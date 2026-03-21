Dynamo in Paderborn live: Toooor! SGD führt gegen das nächste Top-Team

Dynamo Dresden beim SC Paderborn im Liveticker: Die SGD will das nächste Top-Team der 2. Bundesliga ärgern.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Paderborn - Dynamo Dresden ist das Team der Stunde! Am Samstagmittag (13 Uhr) in Paderborn will die Mannschaft von Thomas Stamm ihre Serie fortsetzen und auch gegen das nächste Top-Team der Liga punkten.

Aktueller Spielstand: SC Paderborn - Dynamo Dresden 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Vermeij (32. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Halbzeit: Dynamo Dresden führt zur Pause gegen das nächste Top-Team! In Paderborn sind die Gäste die bessere Mannschaft, das 1:0 ist verdient. Doch der Vorsprung ist knapp und die SGD gewarnt: Schon öfter brach das Team von Thomas Stamm in der zweiten Hälfte ein. Und dürfte also ein spannender zweiter Durchgang erwarten, denn die Hausherren haben das Spiel alles andere als abgeschenkt.

Dynamo Dresden führt zur Pause gegen den SC Paderborn

Halbzeit: In der passiert nicht mehr viel, es geht mit 1:0 für Dynamo Dresden in die Pause!

45. Minute: Nur eine Minute gibt es obendrauf.

43. Minute: Amoako foult Baur und bettelt im Anschluss förmlich darum, nicht verwarnt zu werden, das würde nämlich eine Sperre für den 20-Jährigen bedeuten. Oldhafer zeigt Gnade und belässt es bei einer mündlichen Ermahnung.

41. Minute: Einen langen Abschlag von Schreiber leitet Vermeij auf Bobzien weiter, der dem Stürmer den Ball sofort zurückgibt. Der Niederländer zieht ab, setzt die Kugel aber mehrere Meter neben das Tor.

39. Minute: Wagner klärt zur Ecke für den SCP, die bringt aber nichts ein, weil Götze etwas zu früh zum Kopfball hochgeht.

38. Minute: Die Hausherren wollen unbedingt den Ausgleich. Doch bei jedem Angriff ist ein Dresdner Bein dazwischen, die Defensive der Mannschaft von Thomas Stamm steht kompakt.

36. Minute: Paderborn kommt wieder gefährlich in den Dresdner Strafraum, Pauli überzeugt aber mit gutem Stellungsspiel und blockt Marino, sodass Rossipal den Ball wegschießen kann.

33. Minute: Curda beschwert sich noch, dass er von Vermeijs Ellbogen erwischt wurde, die Bilder zeigen jedoch, dass der Niederländer seinen Gegenspieler erst trifft, als der Ball schon im Kasten ist, außerdem läuft Curda eher in den Dresdner hinein. Der VAR schaltet sich entsprechend nicht ein, es bleibt beim 1:0.

Dynamo Dresden führt gegen den SC Paderborn

32. Minute: TOOOOOR für die SGD! Die fällige Ecke landet auf dem Kopf von Vincent Vermeij, der völlig unbedrängt auf den Kasten von Seimen köpft und zum 1:0 trifft!

Vincent Vermeij feiert seinen Treffer zum 1:0. © Swen Pförtner/dpa

31. Minute: Nach einem Foul von Brackelmann an Wagner gibt es Freistoß für die SGD nahe der Seitenauslinie in der Paderborner Hälfte. Rossipal bringt das Leder scharf in den Strafraum, Seimen kann nur zur Ecke abwehren.

28. Minute: Götze und Vermeij rasseln im Luftduell mit den Köpfen zusammen, der SCP-Kapitän bleibt erst einmal liegen. Nach kurzem Durchschnaufen kann es für den Verteidiger aber weitergehen.

26. Minute: Vermeij sieht die Chance für Bobzien, links durchzustarten, spielt seinen Pass aber ein wenig zu steil, sodass der Flügelflitzer abbricht.

