bei Dynamo? Stamm tritt auf die Euphorie-Bremse"

8.40 Uhr: Drei Spieler fehlen der SGD verletzt

Lange füllte nur Lennart Grill das Lazarett der SGD, inzwischen hat der Keeper Zuwachs bekommen: Torwart-Kollege Elias Bethke laboriert nach wie vor an einer Bauchmuskelverletzung und wird deshalb heute nicht mit nach Paderborn fahren. Auch Vinko Sapina fehlt der SGD mit Rückenproblemen. Auch beim SCP fallen voraussichtlich drei Spieler verletzt aus: Marcel Hoffmeier, Anton Bäuerle und Lucas Copado werden nicht im Kader stehen.

Elias Bethke kam seit seinem Wechsel zu Dynamo Dresden noch nicht zum Zug, jetzt fehlt er verletzt. © Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Das ist die sportliche Ausgangslage bei beiden Mannschaften

Nicht grundlos geht Dynamo Dresden aktuell mit Selbstvertrauen in die Spiele auch gegen die "großen" Gegner: 2026 hat das Team von Thomas Stamm nur gegen die SV Elversberg verloren, ansonsten vier Siege und vier Unentschieden geholt (darunter das furiose 6:0 gegen Preußen Münster vor einer Woche) und steht damit auf Platz zwei der Rückrundentabelle. Mit Paderborn wartet nun die fünfte Top-Fünf-Mannschaft auf die SGD, und diese tut sich aktuell schwer mit Mannschaften aus dem Tabellenkeller: Gegen Braunschweig und Bielefeld gab es in den vergangenen beiden Wochen nur Unentschieden, woraufhin die Ostwestfalen aus den Aufstiegsrängen rutschten. Da sich Schalke und Darmstadt am Samstagabend die Punkte allerdings gegenseitig klauen, geht es für den SCP bei einem Dreier gegen Dresden heute definitiv zurück unter die Top Drei, das Ziel der Paderborner ist also klar.

Dynamo Dresden hat 2026 einen Lauf. Auch Paderborn, das nächste Top-Fünf-Team, soll kein Hindernis darstellen. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Gleich vier Profis von Dynamo Dresden droht die Gelbsperre

Dynamo Dresden ist im Flow - auch dank der inzwischen gut eingespielten Stammelf. Doch die Startformation droht auseinandergerissen zu werden, denn gleich vier SGD-Profis droht die Gelbsperre. Mit Niklas Hauptmann, Robert Wagner und Kofi Amoako könnte es drei Stammspieler erwischen, auch Kapitän Stefan Kutschke wurde in dieser Saison bereits viermal verwarnt. Beim heutigen Gegner aus Paderborn sieht es allerdings nicht viel besser aus, hier sind drei Spieler von einer potenziellen Gelbsperre betroffen. Kapitän Felix Götze, Santiago Castañeda und Ex-Dynamo Mika Baur stehen alle ebenfalls bei vier Gelben Karten.

Niklas Hauptmann ist der Mann der Stunde bei Dynamo Dresden, erzielte in den letzten zwei Spielen vier Treffer. Doch ihm droht die Gelbsperre. © Lutz Hentschel

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim SC Paderborn! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.