24. Minute: Nächste Chance für die Ostwestfalen, aber Bätzners Schuss von rechts segelt über den Kasten von Schreiber.

23. Minute: Die fällige Ecke spielt Paderborn nicht ins Gewühl, sondern dahinter, wo Müller es aus der Distanz probiert. Die abgeblockte Kugel landet bei Marino, dessen Abschluss kann Schreiber aber festhalten.

22. Minute: Mal wieder eine Szene im Dynamo-Strafraum. Dabei geht Marino zu Boden, ein Strafstoß ist das aber nicht. Am Ende klärt Dynamo zur Ecke.

Beiden Teams fehlt es noch an Genauigkeit in der finalen Aktion. © Swen Pförtner/dpa

21. Minute: Über Vermeij und Hauptmann landet die Kugel wieder bei Bobzien, der es von links aufs kurze Eck probiert, Seimen ist aber zur Stelle.

19. Minute: Es ist Tempo drin in der Partie! Bobzien bekommt den Ball von Ceka, dribbelt sich tief in die SCP-Hälfte und will auch den Abschluss allein probieren. Zwar lässt er Götze aussteigen, sein Schussversuch flach rechts ist für Seimen aber kein Problem.

18. Minute: Marino wird im Dynamo-Strafraum relativ unbedrängt angespielt, Müller stellt sich aber seinem Abschluss in den Weg.

17. Minute: Bobzien probiert es aus der Distanz, wird aber geblockt. Der Ball fliegt ins Toraus, es gibt die erste Ecke für Dynamo. Die können Seimen und Bätzner allerdings problemlos aus der Gefahrenzone befördern.

15. Minute: Jetzt ist mal wieder der SCP auf dem Vormarsch, Pauli blockt an der rechten Seite ins Aus.

13. Minute: Da war mehr drin! Wagner gewinnt im Mittelfeld den Ball und passt auf den rechts mitgelaufenen Vermeij. Dem gelingt die Ballannahme allerdings nicht perfekt, sodass er nicht druckvoll genug abschließen kann, sein Schuss wird von Götze geblockt.

10. Minute: Prompt auf der Gegenseite die Möglichkeit für Paderborn! Marino flankt in den Sechzehner, wo Curda zur Stelle ist. Doch er zielt knapp über den Kasten.

9. Minute: Gute Gelegenheit für Dynamo! Ceka und Sterner marschieren die rechte Seite entlang, Sterner sucht Vermeij im Zentrum. Der schließt ab, trifft aber den Ball nicht ganz, sodass Seimen die Kugel im Nachfassen hat.

8. Minute: Kurioses Spiel bisher. Beide Torhüter setzen nicht auf lange Abschläge, sondern spielen ihre Hintermannschaft kurz an, sodass beide Teams viel im und um den eigenen Strafraum herum im Ballbesitz sind.

7. Minute: Sterner leistet sich tief in der eigenen Hälfte einen Fehlpass, hat aber Glück, dass der SCP nicht profitiert. Stattdessen schiebt Baur den Ball zurück vor die Dresdner Füße, vielleicht noch alte Gewohnheit aus der Vorsaison.

5. Minute: Jetzt schnürt die SGD die Hausherren ein wenig um den eigenen Strafraum ein. Zwar bleibt der Ballbesitz bei Paderborn, doch befreien kann sich der SCP nicht wirklich.

3. Minute: Der erste Abschluss der Partie gehört Dynamo! Nach einem Einwurf landet der Ball über Bobzien und Amoako halbrechts bei Sterner, der allerdings deutlich verzieht.

Das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Los geht’s! Der Ball rollt in der Home Deluxe Arena. Dynamo spielt heute in den sandfarbenen Auswärtstrikots, Paderborn stößt an.

12.56 Uhr: Die Teams laufen ein, nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff!

12.50 Uhr: Sören Gonther will 6:0 gegen Münster nicht zu hoch hängen

Auch Sören Gonther, selbst zuvor Sky-Experte, spricht vor Spielbeginn am Sky-Mikrofon. "Dass wir ein bisschen was aufholen müssen, war klar, dass wir einen guten Fußball spielen können, auch. Jetzt haben wir die individuelle Qualität so verbessert, dass wir es auf unsere Seite ziehen können", erklärt der Dynamo-Sportdirektor. Die 6:0-Gala gegen Münster will er dabei nicht zu hoch hängen: "Der Trainer hat es gut gesagt: Das war letzte Woche, und es war ein Spiel. Heute ist die Kunst, diese Dinge zu bestätigen, wir haben einen schweren Gegner vor der Brust und es wird nicht immer alles so von der Hand gehen, wie es letzte Woche gelaufen ist."

12.40 Uhr: Ralf Kettemann mit erfrischend ehrlichem Interview

Ralf Kettemann stellt auch bei Sky noch einmal klar, dass das Ziel für sein Team Aufstieg heißt. Das sei eine "Grundeigenschaft, die Ehrlichkeit heißt, die Klarheit heißt. Was soll ich groß drum herum labern? Es ist klar, um was es geht", betonte der Paderborner Coach. Dafür will er seinen Spielern in der kommenden Woche gerne die komplette Woche frei geben: "Das ist etwas, wo man sich auch angreifbar macht, aber das ist uns egal. Man macht das, damit es sich gut anfühlt und wir hoffen, dass wir mit ein bisschen weniger mehr erreichen." Seinen Toptorjäger Filip Bilbija ließ er heute auf der Bank: "Er hat sich Ende der Hinrunde etwas schwer getan, hat etwas die Energie gefehlt. Dann war er zweieinhalb Wochen krank, hat mir jetzt auch letzte Woche in Bielefeld nicht so gut gefallen", begründete Kettemann den Wechsel: "Wir wollen mit Nick Bätzner frischen Wind reinbringen."

12.25 Uhr: Die Teams machen sich auf dem Platz warm

Inzwischen haben auch die Teams den Rasen betreten und machen sich vor den Augen der Fans warm.

Dynamo Dresden macht sich auf dem Platz warm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Mannschaft begrüßt die mitgereisten Fans im Gästeblock. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.20 Uhr: Der Gästeblock ist inzwischen gut gefüllt

Die Torhüter haben das Feld betreten, um sich aufzuwärmen. Tim Schreiber bereitet sich vor dem inzwischen gut gefüllten Gästeblock auf das Spiel vor.

Der Gästeblock, vor dem sich Tim Schreiber aufwärmt, hat sich gefüllt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.10 Uhr: Ein Wechsel auch beim SC Paderborn

Auch beim SC Paderborn wird einmal getauscht: Filip Bilbija sitzt heute auf der Bank, für Flügelspieler startet Nick Bätzner. Ansonsten setzt auch Ralf Kettemann auf die Spieler, die zuletzt gegen Arminia Bielefeld Unentschieden spielten.

12.06 Uhr: Bitterer Ausfall bei Dynamo Dresden

Die Aufstellungen sind da! Und für Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm gäbe es nach der 6:0-Gala gegen Münster in der Vorwoche eigentlich wenig Grund, etwas an seinem Personal zu ändern - wäre da nicht ein kurzfristiger Ausfall dazwischen gekommen. Doch Abwehrchef Thomas Keller fällt erkrankt aus, eine ganz bittere Pille für die SGD. Der Innenverteidiger wird von Friedrich Müller vertreten. Sascha Risch rückt daraufhin wieder in den Kader.

Die Aufstellungen für die heutige Partie. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.35 Uhr: Dynamo Dresden ist am Stadion angekommen

Rund 90 Minuten vor Anpfiff sind die Gäste am Stadion der Paderborner angekommen. Jetzt heißt es aufwärmen, bevor es um 13 Uhr um Punkte geht.

Der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden kommt rund eineinhalb Stunden vor Anpfiff am Stadion an. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Sören Gonther (r.) steigt als einer der Ersten aus und freut sich sichtlich über seine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Auch Sky mit Experte Torsten Mattuschka (r.) ist schon vor Ort. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.20 Uhr: Perfekte Bedingungen in Paderborn

In Paderborn herrschen heute perfekte Bedingungen für den Zweitliga-Samstag. Bei rund zwölf Grad ist es trocken, die Sonne kommt immer wieder hervor. Auch der Rasen in in perfektem Zustand.

Der Rasen in der Home Deluxe Arena in Paderborn ist geradezu ein Teppich, perfekte Bedingungen für das Spiel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11 Uhr: Hier wird die Partie heute übertragen

Wie üblich in der 2. Bundesliga hat Sky die Exklusiv-Rechte an der Partie. Der Pay-TV-Sender und sein Streamingdienst WOW zeigen das Spiel zwischen dem SC Paderborn ab 12.30 Uhr. Bei uns im Liveticker verpasst Ihr aber ebenfalls kein Highlight der Zweitliga-Begegnung.

Die Partie gibt es nur bei Sky und WOW zu sehen. © Robert Michael/dpa

10.45 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm in Paderborn

In Paderborn herrscht etwas mehr als 2 Stunden vor Anpfiff noch Ruhe. Das wird sich später ändern, seit heute Morgen ist das Stadion nämlich ausverkauft, alle 15.000 Tickets vergriffen. 1513 Fans reisen aus Dresden an und halten es mit Dynamo.

Vor der Home Deluxe Arena ist es noch ruhig, später werden sich hier rund 15.000 Fans drängen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

10.30 Uhr: Das ist die Bilanz zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn

Blicken wir auf die Bilanz zwischen beiden Mannschaften, fällt diese sehr ausgeglichen aus. Von bisher 20 Duellen in 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und DFB-Pokal konnte die SGD acht für sich entscheiden, der SCP sieben. Fünf Begegnungen endeten unentschieden. Kann Paderborn heute gleichziehen oder wird Dynamo den kleinen Vorteil weiter ausbauen?

Die einzige Begegnung im DFB-Pokal zwischen beiden Teams konnte Dynamo Dresden am 6. August 2021 für sich entscheiden. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Kurioser Zufall beim heutigen Schiedsrichter

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Konrad Oldhafer. Der 31-Jährige aus Hamburg hat bisher weder Dynamo Dresden noch den SC Paderborn sonderlich häufig gepfiffen: zweimal übernahm er in den vergangenen Jahren Drittliga-Spiele der SGD, den SCP pfiff er in dieser Saison zum bisher ersten und einzigen Mal. Dabei fällt eine kuriose Statistik auf: Bei den Erfolgen von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt am 2. September 2023 und am 30. März 2025 gegen Wehen Wiesbaden sowie des SC Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern am 27. September 2025 siegte jeweils die Heimmannschaft mit 2:0. Ein schlechtes Omen für die SGD, die heute auswärts in Paderborn antritt? Assistiert wird ihm von Jan Seidel und Ben Henry Uhrig, die Position des Vierten Offiziellen übernimmt Julius Martenstein. Video-Assistent ist heute Benjamin Cortus.

Konrad Oldhafer (r.) leitete erst zwei Spiele der SGD. © Lutz Hentschel

9.40 Uhr: Ralf Kettemann will Dynamo Dresdens Serie reißen lassen

Der Dresdner Aufschwung ist natürlich auch in Paderborn nicht unbemerkt geblieben, für Coach Ralf Kettemann kommt das aber gar nicht so überraschend. "Dresden hat auch in der Hinrunde schon gute Spiele gemacht, für die sie sich nicht belohnt haben. Auch das Hinspiel muss nicht 2:1 für uns ausgehen", sagte der 39-Jährige: "Dann muss man natürlich sagen, dass sie personell noch einmal Gas gegeben haben und es hat wohl gut funktioniert, weil viele dieser Neuzugänge Starter sind, viel gespielt haben und auch Tore schießen." Dass Dynamo in der Rückrunde einige Top-Teams geärgert und auswärts noch nicht verloren hat, will er aber nicht überbewerten: "Paderborn ist ein guter Ort dafür", schmunzelte der Trainer.